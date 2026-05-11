Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un tren în Gara Bușteni. A fost preluat de elicopterul SMURD în stare gravă

Un incident grav a avut loc luni în Gara Bușteni. Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren. Acesta a suferit multiple leziuni și arsuri la nivelul toracelui anterior și posterior, fiind intubat de echipajele medicale.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și un echipaj medical, fiind solicitat și un elicopter SMURD pentru preluarea victimei, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Tânărul s-a urcat pe un vagon de transport produse petroliere, care era gol, și ar fi intrat în contact cu rețeaua electrică feroviară. În urma incidentului, acesta a suferit multiple leziuni și arsuri la nivelul toracelui anterior și posterior, fiind intubat de echipajele medicale.

„Victima, un tânăr în vârstă de 21 ani, a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD. Aceasta prezintă arsuri la nivelul toracelui anterior şi posterior, a fost intubată şi va fi transportată către o unitate spitalicească”, a transmis ISU Prahova.

Inițial, la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD. În paralel, autoritățile au acționat pentru scoaterea de sub tensiune a liniei de cale ferată, în condiții de siguranță, cu ajutorul unei drezine.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.