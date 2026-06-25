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Fisuri în imperiul Google. Detaliul care arată că gigantul tehnologic începe să piardă teren

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La mai bine de trei ani de la debutul boom-ului inteligenței artificiale generative, Google a reușit să contrazică scepticii care anticipau că lansarea ChatGPT va reprezenta sfârșitul gigantului tehnologic. Cu toate acestea, în structura de bază a afacerii sale încep să apară fisuri.

Google a implementat modificări vizuale majore, integrând butoane dedicate pentru modul AI
Google a implementat modificări vizuale majore, integrând butoane dedicate pentru modul AI

Motorul de căutare DuckDuckGo înregistrează o creștere săptămânală a ratei de instalare de până la 40%. În același timp, Bing, dezvoltat de Microsoft, a atins în ultimul trimestru pragul de un miliard de utilizatori pentru prima dată în istorie. Datele recente arată o ușoară scădere a traficului global pe Google, în timp ce ChatGPT continuă să crească.

Deși Google controlează încă 90% din piața căutărilor online, valoarea acțiunilor sale s-a dublat în ultimul an, iar utilizarea chatboturilor ca metodă principală de informare generează îngrijorări pe termen lung. În clasamentele magazinelor de aplicații, ChatGPT ocupă constant primele poziții la categoria aplicațiilor gratuite, urmat îndeaproape de Claude (Anthropic) și Google Gemini.

Ascensiunea alternativelor „fără AI”

O tendință emergentă arată că o parte semnificativă a utilizatorilor de internet se orientează către alternative care nu integrează inteligența artificială. Un studiu realizat de Pew Research Center relevă că aproximativ jumătate dintre americani resimt mai degrabă îngrijorare decât entuziasm față de prezența IA în viața de zi cu zi.

Ca răspuns la această dinamică, DuckDuckGo a lansat recent o versiune de căutare dedicată, lipsită de elemente de IA, prin intermediul unor noi extensii de browser.

Pe lângă competiția pentru utilizatori, Google se confruntă și cu o presiune intensă pe piața forței de muncă înalt calificate. Recent, figuri cheie din cadrul diviziilor de inginerie și cercetare ale Google, inclusiv de la DeepMind, au părăsit compania pentru a se alătura unor startup-uri concurente precum OpenAI și Anthropic. Aceste plecări au coincis cu o scădere de 5% a acțiunilor Alphabet în cursul acestei săptămâni.

Analiștii financiari sugerează că aceste mișcări reflectă intensificarea competiției globale pentru atragerea talentelor de top în domeniul tehnologiilor emergente.

Dilema publicitară și impactul asupra editorilor

Pentru Google, riscul major asociat inteligenței artificiale generative nu este doar pierderea cotei de piață, ci și potențiala canibalizare a propriului model de afaceri. Reclamele reprezintă aproximativ trei sferturi din veniturile totale ale companiei, finanțând proiecte pe termen lung și investiții majore în infrastructură.

Trecerea la răspunsuri generate direct de AI ar putea reduce relevanța formatului tradițional de publicitate bazat pe linkuri.

Pentru a contracara concurența, Google a implementat modificări vizuale majore, integrând butoane dedicate pentru modul IA direct în caseta sa principală de căutare. Cu toate acestea, strategia provoacă nemulțumiri în rândul editorilor de conținut și al site-urilor media.

„Aproximativ 68% din totalul căutărilor pe Google se încheie în prezent fără ca utilizatorul să mai dea click pe un site extern.”

Studiile de piață indică o scădere constantă a traficului direcționat către site-urile web, deoarece funcțiile de tip „AI Overview” sintetizează informațiile direct în pagina de rezultate, eliminând necesitatea de a accesa sursele originale. Directorii marilor trusturi de presă avertizează că strategiile editoriale viitoare trebuie concepute luând în calcul posibilitatea ca traficul provenit din motoarele de căutare tradiționale să scadă semnificativ.

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