Românii își reduc consumul și ajung să cumpere „la suta de grame”. Scăderea puterii de cumpărare readuce obiceiuri din anii ’90

Românii cumpără tot mai puțin și își restrâng semnificativ cheltuielile, ajungând în multe cazuri să își calculeze alimentele „la suta de grame”, a declarat economistul Adrian Negrescu, joi, 4 iunie.

Acesta susține că România traversează o perioadă de scădere accentuată a consumului, care readuce comportamente de cumpărare similare celor din anii ’90.

„Ne-am întors la obiceiurile de consum din anii ’90. Din păcate, cumpărăm la suta de grame, iar pentru mulți dintre români se întâmplă ceea ce estimam acum câțiva ani la Antena 3 CNN, că vom ajunge să mergem la hipermarket ca la muzeu, să admirăm produsele și să nu ni le putem permite”, a declarat Negrescu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Scădere a consumului în datele oficiale

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată o reducere semnificativă a consumului.

În aprilie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, consumul a scăzut per total cu 6,3%. Cheltuielile au fost mai mici cu 6,6% la alcool, țigări și produse alimentare, în timp ce consumul de alimente a scăzut cu 7,9%. Vânzările de carburanți au înregistrat, de asemenea, un declin de 2,1%.

„Salariile nu mai țin pasul cu prețurile”

Adrian Negrescu pune această evoluție pe seama scăderii puterii de cumpărare, în condițiile în care veniturile populației nu cresc în același ritm cu prețurile.

„Vedem o scădere semnificativă a consumului, generată în primul rând de scăderea puterii de cumpărare. Practic, salariile au înghețat sau nu mai fac față, nu mai cresc cu aceeași viteză cu care cresc prețurile”, a explicat acesta.

Avertisment privind inflația

Economistul avertizează și asupra unei posibile accelerări a inflației, pe fondul scumpirilor la energie, gaze și carburanți.

„Atenție, luna aceasta s-ar putea să avem o inflație record, de peste 11%, poate chiar 12%, generată în primul rând de scumpirile la energie, gaze și carburanți. Toate acestea pun presiune pe principalul motor al economiei, care rămâne, din păcate, consumul”, a spus Negrescu.

Critici la adresa posibilelor majorări de taxe

În același timp, acesta a criticat ideea creșterii taxelor, considerând că o astfel de măsură ar putea împinge economia într-o criză.

„Ne-am duce din recesiune în criză economică, ceea ce nu cred că își dorește nimeni”, a avertizat economistul.

În opinia sa, soluția ar fi reducerea poverii fiscale pe salariile mici, pentru a permite o creștere a veniturilor nete și susținerea consumului.

„La un salariu net de 5.000 de lei, plătești statului peste 4.000 de lei taxe și impozite, ceea ce este aberant. Mai mult de 60% din banii pe care îi câștigăm îi dăm statului sub formă de taxe și impozite, ceea ce este fără precedent la nivel european”, a mai declarat acesta.

Negrescu a mai propus eventuale măsuri de sprijin, precum reducerea TVA la produsele alimentare de bază sau majorarea valorii tichetelor de masă, susținând că în lipsa unor intervenții consumul ar putea continua să scadă, cu efecte asupra economiei.