Iranul a început operațiunile de însămânțare a norilor, pe fondul secetei severe. Teheranul riscă să fie evacuat

Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a declanșa precipitații, în contextul în care țara se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii, a relatat presa de stat.

„Astăzi, un zbor de însămânțare a norilor a fost efectuat în bazinul lacului Urmia pentru prima dată în sezonul de ploi”, care începe în septembrie, a declarat agenția oficială de știri IRNA sâmbătă seară.

Lacul Urmia, în nord-vest, cel mai mare din Iran, a secat în mare parte.

IRNA a adăugat că operațiuni suplimentare vor fi efectuate în provinciile Azerbaidjanului de Est și de Vest.

Însămânțarea norilor presupune pulverizarea de particule precum iodură de argint și sare în nori din aeronave pentru a declanșa ploaia.

Anul trecut, Iranul a anunțat că și-a dezvoltat propria tehnologie pentru aceste operațiuni.

Sâmbătă, IRNA a raportat că a plouat în Ilam, Kermanshah, Kurdistan și Lorestan, în vest, precum și în provincia Azerbaidjanului de Vest din nord-vest.

Agenția meteorologică din Iran a declarat că precipitațiile au scăzut cu aproximativ 89% în acest an, comparativ cu media pe termen lung.

„În prezent, ne confruntăm cu cea mai secetoasă toamnă pe care a cunoscut-o țara în ultimii 50 de ani”, a adăugat acesta.

După operațiune, presa de stat a difuzat pentru prima dată în acest an imagini cu ninsori în muntele Tochal și în stațiunea de schi, situată în zona Teheranului, în lanțul muntos Alborz.

Iranul, o țară în mare parte aridă, a suferit de-a lungul anilor perioade cronice de secetă și valuri de căldură care sunt așteptate să se agraveze pe fondul schimbărilor climatice.

Precipitațiile din capitala Teheran au fost la cel mai scăzut nivel din ultimul secol, potrivit oficialilor locali, în timp ce jumătate din provinciile Iranului nu au înregistrat nicio picătură de ploaie de luni de zile.

Nivelurile apei din rezervoarele care aprovizionează multe provincii au scăzut la minime record.

La începutul acestei luni, președintele Masoud Pezeshkian a avertizat că, dacă nu va ploua înainte de venirea iernii, aprovizionarea cu apă a Teheranului ar putea fi raționalizată, iar oamenii ar putea fi evacuați din capitală.

Oficialii au anunțat, de asemenea, planuri de penalizare a gospodăriilor și a întreprinderilor care consumă cantități excesive de apă.

Șeful Centrului Național pentru Gestionarea Crizelor Climatice și a Secetei din Iran, Ahmad Vazifeh, a declarat că barajele din Teheran, Azerbaidjanul de Vest, Azerbaidjanul de Est și Markazi se află într-o „stare îngrijorătoare”, cu niveluri ale apei de sub 10%.

Vineri, sute de persoane s-au adunat la o moschee din Teheran pentru a se ruga pentru ploaie.