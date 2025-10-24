O bucată din Alberton House din Manchester (UK), o clădire situată lângă râul Irwell, s-a prăbușit vineri, sub privirile trecătorilor, care au declarat că pământul „s-a cutremurat”, în timp ce alții au relatat că zgomotul semăna cu „un tren care se apropie”, potrivit BBC.

Din fericire, nimeni nu se afla în clădirea Alberton House din apropierea Bridge Street, care se află în proces de demolare, când schela din jur s-a prăbușit la 14:50, ora locală, a declarat Serviciul de Pompieri din Greater Manchester (GMFRS).

O persoană care lucrează la Cardinal House, situată în apropiere, a declarat că ea și colegii săi au simțit tremurături în ultimele săptămâni, în timpul lucrărilor de demolare, „dar asta a fost cu totul altceva”.

„Am simțit tremurături ca un cutremur uriaș. Toată lumea din clădire, care are opt etaje, a simțit-o”, a spus Tayy Ara.

„Am văzut jumătate din clădire prăbușindu-se”

N-a fost singura care s-a speriat. Altcineva a povestit că a auzit un „zgomot puternic” când o parte din clădire și schele s-au prăbușit.

„Norii de praf păreau că se apropie, așa că mi-am luat colegul și m-am dat la o parte, dar zgomotul era extrem de puternic și pământul se cutremura. Ne-am întors să privim și clădirea se prăbușea. Nu părea să fie ceva planificat, deoarece mai erau multe schele în picioare și oamenii din clădirea de alături se grăbeau la ferestre pentru a vedea ce se întâmplase. Am văzut jumătate din clădire prăbușindu-se, apoi a apărut un nor de praf extrem de dens”, a spus Chloe Gallagher, care se afla afară în acel moment.

Steve Wheeler, o altă persoană care are se afla într-o clădire din apropiere, a declarat:

„Am auzit o bubuitură puternică. Ne-am uitat unii la alții, întrebându-ne ce a fost”.

Altcineva a spus că zgomotul semăna cu „un tren care se apropie”:

„Nu mă așteptam să se întâmple așa ceva, acum înțeleg de ce au închis podul”

Un alt martor care a urmărit lucrările de construcție a declarat că era „destul de îngrijorat” de schela lăsată în lateral.

În urmă cu câteva zile, un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro.

În vara acestui an, o clădire rezidențială aflată în stare avansată de degradare s-a prăbușit în Tbilisi, capitala Georgiei, provocând moartea a două persoane și rănirea gravă a unei femei. Imobilul urma să fie demolat, însă unii locatari au refuzat să plece.