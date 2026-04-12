Colaps Diplomatic la Islamabad-eșecul negocierilor Iran-SUA și fragilitatea armistițiului

După 21 de ore de negocieri directe - un eveniment istoric în sine, dat fiind că cele două țări nu au mai purtat discuții față în față de decenii — Statele Unite și Iranul s-au despărțit duminică dimineață, pe 12 aprilie 2026, fără niciun acord. Vicepreședintele american JD Vance a zburat înapoi spre Washington cu mâinile goale, iar Teheranul a anunțat că nu sunt planificate noi runde de negocieri. Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată, armistițiul de două săptămâni este amenințat, iar perspectivele unui conflict prelungit cu consecințe globale devin tot mai reale.

Contextul: un război care a schimbat Orientul Mijlociu

Conflictul a izbucnit pe 28 februarie 2026, atunci când lovituri americano-israeliene au marcat începutul unui război care, în numai șapte săptămâni, a reușit să zguduie ordinea geopolitică a întregii regiuni. Bilanțul este devastator: cel puțin 3.000 de morți în Iran, peste 2.020 în Liban — unde Hezbollah a intrat în conflict de partea Teheranului încă din primele zile — 23 în Israel și mai mult de o duzină în statele arabe din Golf. Infrastructura a șase țări din Orientul Mijlociu a suferit daune semnificative. Cel mai semnificativ efect economic al războiului a fost închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran — principala sa pârghie strategică. Prin această arteră navală vitală tranzita, în mod obișnuit, aproximativ o cincime din petrolul mondial, pe mai mult de 100 de nave pe zi. De la izbucnirea conflictului, doar 12 tranzite navale au fost înregistrate, iar prețurile globale la energie au explodat, afectând lanțurile de aprovizionare la nivel internațional și trimițând unde de șoc pe piețele financiare globale. Un armistițiu fragil de două săptămâni a fost anunțat în primele zile ale lui aprilie, oferind o fereastră diplomatică îngustă. În acest context, negocierile de la Islamabad au început sâmbătă, 11 aprilie, cu Pakistan jucând rolul de mediator neutru — un rol pe care Islamabadul și l-a asumat cu seriozitate, facilitând discuții considerate cele mai directe dintre cele două țări de la Revoluția Islamică din 1979.

Cele 21 de Ore de la Islamabad

Delegația americană a fost condusă de vicepreședintele JD Vance, flancat de trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner. Iranul a trimis o delegație condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf — fost comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice, cunoscut pentru declarații dure la adresa Occidentului. Contrastul dintre cei doi lideri de delegație a fost izbitor: un vicepreședinte cu experiență diplomatică limitată față de un veteran al elitei militare iraniene. Din punct de vedere istoric, importanța acestor negocieri nu poate fi subestimată. Cel mai direct contact diplomatic anterior dintre SUA și Iran avusese loc în 2013, când președintele Barack Obama l-a contactat telefonic pe nou-alesul președinte iranian Hassan Rouhani. Negocierile actuale au depășit cu mult acel precedent, reprezentând primul dialog față în față la nivel înalt dintre cele două țări de la Revoluție încoace.

Propunerile celor două tabere

Cele două delegații au venit la masă cu propuneri diametral opuse. SUA au prezentat un document în 15 puncte, centrat pe restricționarea programului nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Iranul, în schimb, a avansat o propunere în 10 puncte care includea o garanție a încetării definitive a războiului, controlul iranian asupra Strâmtorii Hormuz și oprirea atacurilor israeliene împotriva Hezbollah în Liban. Iranul a stabilit și "linii roșii" clare înainte de deschiderea discuțiilor propriu-zise: compensații pentru daunele provocate de loviturile de la 28 februarie, eliberarea activelor iraniene înghețate în Occident și reducerea atacurilor israeliene în sudul Libanului — condiție care, potrivit presei de stat iraniene, a trebuit să fie parțial îndeplinită înainte ca discuțiile să poată începe.

Cele două planuri față în față

Planul american în 15 puncte, transmis Iranului prin intermediul Pakistanului pe 25 martie, a fost descris de oficialii iranieni drept "excesiv, nerealist și nerezonabil". Conform surselor din presa internațională, documentul cuprindea: (1) un armistițiu inițial de 30 de zile; (2) angajamentul Iranului că nu va dobândi arme nucleare; (3) predarea către AIEA a întregului stoc de uraniu îmbogățit, cu interzicerea oricărei îmbogățiri viitoare pe teritoriul iranian; (4) monitorizarea de către AIEA a întregii infrastructuri nucleare rămase; (5) limitarea programului balistic iranian, inclusiv restricții privind raza de acțiune și numărul rachetelor; (6) încetarea sprijinului acordat grupărilor armate din regiune — Hezbollah, Houthi și Hamas; (7) declararea Strâmtorii Hormuz ca zonă maritimă liberă și deschisă permanent; (8) recunoașterea dreptului Israelului de a exista; (9) ridicarea sancțiunilor americane în schimbul concesiilor asumate; și (10) sprijin american pentru generarea de energie la Centrala Nucleară de la Bushehr. Restul punctelor nu au fost dezvăluite public.

Planul iranian în 10 puncte, elaborat ca răspuns direct la propunerea americană, a fost orientat spre garanții de securitate și suveranitate. Punctele sale principale, raportate de presa de stat iraniană și de ambasada Iranului, includ: (1) încetarea completă și permanentă a tuturor actelor de agresiune, cu protecție extinsă și asupra forțelor proxy iraniene; (2) retragerea forțelor americane de luptă din Orientul Mijlociu; (3) recunoașterea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu pe propriul teritoriu — cel mai inconciliabil punct cu poziția americană; (4) ridicarea completă a sancțiunilor primare americane; (5) deblocarea activelor iraniene înghețate; (6) eliminarea rezoluțiilor AIEA critice la adresa programului nuclear iranian; (7) o garanție de neagresiune americană cu caracter juridic obligatoriu; (8) recunoașterea controlului iranian coordonat asupra Strâmtorii Hormuz; (9) reparații și compensații pentru daunele de război; și (10) un cadru internațional pentru reconstrucție.

Prăpastia dintre cele două documente este evidentă: acolo unde SUA cer dezarmarea nucleară și dizolvarea rețelelor de proxi, Iranul cere recunoașterea suveranității sale nucleare și protecția acestor rețele. Ambele planuri au fost descrise de analiști drept "poziții de deschidere" în negociere, nu oferte finale — dar la Islamabad, distanța s-a dovedit prea mare pentru a fi traversată în 21 de ore.

Punctul de rupere: problema nucleară

Negocierile au durat 21 de ore, cu cel puțin trei runde de discuții între șefii delegațiilor. Vance a recunoscut că a vorbit cu președintele Trump de "o duzină de ori" pe parcursul nopții și a menținut contact permanent cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. Punctul de rupere a fost, în cele din urmă, unul singur: angajamentul nuclear. Vance a declarat tranșant că SUA au nevoie de "un angajament ferm că Iranul nu va căuta să obțină o armă nucleară și nici mijloacele care ar permite obținerea rapidă a uneia." Teheranul a refuzat să facă acest angajament, invocând, prin televiziunea de stat, "cereri nerezonabile" ale Washingtonului atât pe dosarul nuclear, cât și pe cel al Strâmtorii Hormuz. Puțin înainte de 2 noaptea, ora Islamabadului, în timp ce negocierile continuau, Trump declara presei americane că "fie că facem sau nu un acord, pentru mine nu contează", adăugând că SUA "au câștigat deja". Mesajul contrasta flagrant cu tensiunea din sala de negocieri, unde televiziunea de stat iraniană nota existența unor diferențe "serioase" între părți.

Consecințe și Perspective

Armistițiul — între speranță și colaps

Eșecul negocierilor pune armistițiul sub semnul întrebării. Vance nu a clarificat ce se va întâmpla după expirarea celor două săptămâni de suspendare a atacurilor anunțate de Trump. Pakistan a cerut imperativ ambelor părți să respecte în continuare înțelegerea și a promis că va facilita o nouă rundă de dialog în zilele următoare. Iranul, în schimb, a anunțat că nu are planuri pentru noi negocieri nucleare cu SUA.

Strâmtoarea Hormuz — miza strategică supremă

Iranul a declarat ferm că va continua să obstrucționeze traficul prin Strâmtoarea Hormuz până la obținerea unui acord acceptabil. Deși SUA au distrus cea mai mare parte a marinei militare convenționale iraniene, flota de ambarcațiuni rapide a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice — concepute special pentru controlul strâmtorii prin rachete, mine și hărțuire — rămâne în proporție de peste 60% intactă, conform analistului Farzin Nadimi de la Washington Institute. SUA au anunțat că două distrugătoare au traversat strâmtoarea — o premieră de la începutul războiului — și au lansat operațiuni de dragaj al minelor. Iranul a negat tranzitul și a avertizat că orice tentativă de forțare a strâmtorii va fi întâmpinată cu un "răspuns ferm și forțat". Această confruntare navală subterană rămâne una dintre cele mai volatile componente ale crizei.

Frontul libanez și negocierile Israel–Liban

Israelul a continuat atacurile în Liban, contestând existența unui armistițiu în această zonă. Moartea a peste 2.000 de civili libanezi de la începutul conflictului și loviturile care au ucis peste 300 de persoane în Beirut în ziua anunțării armistițiului complică dramatic orice efort de pace. Cu toate acestea, o rundă de negocieri directe Israel–Liban era planificată pentru marți, la Washington — o premieră diplomatică notabilă, dat fiind că cele două state nu au relații oficiale. Premierul libanez Nawaf Salam și-a amânat însă vizita, invocând presiuni interne, pe fondul protestelor de masă față de apropierea de Israel.

Escaladare sau diplomație? Opțiunile Washingtonului

Imediat după eșecul negocierilor, Trump a redistribuit pe rețelele sociale un articol care sugera două scenarii posibile: bombardarea Teheranului "înapoi în Epoca de Piatră" sau impunerea unei blocade navale menite să sugrume economia iraniană și să taie China și India de la una dintre sursele lor principale de petrol. Ambele opțiuni reprezintă o escaladare semnificativă față de situația actuală. Înainte de a părăsi Pakistanul, Vance a lăsat o ușă simbolic deschisă, declarând că propunerea americană rămâne pe masă: "oferta noastră finală și cea mai bună — vom vedea dacă iranienii o acceptă." Ministerul iranian de externe a răspuns că nu există niciun calendar stabilit pentru negocieri viitoare. Cele două poziții par, deocamdată, ireconciliabile.

Concluzie: Un Impas cu Mize Globale

Eșecul negocierilor de la Islamabad nu este doar un episod diplomatic ratat — el reflectă adâncimea unui conflict ideologic și strategic care nu se va rezolva printr-o singură rundă de discuții. Pe de o parte, SUA cer garanții nucleare pe care Iranul le percepe ca o capitulare a suveranității sale. Pe de altă parte, Iranul condiționează orice deschidere de compensații și garanții pe care Washingtonul nu este dispus să le ofere. Între timp, mii de familii din Iran, Liban, Israel și statele Golfului plătesc prețul acestui impas. Economia globală suferă din cauza Strâmtorii Hormuz blocate. Și un armistițiu fragil rezistă — deocamdată — pe fundalul unei crize care poate reescalada în orice moment. Pakistanul rămâne singura punte diplomatică activă, dar capacitatea sa de mediație are limite clare în fața unor adversari atât de profund divizați. Islamabadul a reușit să aducă la aceeași masă două țări care nu și-au vorbit direct de decenii. Că acea masă s-a sfărâmat după 21 de ore spune mai mult despre profunzimea neîncrederii reciproce decât despre eșecul mediatorilor. Drumul spre pace, dacă există, va fi lung.

Post Scriptum: În timp ce diplomații se confruntau la Islamabad, pe apele Strâmtorii Hormuz se desfășura un alt tip de confruntare. Două distrugătoare americane au forțat trecerea prin strâmtoare — prima traversare a navelor de război americane de la izbucnirea conflictului — escortate de drone subacvatice trimise să neutralizeze minele iraniene de tip Maham ancorate pe fundul mării. Gărzile Revoluționare au răspuns imediat, amenințând că vor trata „cu severitate" orice navă militară care îndrăznește să traverseze apele pe care le consideră sub control iranian. Pe uscat, 21 de ore de negocieri s-au încheiat fără niciun acord. Pe mare, minele sunt încă în apă, traficul comercial abia se mai mișcă, iar analiștii avertizează că perturbările la aprovizionarea globală cu petrol vor persista luni de zile — indiferent de soarta armistițiului. Experții estimează că companiile de transport maritim vor avea nevoie de cel puțin două luni pentru a-și relua operațiunile normale în regiune, iar infrastructura energetică distrusă va necesita un efort de reconstrucție mult mai îndelungat. Între un vicepreședinte american care urcă în avion cu mâinile goale și Gărzile Revoluționare care declară că strâmtoarea rămâne închisă până la un acord acceptabil, lumea rămâne cu ochii pe o fâșie îngustă de apă prin care trece o cincime din petrolul său. Islamabadul nu a adus pacea. A confirmat doar cât de adâncă este prăpastia — și cât de scump poate fi prețul ei pentru fiecare dintre noi.