Video Un bărbat deține cea mai mare colecție de globuri de zăpadă din lume: peste 11.000 de exemplare, cel mai vechi reprezentând Turnul Eiffel

Totul a început în 1984, cu un simplu glob de zăpadă primit de Crăciun. În prezent, Josef Cardinal, din Germania, deține peste 11.000 de globuri. Întreaga colecție i-a adus, recent, un record mondial Guinness, transformând pasiunea sa într-un mic muzeu.

Josef Cardinal, un bărbat din Nürnberg, Germania, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a adunat cea mai mare colecție de globuri de zăpadă din lume, cu peste 11.000 de exemplare, potrivit site-ului KRG.

Este al doilea record al său, după ce în 2002 deținea deja un record cu 6.100 de globuri de zăpadă. În aproape 23 de ani, colecția sa s-a dublat aproape integral.

„Îmi place romantismul globurilor de zăpadă și cât de frumoase sunt când le scuturi și ninge. Oamenii iubesc globurile de zăpadă pentru că întruchipează o lume perfectă. Evident, nerealist, și de aceea suntem atrași de ele”, a declarat Josef Cardinal.

Colecția a început în 1984, când Cardinal a primit un glob de zăpadă ca suvenir de Crăciun. Ulterior, prietenii și familia i-au oferit globuri de zăpadă. Călătorind împreună cu soția sa, căuta exemplare noi și unice din întreaga lume.

„Nu mă pot opri până nu găsesc un glob cu adevărat special pe care să-l aduc acasă”, spune Cardinal.

Cele mai spectaculoase globuri

Colecția include globuri foarte mici, care pot fi purtate ca accesorii, dar și unele uriașe, cum ar fi un stâlp de iluminat mai înalt decât el. Printre cele mai deosebite se numără un glob în formă de Coca-Cola, unul cu Titanic care se scufundă și un glob cu Moș Crăciun pilotând un elicopter.

De asemenea, Josef deține globuri inspirate de filme celebre precum Star Wars sau Stăpânul Inelelor, precum și un om de zăpadă mascat cu inscripția „Corona 2020”.

Cele mai vechi globuri din colecție datează din 1889, inclusiv un exemplar cu Turnul Eiffel.

Cardinal deține și globuri personalizate, precum unul cu imaginea propriei case sau unul realizat special pentru a marca momentul în care colecția sa a ajuns la 10.000 de globuri.

Colecția este atât de vastă încât ocupă întregul subsol al casei sale.

„Mai am loc să aduc numărul de globuri la 12.000”, mărturisește Cardinal.

Subsolul său a devenit, între timp, o destinație pentru excursii și vizite, iar oamenii rămân uimiți de dimensiunea colecției. „Chiar știind că am o colecție, oamenii nu se așteaptă să fie atât de mare și pleacă schimbând felul în care privesc aceste suveniruri de Anul Nou”, spune el.