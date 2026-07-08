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Fenomen spectaculos pe o plajă din Coreea de Sud. Ceața marină densă a înghițit zgârie-norii și litoralul

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Un fenomen neobișnuit a fost surprins pe o plajă din Coreea de Sud, unde o ceață marină extrem de densă a învăluit zgârie-norii și linia de coastă.

Ceață marină pe o plajă din Coreea de Sud
Ceață marină pe o plajă din Coreea de Sud FOTO Yonhap

Pe data de 7 iulie, odată cu debutul perioadei Solstițiului „Xiaoshu” (Prima Căldură), ce marchează începutul caniculei estivale, plaja Haeundae din Busan a fost învăluită de o imensă perdea albă, scrie presa sud-coreeană.

Ceața densă de pe mare, întinsă de-a lungul întregii linii de coastă din Haeundae, a estompat granița dintre pădurea de zgârie-nori și marea albastră, creând un peisaj spectaculos ce părea desprins dintr-o pictură tradițională în tuș.

Fenomenul a oferit o atmosferă de vis și unică, complet diferită de imaginea obișnuită a mării strălucitoare și pline de viață din timpul verii.

Ceață marină pe o plajă din Coreea de Sud FOTO Yonhap
Imaginea 1/2: Ceață marină pe o plajă din Coreea de Sud FOTO Yonhap
Ceață marină pe o plajă din Coreea de Sud FOTO Yonhap
Ceață marină pe o plajă din Coreea de Sud FOTO Yonhap

Ce este ceața marină

Ceața care se formează deasupra suprafețelor de apă este cunoscută sub denumirea de ceață marină. Fenomenul apare atunci când o masă de aer cald și umed ajunge deasupra unor ape mai reci, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Statelor Unite.

Ceața marină se poate forma deasupra oceanelor, mărilor, lacurilor întinse și a altor suprafețe de apă.

Fiind un tip de ceață de advecție, aceasta poate fi transportată de vânt spre uscat, reducând considerabil vizibilitatea și reprezentând un pericol pentru șoferi.

În unele situații, și ceața formată deasupra uscatului în timpul nopții, cunoscută drept ceață de radiație, poate fi purtată peste golfuri, porturi, estuare sau în apele de coastă. Deși nu este, în sens strict, ceață marină, și acest fenomen poate crea dificultăți pentru navigație.

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