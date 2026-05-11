Euro continuă să scadă în raport cu leul, după recordul atins săptămâna trecută

Cursul euro anunțat de BNR a coborât luni, 11 mai, la 5,222 lei, după ce vinerea trecută ajunsese la 5,2364 lei. Moneda națională s-a depreciat puternic săptămâna trecută, pe fondul crizei politice declanșate de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

De asemenea, dolarul american a fost cotat la 4,4371 lei, în scădere cu 0,0122 lei față de ședința precedentă, potrivit BNR.

Totodată, gramul de aur s-a ieftinit până la 664,7713 lei, după un declin de 8,7404 lei. Francul elvețian a coborât și el, fiind cotat la 5,6989 lei, cu 0,0205 lei mai puțin decât anterior.

Săptămâna trecută, euro ajunsese la recordul istoric de 5,2688 lei, în contextul demiterii guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Creșterea euro pe piața interbancară poate avea efecte în lanț asupra economiei, influențând costurile importurilor, prețurile la raft și ratele pentru creditele în valută, în special dacă tendința se menține pe termen mai lung.