Iranul a atacat cu drone un petrolier gigant kuweitian în largul coastei Dubaiului. Autoritățile infirmă că ar fi scurgeri de petrol

Iranul a atacat și a dat foc unui petrolier în largul coastei Dubaiului, în timp ce Donald Trump a avertizat că SUA va distruge centralele energetice și puțurile de petrol ale Iranului dacă nu deschide strâmtoarea Ormuz.

UPDATE: Nicio scurgere de petrol în urma atacului asupra unui petrolier kuweitian

Echipele de intervenție din Dubai au intervenit cu succes în incidentul în care a fost implicat un petrolier kuweitian în apele teritoriale ale Dubaiului, fără să se înregistreze scurgeri de petrol, au declarat autoritățile.

În urma incidentului nu există victime.

Iranul a lansat un atac cu drone care a provocat incendierea unui petrolier încărcat cu țiței în apele teritoriale ale Dubaiului, în timp ce proprietarul navei a avertizat asupra unei posibile scurgeri de petrol.

Atacul iranian asupra navei Al-Salmi, care arborează pavilion kuweitian, este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu rachete sau drone explozive aeriene și maritime asupra navelor comerciale în Golful Persic și strâmtoarea Ormuz de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, scrie The Guardian.

Prețul țițeiului au crescut din nou brusc după ce agenția de știri de stat din Kuweit a relatat atacul asupra petrolierului, care poate transporta aproximativ 2 milioane de barili de petrol, în valoare de peste 200 de milioane de dolari la prețurile actuale.

Kuwait Petroleum Corp, proprietarul navei, a declarat că se lucrează la evaluarea pagubelor și a avertizat asupra unei posibile scurgeri de petrol. Autoritățile din Dubai au declarat ulterior că au ținut focul sub control după un atac cu drone asupra petrolierului și că nu au fost raportate victime.