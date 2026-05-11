Elena Udrea o atacă dur pe Kovesi după declarațiile despre Nicușor Dan: „O mediocră. Băsescu te-a numit pentru că erai femeie, tânără, voleibalistă...”

Elena Udrea a reacționat dur după declarațiile critice făcute de Codruţa Kovesi despre Nicușor Dan, relansând acuzații vechi privind activitatea acesteia în fruntea justiției și modul în care a fost promovată în funcții-cheie și calificând-o drept „mediocră".

Elena Udrea, fost ministru al Turismului în mandatul președintelui Traian Băsescu, a reacționat public după afirmațiile deloc măgulitoare făcute de Laura Codruța Kövesi la adresa lui Nicușor Dan, intervenind în apărarea acestuia și lansând, în același timp, un nou atac direct împotriva fostei șefe a DNA.

Într-o postare publicată luni, 11 mai, pe Facebook, Elena Udrea a atacat-o frontal pe Codruța Kovesi și a readus în discuție acuzațiile privind presupuse abuzuri comise în perioada în care aceasta conducea Direcția Națională Anticorupție.

„Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan! Față de tupeul lui Kovesi de a ironiza performanțele olimpice ale acestuia și de a-l trimite să se odihnească, pentru ca și-a permis să afirme că, în vremea ei, DNA a făcut abuzuri, lucru deja dovedit prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO și, prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale”, a scris Elena Udrea.

Ea a continuat printr-un atac la adresa carierei profesionale a Laurei Codruța Kovesi, făcând referire la modul în care aceasta a fost numită în funcții-cheie în sistemul judiciar.

„Ca să zic așa, faptul că ai fost olimpic internațional la matematică, faptul că ai fost votat de 6.168.642 de români, este mai important și infinit mai bine decât să fii mediocră profesional și să ajungi în funcție de Procuror General al României, sau Procuror șef la DNA, doar pentru că Traian Băsescu te-a numit pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă: femeie, tânără și, colac peste pupăză, pentru că fusesei voleibalistă (baschetbalistă), deci a presupus că ai spirit de echipă și poți fi un bun șef pentru procurori!!! Iar că este așa, nu mă poate contrazice nimeni!”, a adăugat Udrea.

Noul atac verbal extrem de dur al Elenei Udrea se înscrie într-o relație conflictuală care durează de mai bine de un deceniu și care își are originile în perioada mandatelor lui Traian Băsescu la Palatul Cotroceni.

În anii în care Traian Băsescu conducea statul, ambele au ocupat poziții influente, deși în zone diferite de putere. Elena Udrea era considerată unul dintre cei mai apropiați colaboratori politici ai președintelui Băsescu, în timp ce Laura Codruța Kovesi devenise una dintre figurile centrale ale sistemului judiciar, ocupând funcții de conducere în Ministerul Public și ulterior la DNA.

Pentru o perioadă, traseele lor politice și instituționale au evoluat în paralel, fiind asociate aceluiași centru de putere, însă relația dintre ele s-a deteriorat puternic în momentul în care DNA, instituție condusă de Kovesi, a început să investigheze persoane din cercul apropiat al fostului președinte Traian Băsecu.

Punctul de ruptură l-a reprezentat celebrul dosar „Gala Bute”, în care Elena Udrea a fost condamnată și încarcerată. Din acel moment, fostul ministru al Turismului a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai fostei șefe DNA, acuzând-o în repetate rânduri de abuzuri și de faptul că a folosit justiția ca instrument politic.

Chiar și după ce drumurile lor s-au separat - Laura Codruța Kövesi ajungând la conducerea Parchetul European, iar Elena Udrea executând o pedeapsă cu închisoarea în dosarul „Gala Bute” - schimburile de replici indirecte și criticile publice nu au încetat.

Chiar şi după gratii, Elena Udrea a continuat să publice frecvent mesaje critice la adresa fostei șefe DNA, folosind aparițiile publice sau declarațiile acesteia pentru a-și susține propria interpretare asupra evenimentelor din perioada în care DNA instrumenta dosare de mare corupție.