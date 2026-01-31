Semnul că Ramzan Kadîrov se retrage de la putere. Liderul cecen a făcut pace cu un dușman de moarte

Ramzan Kadîrov a decis să stingă un conflict vechi cu miliardarul Suleiman Kerimov, pe fondul incertitudinii legate de viitorul său la putere. Pe 30 ianuarie, liderul Ceceniei l-a numit pe Kerimov „frate”, anunțând că s-a întâlnit cu acesta.

O fotografie publicată pe rețelele sociale îi arată pe Ramzan Kadîrov și Suleiman Kerimov strângându-și mâinile și zâmbind.

Întâlnirea și reconcilierea au avut loc la un an și jumătate după ce liderul Ceceniei declarase că se va răzbuna împotriva lui Kerimov. Remarcabil este faptul că liderul republicii și miliardarul s-au împăcat la Moscova, scrie dialog.ua.

O schimbare atât de bruscă de direcție ar putea fi un semnal că perioada lui Ramzan Kadîrov la conducerea Ceceniei se apropie de sfârșit și că acesta încearcă să închidă toate conflictele nerezolvate, notează jurnaliștii ucraineni.

În octombrie 2024, Ramzan Kadîrov a declarat o „răzbunare de sânge” împotriva a trei parlamentari federali din republici învecinate din Caucazul de Nord, în primele sale comentarii despre schimbul de focuri soldat cu victime, produs cu o lună în urmă în fața sediului din Moscova al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries.

De la ce a pornit conflictul

Kadîrov a promis că îl va sprijini pe Vladislav Bakalciuk, fostul soț al directoarei generale Wildberries, Tatiana Kim — cea mai bogată femeie din Rusia — pentru a-și „recupera” soția și pentru a bloca fuziunea gigantului de comerț electronic cu grupul mai mic de publicitate Russ, relata la vremea respectivă The Moscow Times.

Disputa de familie și de afaceri a escaladat cu o lună în urmă, când Bakalciuk a condus un grup de bărbați la birourile Wildberries din Moscova și ar fi încercat să pătrundă cu forța în clădire. Doi agenți de pază, de etnie ingușă, au fost uciși în schimbul de focuri, iar pe numele lui Bakalciuk și al mai multor cetățeni ceceni implicați în incident au fost deschise dosare penale, inclusiv pentru omor.

Potrivit publicației independente din Caucazul de Nord Fortanga, Kadîrov a susținut că senatorul rus Suleiman Kerimov și deputații din Duma de Stat Bekhan Barahoev și Rizvan Kurbanov ar fi „preluat” Wildberries de la Kim și ar fi ordonat asasinarea sa.

Suleiman Kerimov este un miliardar rus, senator în Consiliul Federației (camera superioară a Parlamentului Rusiei) și una dintre cele mai influente figuri economice din Caucazul de Nord.