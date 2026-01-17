Paracetamolul în sarcină, subiectul controverselor lui Trump, demontat de un studiu major. Ce spun specialiștii

Un nou studiu de amploare publicat arată că administrarea paracetamolului în timpul sarcinii este sigură și nu crește riscul de autism, ADHD sau alte tulburări de dezvoltare la copii.

Concluziile vin după ani de dezbateri intense și declarații controversate, inclusiv din zona politică a Statelor Unite. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health, scrie BBC.

Cercetarea a analizat 43 dintre cele mai riguroase studii existente, care au inclus sute de mii de femei însărcinate. O parte importantă a analizei s-a bazat pe comparații între frați- o metodă considerată „standard de aur”, deoarece elimină influența factorilor genetici și de mediu din familie.

Rezultatul este clar: nu există nicio asociere între utilizarea paracetamolului în sarcină și riscul de autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală la copii.

„Mesajul este unul liniștitor- paracetamolul rămâne o opțiune sigură pentru femeile însărcinate atunci când este utilizat conform indicațiilor”, a declarat profesorul Asma Khalil, autor principal al studiului și specialist în medicină materno-fetală la University of London.

De unde au pornit controversele

Discuțiile au fost reaprinse anul trecut, când președintele SUA, Donald Trump, a susținut că paracetamolul „nu este bun” în sarcină și a îndemnat femeile să „lupte din răsputeri” să nu îl ia.

Declarațiile au fost criticate dur de comunitatea medicală internațională și au creat confuzie în rândul viitoarelor mame. Ulterior, oficiali din sistemul american de sănătate au cerut prudență, deși FDA a subliniat că paracetamolul rămâne singurul medicament aprobat pentru tratarea febrei în timpul sarcinii

Experții atrag atenția că evitarea tratamentului în caz de febră sau dureri severe poate fi periculoasă atât pentru mamă, cât și pentru făt.

„O temperatură mare netratată în sarcină poate crește riscul de avort spontan, naștere prematură sau probleme de dezvoltare”, avertizează medicii.

Profesorul Ian Douglas, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, consideră că studiul este „bine realizat” pentru că a exclus cercetările de slabă calitate, în care nu s-a ținut cont de bolile de fond ale mamelor.

La rândul său, profesorul Jan Haavik, neurocercetător la Universitatea din Bergen, spune că analiza oferă „dovezi puternice” că paracetamolul nu este responsabil pentru creșterea cazurilor de autism.

Paracetamolul rămâne prima opțiune recomandată femeilor însărcinate pentru durere și febră, conform ghidurilor medicale.

Specialiștii speră că acest studiu va pune capăt speculațiilor și va reduce anxietatea inutilă în rândul viitoarelor mame.