Femeia care trăiește fără bani: „Mă simt mai sigură decât atunci când câștigam, nu am nevoie de prea multe pentru a mă simți confortabil”

O femeie din Australia, care a ales să trăiască fără bani, a renunțat la cariera sa de succes și și-a închis contul bancar în urmă cu zece ani. Ea își satisface nevoile printr-un stil de viață bazat pe schimburi, economisire și ajutor reciproc.

La vârsta de 46 de ani, cu o slujbă bună și un partener pe care îl iubea, Joe Nemeth se simțea totuși profund nefericită. Sentimentul de neliniște a fost alimentat de conștientizarea că sistemul economic actual nu o mai ajuta chiar și atunci când încerca să facă alegeri responsabile, trăind într-o lume a privilegiului, transmite The Guardian.

„Simțeam o disperare crescândă cu privire la sistemul economic în care trăim și la răul pe care îl făceam altor oameni și planetei, chiar și atunci când încercam să cumpăr în mod etic, în timp ce trăiam în această lume a privilegiilor”, a povestit femeia.

„Momentul de iluminare” a venit atunci când părinții ei, fermieri pensionari i-au dăruit o carte despre oameni cu stiluri de viață alternative. „Când am citit despre acest tip care a ales să trăiască fără bani, m-am gândit: „Doamne, trebuie să fac asta!”, a spus Joe Nemeth.

În 2015, femeia a renunțat complet la jobul ei în dezvoltare comunitară, i-a dat ultimele economii fiicei sale de 18 ani, Amy, și a închis contul bancar. Apoi a început să își ajusteze viața pentru a trăi fără bani.

La scurt timp după aceea, Nemeth a dat peste „The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living de Mark Boyle”, care a trăit fără bani timp de trei ani în Marea Britanie.

Urmându-i exemplul, primul lucru pe care l-a făcut Nemeth a fost să scrie o listă cu nevoile sale. „S-a dovedit a fi o listă scurtă, pentru că aveam deja lucruri precum oale și tigăi și o periuță de dinți. Am descoperit că nu aveam nevoie de prea multe pentru a mă simți confortabil. Apoi am început să bifez lucrurile, să-mi dau seama cum aș putea să-mi satisfac nevoile fără să am vreun impact negativ.”, a povestit Joe.

Cum au fost primii ani fără bani

Nemeth, acum în vârstă de 56 de ani și necăsătorită, nu are propria locuință sau vreo proprietate. Nu primește ajutoare sociale și nici nu are economii, un binefăcător generos sau o rezervă secretă de bani de urgență.

Primele trei ani din viața fără bani, Jo i-a petrecut într-o fermă a unui prieten, unde a construit o colibă din materiale de construcție abandonate.

După aceea, a locuit într-o „vagonetă albastră” în curtea unui alt prieten, fără a plăti chirie și trăind complet off-grid.

În 2018, femeia s-a mutat definitiv în casa prietenei sale, Sharon Brodie, și a trăit alături de familia acesteia, inclusiv fiica ei, Amy, și noii membri ai familiei.

În loc să plătească chirie, Nemeth contribuia la gospodărie prin gătit, curățenie, administrarea grădinii de legume și producerea unor obiecte de uz casnic, precum săpunuri și praf de spălat.

„Îmi place să fiu acasă și îmi place provocarea de a îndeplini nevoile noastre fără bani, e ca un joc”, spune Jo.

Deși trăiește fărăî bani, Jo nu este împotriva tehnologiei. Folosește un telefon primit de la un prieten, fără plan sau cartelă SIM, trimițând mesaje și e-mailuri prin wi-fi-ul casei. Ea folosește Facebook, dar fără a cumpăra lucruri, doar pentru a face schimburi și pentru a promova grădina comunitară în care este voluntar.

Se deplasează cu bicicleta, pe jos sau autostopul

Cu toate acestea, ea vrea să revină la lucrurile de bază, așa că în prezent folosește materiale de construcție reciclate pentru a amenaja o căsuță în curtea din spate, unde intenționează să doarmă și să își petreacă serile citind la lumina lumânărilor.

„Este foarte mic, suficient de mare pentru un pat de o persoană și puțin loc în picioare. Nu există electricitate sau apă curentă. Dar vreau să mă simt mai conectată la realitate, la păsări și stele, la soare și ploaie. Mă simt foarte deconectată trăind într-o casă mare. Tocmai am avut o lună plină și aproape că am ratat-o! Am descoperit că într-adevăr nu am nevoie de prea multe pentru a mă simți confortabil”, spune femeia.

Cel mai recent proiect al său, realizat împreună cu Sharon, o prietenă de lungă durată, va consta în transformarea unei gospodării suburbane „obișnuite” din Lismore, NSW, într-una „fără combustibili fosili până în 2023”.

Jo a înființat ONG-ul Lismore Retrosuburbia, care se întâlnește o dată pe lună, este în curs de înființare a unui Repair Café și este implicată în piața locală Really Really Free Market și în grădina comunitară Lismore.