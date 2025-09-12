India cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii și să-i elibereze pe cei înrolați deja. „O decizie extrem de periculoasă”

India a transmis joi că a cerut Rusiei să pună capăt practicii de a recruta cetățeni indieni în armată și să îi elibereze pe cei deja înrolați, pe fondul războiului din Ucraina.

Anunțul vine după ce în India au apărut informații că tot mai mulți cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă pentru a lupta în Ucraina, relatează agenția Anadolu.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a precizat că guvernul a subliniat, în ultimul an, „riscurile și pericolele inerente acestei decizii și i-a avertizat în consecință pe cetățenii indieni”.

„Am abordat această problemă și în discuțiile cu autoritățile ruse, atât la New Delhi, cât și la Moscova, solicitând ca această practică să înceteze și ca cetățenii noștri să fie eliberați”, a spus el joi.

Ministerul a îndemnat „toți cetățenii indieni să evite orice ofertă de a se alătura armatei ruse, întrucât este o decizie extrem de periculoasă”.

În iulie, parlamentul indian a fost informat că 127 de cetățeni indieni se aflau în cadrul forțelor armate ruse, dintre care serviciile a 98 de persoane au fost încheiate „ca urmare a unui dialog constant între guvernele Indiei și Rusiei”.

Ministerul a precizat că 13 cetățeni indieni se află în continuare în armata rusă, dintre care 12 au fost declarați dispăruți de partea rusă.

Anterior, în martie, guvernul indian anunțase că 12 cetățeni indieni și-au pierdut viața în timpul conflictului în desfășurare.

Afirmațiile vin în condițiile în care, în luna August, Rusia și India și-au reafirmat parteneriatul strategic în discuții de securitate la Moscova, la o zi după ce Donald Trump a anunțat tarife majorate pentru importurile din India, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc.

Anunțul a fost făcut, la vremea respectivă, în cadrul unei întâlniri între consilierul pentru securitate națională al Indiei, Ajit Doval, și secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu.

„Suntem angajați într-o cooperare activă pentru a construi o nouă ordine mondială mai justă și mai sustenabilă, pentru a asigura supremația dreptului internațional și pentru a combate împreună provocările și amenințările contemporane”, i-a spus Șoigu lui Doval, în comentarii televizate.

India a semnat în 2018 un contract de 5,5 miliarde de dolari cu Rusia pentru achiziția a cinci sisteme de rachete sol-aer S-400 Triumf cu rază lungă de acțiune, pe care New Delhi le consideră esențiale pentru a contracara amenințarea din partea Chinei.

Tradițional, India s-a bazat în mare măsură pe importurile de armament din Rusia, deși în ultimii ani a redus considerabil aceste importuri și a început să colaboreze mai mult cu furnizori din Occident.