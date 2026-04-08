Video „Cea mai mare lovitură coordonată” din Liban: sute de morți și răniți după atacurile Israelului

Zeci de oameni au murit și sute au fost răniți în urma atacurilor israeliene asupra Libanului, într-un bilanț care autoritățile locale califică drept „escaladare periculoasă”. Guvernul de la Beirut cere sprijin internațional pentru a opri violențele.

Armata israeliană a anunțat miercuri desfășurarea „cele mai mari lovituri coordonate” împotriva Hezbollah de la începutul conflictului SUA-Israel împotriva Iranului, care a debutat la finalul lunii februarie. Potrivit relatărilor agenției Associated Press, forțele israeliene au vizat aproximativ 100 de obiective în Liban, în ceea ce autoritățile militare israeliene descriu drept o operațiune masivă și precis coordonată.

Zeci de morți și sute de răniți

Ministerul Sănătății din Liban a comunicat un bilanț preliminar: „zeci de morți și sute de răniți”, calificând situația drept o „escaladare periculoasă”. De la implicarea Libanului în conflict, cel puțin 1.500 de persoane și-au pierdut viața, potrivit aceluiași minister.

Între timp, în dimineața zilei de 8 aprilie, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru locuitorii orașului Tyre, în sudul țării, în anticiparea unor noi operațiuni militare. Sudul Libanului a fost vizat de bombardamente de artilerie și atacuri cu drone, inclusiv în orașele Kana și Al-Kaleileh. De asemenea, cu puțin timp înainte de anunțarea armistițiului dintre SUA și Iran, un atac aerian israelian asupra unei mașini din apropierea unor cafenele din Saida s-a soldat cu opt morți și 22 de răniți, potrivit Ministerului Sănătății libanez.

Premierul libanez Nawaf Salam a lansat un apel către comunitatea internațională pentru a interveni și a opri atacurile israeliene. „Toți prietenii Libanului sunt chemați să ne vină în ajutor pentru a opri aceste atacuri prin toate mijloacele”, a declarat șeful guvernului de la Beirut, citat de AFP.

Armistițiul SUA-Iran

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran drept „un lucru foarte bun”, dar a subliniat că efectele trebuie să se resimtă și în Liban. „Situația este critică. Atacurile și ocupația Israelului în sudul Libanului nu sunt răspunsul corect”, a declarat Macron, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Apărare, potrivit Politico.

Franța a cerut negocieri între Israel și Liban și a acuzat armata israeliană că încearcă să „intimideze” trupele franceze de menținere a păcii sub egida ONU.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a sugerat că încetarea focului ar putea fi extinsă și la Liban, însă premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins ideea: acordul „nu include Libanul”. Biroul său a reafirmat această poziție, în ciuda declarațiilor Iranului și Pakistanului.