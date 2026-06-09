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Fost pilot, pus sub acuzare după ce a zburat fără licență timp de 16 ani

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Un fost pilot al companiei Air Canada a fost pus sub acuzare după ce autoritățile canadiene au descoperit că ar fi operat timp de aproximativ 16 ani fără licența necesară pentru funcția de comandant de aeronavă.

Un avion Air Canada a decolat
Avion Air Canada FOTO: Wikimedia

  Poliția regională Peel-Canada a anunțat că Geoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, este suspectat că a efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale între 2009 și 2025, relatează The Guardian.  

Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu deținea licența de transport aerian necesară pentru a comanda aeronave comerciale de pasageri.

Cazul a fost descoperit în urma verificării unor documente. Autoritatea canadiană pentru transporturi a sesizat poliția la începutul acestui an.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că fostul pilot ar fi depus o plângere falsă privind presupusul furt al unor documente de pilotaj.

Air Canada a confirmat că pilotul deținea o licență comercială validă, însă nu și certificarea necesară pentru funcția de comandant.

Compania a precizat că l-a retras imediat din activitate după descoperirea neregulilor și a notificat voluntar autoritățile. Pilotul nu mai este angajat al companiei. Transport Canada i-a aplicat o sancțiune pentru lipsa licenței corespunzătoare, potrivit operatorului aerian.

„Siguranța nu a fost compromisă de acest incident, deoarece toți piloții de la Air Canada participă la o instruire recurentă obligatorie la fiecare șase luni pentru a le valida competența de zbor, inclusiv o verificare a zborului cu un pilot verificator certificat de Transport Canada la fiecare 12 luni”, a declarat compania aeriană într-un comunicat.  

„Totuși, licențierea corespunzătoare este un aspect esențial al abordării multistratificate a siguranței în industria companiilor aeriene, așa că Air Canada tratează această problemă cu cea mai mare seriozitate”.

Compania a verificat și alți piloți

Air Canada susține că siguranța pasagerilor nu a fost pusă în pericol.

Compania argumentează că toți piloții sunt supuși unor evaluări periodice obligatorii, inclusiv simulări și verificări anuale efectuate de inspectori autorizați.

Operatorul a anunțat că a efectuat un audit intern după descoperirea cazului și că nu au fost identificate alte situații similare.

Compania a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând legislația privind protecția datelor și ancheta penală aflată în desfășurare.

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