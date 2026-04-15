Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Dezvăluiri despre armele folosite de Iran în valurile de atacuri asupra țărilor din Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a atacat de peste 400 de ori regiunea Erbil din nordul Irakului în timpul războiului cu Statele Unite și Israel, folosind un arsenal variat de drone și rachete balistice, potrivit oficialilor kurzi. Forțele de securitate Asayish au prezentat în exclusivitate fragmente ale armelor recuperate în urma atacurilor, oferind o imagine asupra capacităților militare ale Teheranului, relatează Business Insider.

Iranul a lansat valuri de atacuri cu drone și rachete asupra bazelor SUA FOTO shutterstock

În atelierul securizat al Asayish, specialiștii în dezamorsarea munițiilor au analizat fiecare proiectil, inclusiv fragmente de rachete. „Zolfaghar”, a spus unul dintre aceștia, atingând metalul înnegrit al unei rachete. „Această rachetă a lovit lângă o moschee de la periferia orașului, cu doar câteva ore în urmă.” Racheta balistică Zolfaghar poate transporta un focos de până la 500 de kilograme și face parte dintr-un arsenal extins folosit recent de Iran pentru a lansa atacuri asupra statelor din Golf și în regiune.

De la sfârșitul lunii februarie, atacurile asupra Kurdistanului au provocat moartea a cel puțin 17 persoane. Resturile examinate includ drone Shahed cu rază lungă de acțiune, rachete balistice de mari dimensiuni și o nouă generație de drone cu reacție, mai dificil de interceptat.

Expertul militar și colonelul austriac Markus Reisner evidențiază arsenalul divers al Iranului: „Cu ajutorul Rusiei, Chinei și Coreei de Nord, Iranul a reușit în ultimele decenii să clădească un arsenal impresionant de arme cu rază lungă, eficiente și sofisticate din punct de vedere tehnologic.”

Printre cele mai utilizate arme se numără dronele Shahed-136, cu o rază de până la 2.000 de kilometri. „Am identificat trei tipuri de drone Shahed iraniene”, a explicat Halmat, membru al echipei kurde de analiză a bombelor. „Cea mai frecventă, Shahed-136, are o suprafață metalică gri, altele sunt mai deschise la culoare sau negre, dar componentele sunt în mare parte similare.”

O noutate pe câmpul de luptă este drona Hadid-110, propulsată de un motor cu reacție. Aceasta poate atinge viteze de peste două ori mai mari decât dronele Shahed iar designul său, cu suprafețe cu unghiuri ascuțite, este gândit pentru a evita radarele. „Este o dronă iraniană nouă”, a explicat Halmat, indicând fragmentele colectate. Una dintre acestea a lovit o locuință din apropierea orașului Erbil.

Iranul a combinat atacurile cu drone cu rachete de croazieră și rachete balistice, într-o strategie de saturare a apărării aeriene dificil de contracarat. „Dronele sunt utilizate în combinație cu rachete de croazieră și rachete. Când sunt îmbinate cu recunoaștere satelitară țintită de la Rusia și China, capătă o precizie îngrijorătoare”, a explicat Reisner.

În total, peste 200 de bombe au fost dezamorsate de forțele kurde. „Am dezamorsat și colectat mai mult de 200 de bombe”, a explicat Halmat. Intervențiile sunt însă extrem de riscante, din cauza probabilității ridicate a unor atacuri succesive asupra aceleiași ținte. „Este datoria noastră să ne protejăm oamenii. Suntem gata să ne sacrificăm viața pentru această țară”, a spus Pishtiwan, membru al echipei tehnice.

Iranul ar putea să atace cu drone coasta de vest a SUA. FBI a avertizat California: „Nu avem informații suplimentare privind momentul”

Deși SUA și Israelul au lovit peste 13.000 de ținte în Iran, inclusiv peste 2.000 de centre de comandă, capacitatea militară a Teheranului nu a fost neutralizată complet. Potrivit evaluărilor serviciilor de informații americane, aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă intacte, iar țara deține în continuare mii de drone kamikaze.

Atacurile au vizat inclusiv obiective americane și occidentale din regiune. Baza militară americană din aeroportul Erbil și consulatul SUA, inaugurat în 2025, as-au numărat printre ținte. De asemenea, un soldat francez a fost ucis într-un atac cu dronă în luna martie, marcând prima pierdere militară a Franței în acest conflict.

Un arsenal variat

Experții avertizează că lecțiile acestui război depășesc regiunea, servind drept avertisment pentru Europa „Raza de acțiune a rachetelor iraniene se extinde până la periferia Europei. Sistemul american de apărare antirachetă staționat în Europa - Abordarea Europeană Adaptativă în Etape (EPAA) - precum și inițiativele naționale de achiziții, cum ar fi introducerea de către Germania a sistemului israelian „Arrow”, sunt, prin urmare, de o mare importanță, a subliniat Reisner.

În fața acestor amenințări, forțele kurde se bazează aproape exclusiv pe sisteme occidentale de apărare antiaeriană, inclusiv Patriot, C-RAM și avioane F-16, însă acestea sunt puse la încercare de numărul și diversitatea atacurilor.

Conform relatărilor din presă, drona Raytheon Coyote a fost folosită pentru a distruge mai multe drone aflate în zbor.

Iranul a folosit împotriva Kurdistanului și alte modele din arsenaluul său de drone de luptă, printre care Meraj-532, o dronă de atac cu rază medie de acțiune utilizată de Gardienii Revoluției.

În conflictul din Iran au fost observate și drone de mai mici dimensiuni, cu o rază de acțiune mai redusă. Înregistrările video difuzate în martie de milițiile susținute de Iran arată astfel de drone lovind hangare și un elicopter în apropierea unei baze americane din Irak. Chiar și sistemele avansate de apărare aeriană au întâmpinat dificultăți în a neutraliza acest tip de amenințări - de mică anvergură, dar numeroase.

Rămășițele voluminoase ale rachetei balistice Kheibar s-au remarcat printre alte resturi.. „Au folosit-o și pentru a lovi zone civile aici, în regiune”, a spus Pishtiwan, care face parte din echipa de ingineri a forțelor de securitate Asayish. El a arătat spre urmele lăsate pe racheta lungă de 10 metri. „S-a întâmplat pe 19 martie în zona Mala Omer, în afara orașului”.

