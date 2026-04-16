Imagini din satelit arată că Iranul își deblochează rachetele din bazele subterane, profitând de armistițiu

Iranul profită de armistițiul cu SUA și Israel pentru a debloca bazele subterane de rachete, arată imagini din satelit. Deși Washingtonul susține că programul balistic este „aproape distrus”, oficialii se tem de o refacere rapidă a arsenalului.

Utilaje grele au fost observate în timp ce curățau resturile din tunelurile blocate, adunând molozul și încărcându-l în camioane din apropiere.

Tunelurile respective au fost vizate intenționat în atacurile anterioare ale SUA și Israelului, ca parte a unei strategii menite să blocheze lansatoarele de rachete în subteran, scrie The Telegraph.

O imagine din satelit realizată pe 10 aprilie arată un încărcător frontal pe un morman de resturi care sigila intrarea unui tunel, în timp ce mai multe camioane de mare tonaj așteptau în apropiere, la o bază de rachete din apropiere de Khomeyn, Iran.

O a doua imagine, realizată în aceeași zi, surprinde de asemenea echipamente de construcții în funcțiune la un sit din Tabriz.

Prin blocarea căilor de ieșire, atacurile au urmărit să împiedice lansatoarele să fie desfășurate, să tragă sau să revină pentru reîncărcare. Cu toate acestea, evaluările serviciilor de informații americane indică faptul că aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului au rămas intacte.

La începutul acestei luni, Pentagonul a declarat că a lovit 11.000 de ținte în Iran în primele cinci săptămâni de război, în timp ce Forțele de Apărare ale Israelului au raportat că trei sferturi din lansatoarele de rachete ale Iranului fuseseră distruse până la 7 martie.

Iranul încearcă să își refacă arsenalul

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, le-a declarat jurnaliștilor că programul de rachete al Iranului este „practic distrus”, iar lansatoarele și rachetele sunt „epuizate, decimate și aproape complet ineficiente”. Cu toate acestea, unii oficiali americani și-au exprimat deja îngrijorarea că Iranul va folosi pauza din lupte pentru a-și reconstrui o parte din arsenalul de rachete.

De asemenea, aceștia au avertizat că Teheranul ar putea încerca să achiziționeze sisteme similare din Rusia pentru a-și consolida capacitățile în raport cu vecinii săi.

„Iranienii au demonstrat o capacitate remarcabilă de a inova și de a-și reface rapid forțele”, a declarat Kenneth Pollack, fost analist CIA, în prezent la Middle East Institute, pentru Washington Post. „Sunt un adversar mult mai redutabil decât majoritatea armatelor din Orientul Mijlociu, cu excepția Israelului.”

„Orașe de rachete”

Se crede că multe dintre aceste sisteme sunt îngropate în rețeaua subterană, fiind temporar inutilizabile, dar nu distruse. Analiștii spun că eforturile Iranului de a redeschide aceste situri sunt atât previzibile, cât și esențiale pentru doctrina sa militară.

Sam Lair, de la James Martin Center for Nonproliferation Studies, a declarat pentru CNN: „[Un armistițiu] presupune să accepți că adversarul își va reface o parte din capacitatea militară pe care tocmai ai investit timp, efort și bani să o distrugi.”

Așa-numitele „orașe de rachete” au fost concepute exact în acest scop, pentru a absorbi primul val de atacuri, a-și recăpăta funcționalitatea și a relua operațiunile, a adăugat Lair. „Acest lucru se aliniază conceptului general de operare al orașelor de rachete: încasezi primul atac, te dezgropi și apoi lansezi din nou”, a spus el.

Potrivit oficialilor americani și israelieni citați de WSJ, Iranul deține mii de rachete, inclusiv balistice cu rază scurtă și medie, precum și un număr limitat de rachete de croazieră capabile să lovească nave în Golful Persic sau trupe americane din regiune. Aproximativ jumătate din stocul inițial ar fi fost distrus sau utilizat.

Israelul susține că a distrus circa 200 din cele aproximativ 470 de lansatoare de rachete balistice ale Iranului, iar alte 80 au devenit inutilizabile după ce intrările în facilitățile subterane au fost lovite. Cu toate acestea, un oficial israelian a avertizat că pagubele „nu sunt ireparabile” și că, în lipsa unui acord major, „IDF va trebui să revină la luptă împotriva Iranului”.

Există, de asemenea, temeri că Iranul ar putea apela la Rusia sau China pentru a-și reconstrui programul de rachete și că ar putea folosi această pauză în ostilități pentru a recupera lansatoarele îngropate.

Între timp, Donald Trump a declarat marți că războiul cu Iranul este „aproape de final”, sugerând reluarea negocierilor cu Teheranul. Într-un fragment de interviu acordat Fox News, președintele american a fost întrebat dacă războiul s-a încheiat. „Cred că este aproape de final, da”, a răspuns el.

Separat, Trump a afirmat că negocierile dintre oficiali americani și iranieni ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile. „Cred că urmează două zile uimitoare”, a declarat Trump pentru ABC News, adăugând că nu consideră necesară prelungirea armistițiului de două săptămâni care expiră pe 22 aprilie.