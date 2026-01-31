search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Semnul că Ramzan Kadîrov se retrage de la putere. Liderul cecen a făcut pace cu un dușman de moarte

0
0
Publicat:

Ramzan Kadîrov a decis să stingă un conflict vechi cu miliardarul Suleiman Kerimov, pe fondul incertitudinii legate de viitorul său la putere. Pe 30 ianuarie, liderul Ceceniei l-a numit pe Kerimov „frate”, anunțând că s-a întâlnit cu acesta.

Ramzan Kadîrov și Suleiman Kerimov FOTO Telegram / Ramzan Kadîrov
Ramzan Kadîrov și Suleiman Kerimov FOTO Telegram / Ramzan Kadîrov

O fotografie publicată pe rețelele sociale îi arată pe Ramzan Kadîrov și Suleiman Kerimov strângându-și mâinile și zâmbind.

Întâlnirea și reconcilierea au avut loc la un an și jumătate după ce liderul Ceceniei declarase că se va răzbuna împotriva lui Kerimov. Remarcabil este faptul că liderul republicii și miliardarul s-au împăcat la Moscova, scrie dialog.ua.

O schimbare atât de bruscă de direcție ar putea fi un semnal că perioada lui Ramzan Kadîrov la conducerea Ceceniei se apropie de sfârșit și că acesta încearcă să închidă toate conflictele nerezolvate, notează jurnaliștii ucraineni.

În octombrie 2024, Ramzan Kadîrov a declarat o „răzbunare de sânge” împotriva a trei parlamentari federali din republici învecinate din Caucazul de Nord, în primele sale comentarii despre schimbul de focuri soldat cu victime, produs cu o lună în urmă în fața sediului din Moscova al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries.

De la ce a pornit conflictul

Kadîrov a promis că îl va sprijini pe Vladislav Bakalciuk, fostul soț al directoarei generale Wildberries, Tatiana Kim — cea mai bogată femeie din Rusia — pentru a-și „recupera” soția și pentru a bloca fuziunea gigantului de comerț electronic cu grupul mai mic de publicitate Russ, relata la vremea respectivă The Moscow Times.

Disputa de familie și de afaceri a escaladat cu o lună în urmă, când Bakalciuk a condus un grup de bărbați la birourile Wildberries din Moscova și ar fi încercat să pătrundă cu forța în clădire. Doi agenți de pază, de etnie ingușă, au fost uciși în schimbul de focuri, iar pe numele lui Bakalciuk și al mai multor cetățeni ceceni implicați în incident au fost deschise dosare penale, inclusiv pentru omor.

Potrivit publicației independente din Caucazul de Nord Fortanga, Kadîrov a susținut că senatorul rus Suleiman Kerimov și deputații din Duma de Stat Bekhan Barahoev și Rizvan Kurbanov ar fi „preluat” Wildberries de la Kim și ar fi ordonat asasinarea sa.

Suleiman Kerimov este un miliardar rus, senator în Consiliul Federației (camera superioară a Parlamentului Rusiei) și una dintre cele mai influente figuri economice din Caucazul de Nord.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
digi24.ro
image
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
stirileprotv.ro
image
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”
gandul.ro
image
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
mediafax.ro
image
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
fanatik.ro
image
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
libertatea.ro
image
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, îndurerată! Primele imagini de la înmormântarea bunicii, obiectul adus la cimitir a făcut...
playtech.ro
image
Lovitură pentru Dan Șucu: și-a pierdut mijlocașul de națională!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Viktor Orban s-a înțeles cu Trump, Putin și Erdogan. Lovitură în plex pentru Europa
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea