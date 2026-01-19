Fenomen extrem de rar: o femeie din Brazilia a rămas însărcinată în timp ce era deja gravidă

O tânără de 24 de ani din Brazilia a trăit o experiență medicală extrem de rară. Kathleen Nicole Ramos Santos, din orașul Nova Iguaçu, a rămas însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă. Fenomenul se numește superfetație și are doar aproximativ 10 cazuri documentate la nivel mondial. Medicii au considerat sarcina cu risc ridicat, iar gemenele s-au născut prematur, la 33 de săptămâni.

→ Imaginea 1/4: O femeie a rămas însărcinată de două ori în același timp FOTO: Instagram / Newsflash

Cazul datează din 2021, dar Kathleen a fost de acord să dezvăluie abia acum detalii despre sarcina sa neobișnuită. Tânăra a descoperit în 2021 că suferă de superfetație, o condiție în care o femeie poate ovula și concepe un al doilea copil chiar și după ce a rămas însărcinată. Medicii spun că, în astfel de situații, copiii pot avea chiar tați diferiți. În cazul ei, sarcina a fost identificată ca fiind una gemelară, însă cei doi feți aveau vârste diferite, unul fiind cu o săptămână mai mic decât celălalt.

„Am chemat o prietenă acasă și am făcut un test de sarcină pentru că îmi era teamă de rezultat. Nu realizasem încă realitatea faptului că voi deveni din nou mamă”, a povestit Kathleen, potrivit Daily Star.

Sarcină cu risc și o naștere dificilă

Din cauza riscurilor, medicii i-au recomandat să se odihnească cât mai mult pentru a evita complicațiile. Cu toate acestea, sarcina nu a ajuns la termen. Gemenele, Maju și Maya, s-au născut prematur, la 33 de săptămâni. Una a venit pe lume pe cale naturală, iar cealaltă prin cezariană, la o diferență de aproximativ o oră.

„A fost un șoc, am avut două nașteri într-o noapte”, a mărturisit tânăra. După naștere, fetițele au fost internate la Terapie Intensivă, unde au rămas timp de trei săptămâni.

Provocările de după externare

După externare, familia s-a confruntat cu dificultăți serioase. Kathleen spune că a avut grijă singură de copii, în timp ce soțul ei muncea. „Le-am îngrijit singură, deoarece soțul meu lucra, așa că a fost doar responsabilitatea mea. A fost foarte greu la început, ceva ce m-a lipsit de tot, dar nimic nu e prea greu pentru o mamă”, a spus ea.

Astăzi, la cinci ani de la acest caz rar, Kathleen și familia ei sunt bine, iar cele două fete sunt sănătoase și fericite.