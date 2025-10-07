search
Marți, 7 Octombrie 2025
Video Inovația militară în materie de drone care poate redefini lupta în teatrele de război. Cum arată seria Nomad

Publicat:

Compania Lockheed Martin, prin subsidiara sa Sikorsky, a prezentat o inovație militară care ar putea redefini logistica și lupta în teatrele de operații: familia de drone multi-rol Nomad.

Seria de drone Nomad. Sursa foto: Lockheed Martin
Seria de drone Nomad. Sursa foto: Lockheed Martin

Nu este vorba doar de încă o dronă, ci de o serie de aeronave fără pilot cu capacități de decolare și aterizare verticală (VTOL), al căror vârf de gamă ar putea ajunge la dimensiunile impunătoare ale legendarului elicopter UH-60 Black Hawk, scrie Defense România.

Anunțul, făcut public pe site-ul companiei, vine ca un răspuns direct la cerințele Pentagonului, care mizează din ce în ce mai mult pe aeronave independente de pistă, esențiale în scenariile unor conflicte viitoare, în care bazele aeriene tradiționale ar putea fi scoase din uz in urma unor atacuri cu rachete.

Miezul tehnologic al gamei Nomad este designul de tip „rotor blown wing”, care permite aeronavei să decoleze și să aterizeze pe coadă, asemenea unui elicopter, înainte de a se înclina pentru a trece la un zbor orizontal de cursă lungă.

Această configurație, propulsată de două rotoare, îmbină versatilitatea unui elicopter (decolare/aterizare oriunde) cu viteza și autonomia unui avion cu aripă fixă. Toate modelele Nomad dispun de tehnologia autonomă MATRIX de la Sikorsky - o platformă dezvoltată în colaborare cu DARPA.

Sistemul MATRIX nu doar că le permite dronelor să execute misiuni în mod autonom, dar le face și „forțe complementare”, capabile să lucreze în rețea cu aeronave pilotate, precum Black Hawk, preluând sarcini de recunoaștere (ISR) și cercetare.

Potrivit lui Rich Benton, vicepreședinte și director general la Sikorsky, familia Nomad este concepută ca un multiplicator de forță, capabilă să opereze de pe platforme terestre sau de pe punțile navelor, în medii de luptă, dar și în aplicații civile, precum stingerea incendiilor sau misiuni logistice.

Scalabilitatea este cuvântul-cheie în descrierea gamei Nomad

Cel mai mic prototip, Nomad 50, cu o anvergură a aripilor de 3,14 metri, a finalizat deja teste de zbor în luna martie a anului 2025. Următorul pas este Nomad 100, care se află în prezent în teste la sol, având o anvergură de 5,49 metri. Acest model este vizat de armată pentru misiunile de recunoaștere la nivel de brigadă, similare cu cele ale dronei RQ-7 Shadow.

image

Ambițiile nu se opresc aici. Sikorsky are în faza de proiectare preliminară o variantă, care va avea o capacitate de încărcare utilă de aproximativ 226 kg, fiind capabilă să transporte rachete Hellfire sau bombe SDB (Small Diameter Bombs). Această dronă mai mare este concepută pentru misiuni la nivel de divizie și corp de armată, urmând să preia sarcini similare cu cele ale dronei MQ-1C Gray Eagle.

Cel mai important model al gamei este reprezentat de o variantă gigant, echivalentă ca amprentă (ampatament) cu un elicopter Black Hawk. Aceste drone de mari dimensiuni sunt destinate, cel mai probabil, transportului de marfă și operațiunilor complexe de sprijin logistic.

Citește și: Cum încearcă armata SUA să recupereze decalajul în materie de drone față de China. Ajutorul poate veni din Ucraina

În ceea ce privește motorizarea, în timp ce modelele mai mici folosesc o propulsie hibrid-electrică economică, variantele mai mari vor fi echipate cu motoare cu ardere internă tradiționale, pentru a asigura puterea necesară.

Directorul de programe avansate, Dan Shidler, a subliniat că Nomad nu este doar un răspuns la nevoile de luptă, ci și o platformă adaptabilă. Pe lângă recunoaștere și atac ușor, un rol cheie este cel de suport logistic – livrarea de provizii vitale trupelor dispersate în locații izolate, unde avioanele cu pilot nu pot ajunge în siguranță.

În plus, Sikorsky poartă deja discuții cu clienți din sectorul civil pentru o variantă VTOL de mare capacitate, destinată transportului de marfă. În esență, familia Nomad ilustrează o schimbare de abordare: viitorul câmpului de luptă și al operațiunilor umanitare va fi dominat de sisteme autonome, scalabile și „independente de pistă”, concepute pentru a completa, și nu doar a înlocui, aeronavele pilotate. Lockheed Martin pariază că silueta unui „Black Hawk fără pilot” va deveni un reper obișnuit pe cerul in viitor.

Noile drone Nomad: Designul cu două propulsoare combină versatilitatea unui elicopter cu viteza și autonomia unui avion cu aripi fixe

Designul cu două propulsoare combină versatilitatea unui elicopter cu viteza și autonomia unui avion cu aripi fixe. O aeronavă Nomad poate decola, plana și ateriza vertical, precum și zbura cu ajutorul aripilor pentru perioade îndelungate. Aeronavele Nomad sunt operate prin intermediul tehnologiei de autonomie MATRIX™ de la Sikorsky și utilizează în principal propulsie hibrid-electrică, în timp ce variantele mai mari vor fi echipate cu un sistem de transmisie convențional.

„Folosim termenul „familie” pentru a sublinia o caracteristică cheie a designului: capacitatea sa de a fi scalată ca dimensiune, de la un UAS mic de categoria 3 la amprenta echivalentă a unui elicopter Black Hawk”, a declarat Rich Benton, vicepreședinte și director general al Sikorsky, potrivit unui comunicat emis de Lockheed Martin către DefenseRomania. „Familia de drone Nomad rezultată va fi adaptabilă, va putea zbura oriunde, va fi independentă de piste și va putea efectua misiuni terestre și maritime în domeniul apărării, securității naționale, silviculturii și al organizațiilor civile. Nomad este un multiplicator de forță, completând misiunile aeronavelor precum Black Hawk pentru a menține avantajul strategic în Indo-Pacific și în regiuni mai largi.”

Citește și: Războiul ca un banchet costisitor

Sikorsky a anunțat în martie 2025 testarea cu succes a zborului prelungit al prototipului său de aeronavă Nomad 50, cu anvergura aripilor de 10,3 ft. În prezent, Sikorsky construiește aeronava Nomad 100. Aceasta este o variantă de categorie 3, cu anvergura aripilor de 18 ft, al cărei prim zbor este preconizat în următoarele luni.

Nomad UAS sunt proiectate pentru recunoaștere, atacuri ușoare, logistică contestată și multe altele.Familia Nomad poate fi scalată de la un UAS din grupul 3 (56 de livre până la 1.320 de livre) la 4/5 (1.320 de livre și mai mult). Familia Nomad este alimentată de sisteme de transmisie hibride-electrice eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, variantele mai mari fiind dotate cu un sistem de transmisie convențional.

Tehnologia MATRIX, dezvoltată de Sikorsky Innovations și DARPA, este un sistem deschis, care permite integrarea perfectă cu aeronavele cu aripi rotative și fixe. MATRIX a fost deja testată într-o serie de aplicații, inclusiv stingerea incendiilor aeriene, reaprovizionarea logistică și mobilitatea aeriană avansată.

„Nomad reprezintă un nou pas înainte pentru Sikorsky și pentru următoarea generație de drone autonome, cu rază lungă de acțiune”, a declarat Dan Shidler, directorul programelor avansate. „Acționăm pe baza feedback-ului primit de la Pentagon, adoptând o abordare rapidă și creând o familie de drone care pot decola și ateriza practic oriunde și pot executa misiunea – totul în mod autonom și în mâinile soldaților, pușcașilor marini, marinarilor și aviatorilor.”

