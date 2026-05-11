Summitul B9 de la Cotroceni: Zelenski, Rutte și principalii lideri NATO participă la reuniunea găzduită de Nicușor Dan

Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, care are loc la Palatul Cotroceni pe 13 mai, va fi găzduit de președintele Nicușor Dan și co-prezidat de liderul Poloniei Karol Nawrocki. La summit vor participa oficiali de rang înalt din NATO și din statele aliate din Europa de Est.

Printre participanți se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Alături de liderul ucrainean va fi prezentă și soția acestuia, Olena Zelenska, care va avea un program comun cu Mirabela Grădinaru, partenera președinteului Nicușor Dan, susțin surse politice pentru Adevărul.

Din partea SUA va participa Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, după ce președintele american Donald Trump a respins invitația.

Agenda zilei include primirea oficială a delegațiilor la ora 10:30, urmată de deschiderea sesiunii plenare la 11:00. La 14:20 este programată fotografia de grup, iar la 14:30 un dejun de lucru.

În jurul orei 17:00, liderii României, Poloniei și secretarul general al NATO vor susține declarații comune de presă.

Printre punctele cheie de pe agenda summitului se numără:

- Reconstrucția Ucrainei: România a propus utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca noduri logistice pentru eforturile de reconstrucție și garanțiile de securitate post-conflict.

- Cooperarea cu SUA: Relația strategică a fost reafirmată recent prin participarea președintelui Nicușor Dan, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

Documentul va include și un apel pentru consolidarea dimensiunii europene a NATO, în contextul solicitărilor SUA ca aliații europeni să își asume un rol mai mare în propria securitate.

Formatul București 9, creat în 2015 de România și Polonia, este o platformă de cooperare regională care reunește statele de pe flancul estic al NATO și are ca obiectiv consolidarea securității în contextul provocărilor actuale.