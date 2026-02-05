search
Joi, 5 Februarie 2026
Netanyahu i-a lăsat pe americani să aștepte pentru delegația României: detalii inedite de la întâlnirea cu Grindeanu

Publicat:

Herman Berkovits, medic și prieten al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a povestit despre cum a contribuit la organizarea vizitei președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în Israel, între 3-5 februarie. Acesta vorbește și despre cum a fost primită delegația română.

Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu/FOTO: X @GrindeanuSorinM
Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu/FOTO: X @GrindeanuSorinM

„Delegația a fost primită foarte cordial, cu fanfară, cu imnurile și cu tot ce presupune un cadru oficial. A fost foarte frumos. Desigur, eu am făcut parte din delegația israeliană, din partea comisiei israeliene. Am stat la masă cu domnul Grindeanu și cu câțiva membri ai Parlamentului României, precum și cu domnul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Fiecare dintre membrii Parlamentului României și-a exprimat anumite opinii despre relațiile dintre Israel și România. Atmosfera a fost foarte caldă, foarte bună și prietenească. De aici, ne-am dus cu toții la o întâlnire cu domnul prim-ministru Netanyahu.

Eu am organizat această întâlnire care pentru mine a fost foarte importantă. Deși domnul Netanyahu era extrem de ocupat, având pe agenda sa delegații din America și subiecte sensibile legate de Iran, întâlnirea a fost formidabilă”, a zis Herman Berkovits, medic și prieten al lui Benjamin Netanyahu, pentru DC News.

Herman Berkovits/FOTO: Captură video
Herman Berkovits/FOTO: Captură video

Medicul a precizat că urmează vizite la Memorialului Victimelor Holocaustului (Yad Vashem), la biserică, întâlniri cu președintele țării și, de asemenea, întâlniri împreună cu domnul ministru Rogobete.

„În următoarele zile vor avea loc întâlniri extrem de importante. Am ajutat la organizarea unor întâlniri la câteva spitale importante din Israel, cu asociații de asigurări și cu ministrul Sănătății din Israel. Este un program intens, foarte bogat și foarte cald”, a zis Herman Berkovits.

Berkovits, despre întâlnirea cu Netanyahu

Berkovits a vorbit și despre momentul întâlnirii cu premierul Israelului, care a avut loc, potrivit lui, „într-un context internațional tensionat”.

„Eu am fost chiar lângă premier. Netanyahu spune mereu că iubește România prin mine, pentru că eu îi vorbesc constant despre România. Și acum și-a arătat această iubire față de România, inclusiv prin faptul că a mulțumit României pentru sprijinul pe care ni-l oferă pe plan internațional. România este mereu de partea noastră.

Domnul Sorin Grindeanu a fost prim-ministru în 2017, iar eu am organizat atunci, într-un timp foarte scurt, o întâlnire cu domnul Netanyahu în Israel. Cei doi se cunosc de aproape nouă ani și aveau deja un numitor comun. Discuția a fost rapidă, firească și foarte frumoasă.

Un detaliu de culise este că în camera alăturată, delegația americană îl aștepta deja pe «Bibi», și totuși premierul a continuat întreaga întâlnire cu noi într-un mod extrem de elegant, până la finalul programat, fără să se ridice, deși știa că americanii îl așteaptă. Acest detaliu spune foarte mult”, a spus Herman Berkovits.

Herman Berkovits vorbește despre dragostea sa profundă pentru România, țară în care s-a născut, a făcut liceul și facultatea la Cluj, și unde și-a întemeiat familia. El subliniază legăturile personale și culturale cu România, soția sa este tot româncă, au copii născuți aici, au prieteni apropiați și participă des la evenimente culturale.

