Apicultorii nu mai rabdă: „Nu se poate ca al doilea mare producător din Europa să consume 60% miere din import”

Zeci de crescători de albine din județul Olt au protestat, joi, 19 martie 2026, atrăgând atenția asupra problemelor care îi copleșesc. Sunt singurul sector nesubvenționat, au taxe noi și totul vine după un an foarte prost.

Aproximativ 30 de crescători de albine din județul Olt și-au spus nemulțumirile public. Sunt oameni din tot județul, au profesii diverse, însă îi unește pasiunea pentru creșterea albinelor, pentru că îndeletnicirea lor este mult mai mult decât o ocupație sau o încercare de a obține venit suplimentar. Spun că reprezintă singurul sector din agricultură care nu beneficiază de subvenții, fiind sprijiniți doar cu decontarea anumitor cheltuieli pe care trebuie să le facă inițial din fonduri proprii. Din acest an sunt nevoiți să plătească și taxe pentru camioanele apicole pe care le folosesc doar pentru transportul familiilor de albine, noua taxă, de care până acum erau scutiți, reprezentând o cheltuială de aproximativ 1.300 – 1.400 lei/an.

Apicultura, spun crescătorii de albine, reprezintă un sector strategic doar pe hârtie, deși de activitatea lor depinde polenizarea culturilor agricole și menținerea biodiversității. Ultimii ani au fost crunți, schimbările climatice afectându-i enorm, așa cum s-a întâmplat în toate sectoarele agriculturii. Doar că ei nu primesc subvenții sau ajutoare de minimis. Se luptă să combată utilizarea intensivă a pesticidelor, costurile de producție le-au crescut și lor enorm, în schimb își vând mierea – de o calitate recunoscută și apreciată la export – pe prețuri de nimic la achizitori. Pe deasupra, constată cu amărăciune că pe piață își fac loc produsele din import care uneori nici măcar miere nu sunt, nu miere de proastă calitate. „Nu se poate ca al doilea mare producător de miere din Europa să consume 60% miere din import”, atrage atenția Cosmin Măndică, membru în comitetul de conducere al Asociației Crescătorilor de Albine Olt, cae numără peste 220 de membri activi.

„Cerem și noi subvenție directă de 50 euro pe familia de albine”

Apicultorii au organizat la Slatina, în fața Prefecturii Olt, un protest pasnic. Au lăsat, în primă fază, să vorbească doar mesajele imprimate, atrăgând atenția că nu există viitor fără albine. Au întocmit un memorandum, pe care l-au înaintat prefectului județului Olt pentru a-l transmite mai departe guvernanților, adică acelor oameni, politicieni, care în anii electorali îi mângâie pe creștet și le fac promisiuni.

„Sunt patru inițiative legislative în parlament”, spun apicultorii. Cu toate acestea, au rămas sectorul din agricultură văduvit de orice drept.

În memorandumul transmis au inclus zece revendicări.

Pentru că și ei sunt puternic afectați de schimbările climatice, cer instituirea unui ajutor de minimis pentru situații de calamitate, atrăgând atenția că ei suportă integral pierderile, deși în alte state ale UE apicultorii beneficiază de acest mecanism de sprijin.

Cer, de asemenea, exceptarea camioanelor cu care își transportă familiile de albine de la impozitare și mărirea intervalului la care să realizeze inspecția tehnică periodică la 3 ani (acum această obligație le revine anual).

Deși pentru produsele pentru hrana animalelor din fermă și a animalele de companie se plătește TVA 11%, apicultorii își hrănesc albinele, în anii grei când este nevoie să suplimenteze, cu produse pentru care TVA-ul este la cota maximă, prin urmare cer și ei TVA de 11%.

O altă mare durere a apicultorilor este desfacerea mierii. Importurile masive de miere din afara UE, adesea la prețuri de dumping, au dus la situația în care sunt obligați să vândă la prețuri extrem de mici, care uneori nici nu le acoperă cheltuielile de producție. Cer, astfel, ca statul să impună: etichetarea clară și completă a originii mierii; sprijinirea vânzării directe de către apicultori; intensificarea controalelor la import, prelevarea de probe și efectuarea de analize pentru fiecare lot de miere importat; aplicarea de sancțiuni ferme pentru produsele neconforme.

Vor programe destinate sectorului

Nu doar că nu sunt subvenționați direct, dar accesul la finanțare din fonduri UE le este limitat prin condițiile impuse prin ghidurile de finanțare. Un apicultor cu 80 de familii de albine nu va putea atinge niciodată punctajul unui legumicultor cu o suprafață de 1.000 m.p. de solar, atrag atenția apicultorii, considerându-se discriminați. Spun că un program destinat sectorului ar fi cuu mult mai potrivit.

„O posibilitate de majorare a șanselor de a accesa fonduri europene o reprezintă introducerea unui criteriu de evaluare suplimentar în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, prin acordarea de punctaje suplimentare apicultorilor care desfășoară activități educaționale în instituțiile de învățământ”, mai susțin apicultorii în memorandumul înaintat, solicitând ca celor care sunt implicați în astfel de activități să li se acorde punctaj suplimentar la accesarea de proiecte.

Apicultorii cer laborator certificat pentru testarea mierii

Pentru că mierea contrafăcută care intră pe piața din România, adusă la prețuri fără concurență, îi ruinează, dar și pentru că aceasta reprezintă și o modalitate de a înșela consumatorii, apicultorii cer înființarea unui laborator de referință pentru miere, dotat cu echipamente moderne și acreditat conform standardelor europene. Lipsa acestuia limitează astăzi capacitatea României de a controla calitatea mierii și de a combate fraudele. „Se impune înființarea unui laborator modern, dotat cu echipamente performante, cu recunoaștere națională și internațională, capabil să efectueze toate analizele necesare pentru certificarea mierii. De asemenea, solicităm ca acest laborator să funcționeze în coordonarea unei instituții publice competente și să fie integrat în rețelele europene de profil”, cer apicultorii.

I-ar ajuta mult și revizuirea condițiilor de acces la sprijin în cadrul Programului național Strategic, dar și reintroducerea apiculturii în legea zootehniei, crescătorii de albine atrăgând atenția că la acest moment sunt „în aer”.

„Și albina vrea să zboare și să fie sănătoasă”

Președintele Asociației Crescătorilor de Albine Olt, Mircea Costinel Pană, a atras atenția că „și albina vrea să zboare și să fie sănătoasă”. „Albina vrea să trăiască. Are nevoie de ajutor și sprijin financiar. Ultimii trei, patru ani, din cauza temperaturilor, au fos anii dezastruoși”, a spus Pană, susținând că o subvenție de 50 euro/familia de albine ar însemna foarte mult pentru crescători.

„Mierea o vând foarte greu pe piață. Nu se vinde. Omului i se pare scumpă mierea, mai bine ia un kilogram de carne. Se vinde foarte prost – 15-20 lei/kg, dacă o vând la procesator o ia cu 8,5 lei/kg”, a spus Ion Chiriță, apicultor din Găneasa. Un preț satisfăcător ar trebui să fie peste 50 lei/kg, astfel încât să fie acoperite cheltuielile și crescătorii să aibă și ceva profit.

Cei mai mulți apicultori cresc albine din pasiune pură. Mulți fac acest lucru din copilărie. Este cazul unui cuplu care a venit de la Redea, de lângă Caracal, pentru evenimentul prin care apicultorii și-au propus să atragă atenția asupra pericolului în care se află sectorul. „Avem 72 de familii și ne descurcăm foarte greu cu ele. Din cauza schimbărilor climatice nu s-a mai făcut nici rapița, nici floarea-soarelui, au cules foarte-foarte puțin. Și prețul este cel care este. Se vinde foarte greu. În iarnă au murit 10-15 familii. Iarna a fost diferită față de celelalte ierni. Vindem foarte greu. Pe la cunoștințe, cu borcănelul. Iar foarte multă o lăsăm albinelor”, a explicat doamna.

O altă familie, din Potcoava, vorbește de o pierdere de 90% a familiilor de albine, în anul care a trecut. Merg însă mai departe, oricât de multă muncă este. „Munca nu o contabilizăm niciodată. E pasiune”, explică apicultorii.

Apicultorii nu au o explicație pentru faptul că, deși le merge rău de foarte mulți ani, niciodată nu și-au strigat problemele. Poate pentru că la mijloc este pasiune, spun cu toții. „N-am depins de banii aceștia, avem locuri de muncă, facem asta ca hobby. Dar acum s-au pus și impozite, totul să ne doboare”, atrag atenția crescătorii de albine.