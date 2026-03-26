Sabia lui Damocles deasupra Golfului - Trump, Kharg și ”Arta de a Nu Clipi”!

Donald Trump critică Europa și toți criticii săi au sărit de pe scaune. Însă, critica sa de fond nu este lipsită de logică. Europa consumă enorm din resursele energetice care tranzitează Strâmtoarea Hormuz, deci are un interes direct și enorm în menținerea ei deschise. Faptul că beneficiarul principal al unei operațiuni militare refuză să contribuie la ea este o poziție cel puțin incomodă din punct de vedere moral și strategic. Această critică nu este nouă — de decenii, SUA acuză Europa că se adăpostește sub umbrela de securitate americană fără să plătească costul real. În săptămâna 16–19 martie, reacția europeană la cererea lui Trump de a trimite nave de război în Golf a fost, în termenii șefei diplomației UE Kaja Kallas, că „nimeni nu vrea să intre activ în acest război." Germania a dat tonul: ministrul Apărării Boris Pistorius a declarat că nu va exista „nicio participare militară" germană, adăugând că acesta nu este războiul lor și că nu l-au început ei. Cancelarul Merz a completat că „până în prezent nu există niciun plan convingător privind modul în care această operațiune ar putea reuși. Washingtonul nu ne-a consultat." Macron a fost și mai tranșant: „Nu suntem parte a conflictului." Marea Britanie, la rândul ei, a exclus misiunea ca pe o chestiune NATO: premierul Starmer a declarat că aceasta „nu va fi și nu a fost niciodată concepută ca o misiune NATO."

Declarația din 19 martie — gestul politic fără substanță militară

Presiunea a produs în final un compromis diplomatic. Marea Britanie a acționat în culise pentru a atrage cât mai multe țări occidentale să semneze o declarație politică de susținere a coaliției pentru Strâmtoarea Hormuz. Secretarul General NATO Mark Rutte a participat și el la acest efort. Rezultatul a fost declarația din 19 martie, semnată inițial de șapte aliați — Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda, Japonia și Canada — care și-au exprimat pregătirea de a contribui la eforturi adecvate pentru asigurarea liberei navigații, fără a preciza însă cum anume sau în ce măsură vor angaja resurse. Axios a rezumat situația cu precizie: declarația nu include niciun angajament de a trimite nave militare sau alte resurse — este, deocamdată, în mare parte un gest menit să-l liniștească pe Trump. Până pe 21 martie, declarația a crescut la 32 de semnatari, incluzând Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Lituania și Australia.

Mecanica politică din spatele scenei

Axios dezvăluie că semnătura franceză nu a venit ușor: Macron s-a opus formării oricărei coaliții cu excepția unui scenariu postbelic, iar cu Franța în opoziție, multe alte state europene nu voiau să se miște. Joi dimineața, Rutte și Starmer l-au convins pe Macron să-și ridice obiecția față de declarația politică, lăsând discuția privind pașii practici pentru mai târziu.

Dilema strategică profundă

Criza Hormuz nu este doar un test de securitate maritimă, ci un test al funcționării sistemului de alianțe postbelic în condiții de risc partajat, dar de voință politică inegală. Ceea ce a apărut nu este un răspuns unitar de coaliție, ci un peisaj strategic fragmentat în care aliații își calculează expunerea prin prisma constrângerilor interne, a limitelor juridice și a priorităților naționale imediate. GLOBSEC formulează cel mai direct: Europa nu a fost consultată, nu a contribuit la definirea obiectivelor, și acum este chemată să absoarbă atât consecințele economice, cât și riscurile militare ale unui conflict pe care nu l-a ales și din care nu poate ieși ușor. Declarația din 19 martie este mai degrabă un act de management al alianței decât o angajare militară reală. Europa a evitat ruptura formală cu Washingtonul, dar a refuzat să preia riscurile operaționale ale unui război la care nu a participat în concepție. Fractura transatlantică este reală și nu va dispărea odată cu criza din Golful Persic.

Unde greșește Trump?

Trump nu a consultat aliații din Europa înainte de operațiune — ba mai mult, în cele mai multe cazuri nici nu i-a informat în prealabil. În schimb Trump a informat Gang of Eight — dar modul în care a făcut-o a alimentat controversa. Secretarul de stat Marco Rubio a notificat membrii grupului înainte de atacuri, reușind să contacteze șapte din opt. A fost, însă, o notificare, nu o consultare — diferență esențială constituțional. Procesul a inclus un avertisment general cu câteva zile înainte, apeluri cu câteva ore înainte de lovituri și un briefing ulterior, considerat „complet insuficient” de liderul democrat Chuck Schumer. Reacția Congresului a fost profund divizată. Jim Himes a numit conflictul „un război de alegere fără obiectiv strategic”, iar republicanul Thomas Massie a vorbit despre „acte de război neautorizate”. Senatorul Mark Warner a fost și mai direct: nu i s-a prezentat nicio dovadă a unei amenințări iminente din partea Iranului. Concluzia: Trump a respectat litera legii, dar a ignorat spiritul ei. Notificarea de ultim moment a evitat o consultare reală, iar Congresul nu a autorizat războiul — lăsând disputa constituțională deschisă. Adevărul e simplu și apăsător: nu poți pretinde loialitate de la cineva pe care l-ai tratat ca pe un subordonat așa cum a fost cazul europenilor. Apoi, Trump însuși a declarat că nu are nevoie de activele militare europene — ceea ce demonstrează că miza este politică, nu militară. Vrea ca Europa să-și asume riscul politic intern al unui război pe care el l-a declanșat fără consultare și fără o strategie de ieșire clară. Insultele la adresa lui Starmer și comportamentul față de ceilalți lideri europeni sunt contraproductive chiar din perspectiva obiectivelor sale declarate. Europa nu este nici ea fără vină. Dependența energetică de care suferă acum este parțial consecința unor decenii de politici mioape — în special în Germania. Iar unitatea europeană în crize rămâne un deziderat mai mult decât o realitate. Trump identifică o problemă reală și de mult ignorată — free-riding-ul european în securitate — și are curajul să o numească pe față, chiar dacă stilul său este abraziv. Europa a beneficiat timp de opt decenii de umbrela de securitate americană fără să plătească prețul real. Germania a cheltuit ani de-a rândul sub 1,5% din PIB pentru apărare, preferând să investească în exporturi și stat social. Franța predică autonomie strategică, dar nu are capacitatea de a proiecta forță militară semnificativă dincolo de propriile foste colonii africane. Marea Britanie, după Brexit, și-a redus dramatic bugetul de apărare tocmai când pretindea că vrea să fie „Global Britain". Între timp, același Trump care este acuzat că acționează unilateral este cel care menține 80.000 de soldați americani pe continentul european. Reproșul că nu a consultat aliații înainte de operațiune are o anumită greutate — dar merită amintit că aceiași aliați au fost consultați în 2003 înainte de Irak și au oferit fie sprijin entuziast, fie au privit în altă parte. Consultarea nu garantează nici înțelepciunea, nici curajul. Cât despre insulte și stilul nepoliticos, acestea sunt reale și contraproductive — dar Europa a ales de mult să confunde bunele maniere diplomatice cu politica externă solidă, plătind acum prețul acestei confuzii.

Opt decenii de comoditate strategică: Europa și factura ignorată a apărării

Dezbaterea reaprinsă de Donald Trump despre contribuția Europei la propria securitate nu este o controversă de moment, ci expresia unei realități strategice ignorate prea mult timp. Dincolo de stilul său abrupt, el atinge un punct sensibil: dependența structurală a Europei de protecția americană. Nu este o anomalie recentă, ci rezultatul a aproape opt decenii de confort strategic, în care responsabilitatea apărării a fost externalizată treptat către Washington.

Germania rămâne exemplul cel mai clar. Cea mai mare economie europeană a menținut în mod constant cheltuielile de apărare sub pragul de 1,5% din PIB în anii 2010, preferând să prioritizeze exporturile, statul social și — paradoxal — energia ieftină din Rusia, prin Nord Stream. După anexarea Crimeei în 2014, Berlinul nu a redus această dependență, ci a aprofundat-o. Avertismentele americane, venite atât din partea administrației Obama, cât și ulterior din partea lui Trump, au fost ignorate. Costurile sunt vizibile astăzi: prețuri ridicate la energie și intervenții de urgență pe piață — consecințe directe ale unor decizii strategice greșite, acumulate în timp.

Franța promovează ideea autonomiei strategice, dar fără acoperire reală. Retragerea din structura militară integrată a NATO în 1966, sub Charles de Gaulle, a fost un gest simbolic puternic. Însă, la șase decenii distanță, capacitatea Franței de a proiecta forță militară semnificativă rămâne limitată. Eșecurile recente din Sahel — Mali, Burkina Faso, Niger — arată dificultăți operaționale chiar și în zone tradițional influențate de Paris. În Libia, în 2011, Franța a inițiat intervenția, dar a rămas rapid fără resurse logistice, apelând la sprijinul SUA. „Autonomia strategică” rămâne mai degrabă un concept politic decât o realitate militară.

Marea Britanie ilustrează contradicția post-Brexit. Conceptul de „Global Britain” promitea o revenire la statutul de actor global activ. În practică, însă, Londra și-a redus armata la cel mai scăzut nivel din ultimele două secole, sub 75.000 de militari activi. Royal Navy, care în 1982 a demonstrat capacitatea de proiecție a puterii în Falkland, nu mai poate susține astăzi operațiuni de anvergură fără sprijin american. În paralel, conducerea politică a investit mai mult în relația cu Washingtonul decât în reconstrucția capacităților militare proprii.

Italia oferă un exemplu similar de disonanță strategică. Sub conducerea Giorgiei Meloni, Roma vorbește despre rolul său în Mediterana și despre importanța flancului sudic al NATO. În realitate, contribuția militară rămâne limitată, iar constrângerile politice interne prevalează. Costurile electorale asociate poziționării externe — inclusiv relația cu SUA — arată că prioritățile sunt adesea mai degrabă interne decât strategice.

Paradoxul central este greu de ignorat: Europa alocă resurse considerabile pentru politici interne — de la subvenții agricole la programe sociale — dar tratează securitatea colectivă ca pe o responsabilitate în esență americană. NATO a funcționat timp de 75 de ani pe baza acestui echilibru implicit. În timpul Războiului Rece, logica era clară: Europa era frontul principal. Astăzi, însă, atenția strategică a SUA se mută spre Indo-Pacific, iar centrele de tensiune globală — de la Strâmtoarea Hormuz la Marea Chinei de Sud — nu mai coincid cu prioritățile europene imediate.

În acest nou context, vulnerabilitatea Europei devine evidentă: lipsa unei voințe politice coerente și a unor capabilități militare suficiente pentru a-și apăra autonom interesele economice și energetice. Trump nu a creat această problemă. A moștenit-o, a amplificat-o și o instrumentalizează politic. Stilul său poate fi contestat, dar fondul rămâne valid: Europa nu mai poate amâna la nesfârșit asumarea propriei securități fără costuri tot mai mari.

Iranul amenință cu un război pe mai multe fronturi

Teheranul avertizează că orice atac asupra insulelor strategice iraniene va declanșa represalii regionale în lanț, în timp ce SUA continuă concentrarea militară în Golf. Planul american de pace în 15 puncte, circulat discret prin canale diplomatice, nu conține nimic spectaculos de nou — și tocmai aceasta este problema sa fundamentală. Washingtonul cere, în esență, același lucru pe care îl ceruse înainte de 28 februarie: încetarea completă a îmbogățirii uraniului, evacuarea stocurilor de combustibil nuclear din țară — inclusiv cei 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% puritate, aproape de pragul armei — și liberă trecere prin Strâmtoarea Hormuz. Planul nu menționează schimbarea de regim, nu oferă protecții pentru protestatarii iranieni și nu include niciun mecanism de verificare credibil. Cu alte cuvinte, SUA cer Iranului să renunțe la toate pârghiile sale strategice în schimbul unor garanții vagi. Teheranul, care după o lună de bombardamente controlează în continuare strâmtoarea și amenință cu noi fronturi, nu are niciun stimulent strategic să accepte acești termeni — cel puțin nu acum. Președintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a emis miercuri 25 martie 2026 unul dintre cele mai dure avertismente de la izbucnirea conflictului: orice tentativă de a ocupa o insulă strategică iraniană — operațiune pe care Teheranul o consideră în curs de planificare — va declanșa lovituri „continue și neîntrerupte" asupra infrastructurii critice a statelor regionale complice. Deși Ghalibaf nu a numit nicio țară, analiștii consideră că mesajul a fost adresat implicit Emiratelor Arabe Unite, suspectate de coordonare cu Washingtonul. Insula Kharg, principalul terminal petrolier iranian din Golful Persic, este considerată cea mai probabilă țintă a unui eventual atac american. Declarațiile vin în contextul unei escaladări militare americane fără precedent în regiune. Mii de soldați, inclusiv elemente ale Diviziei 82 Aeropurtate și Unități Expediționare ale Marinei la bordul navelor de asalt amfibiu, sunt desfășurate în Golf — mișcări pe care analiștii le interpretează ca presiune de negociere, dar și ca pregătire pentru acțiune militară directă. Între timp, Teheranul sugerează că dispune de opțiuni strategice dincolo de Golf: forțele Houthi din Yemen, aliniate Iranului, ar fi în stare de alertă pentru a viza traficul maritim din Marea Roșie, iar oficialii iranieni au invocat posibilitatea amenințării Strâmtorii Bab el-Mandeb — al doilea mare punct de strangulare maritimă globală după Hormuz. Diplomatic, imaginea rămâne haotică. Trump susține că negocierile sunt în curs; Teheranul neagă categoric. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că președintele „este pregătit să dezlănțuie iadul", în timp ce mediatorii pakistanezi fac naveta discret între cele două capitale. Conflictul intră astfel într-o fază în care presiunea militară și diplomația de culise coexistă precar — iar marja de eroare devine tot mai îngustă.

Armada amfibie a Americii se strânge în Golf: peste 6.000 de militari în mișcare spre cel mai periculos teatru de operații din lume

Situația forțelor americane de infanterie marină în Golf, la această oră, reflectă cea mai mare concentrare de forțe amfibii americane din regiune de la începutul conflictului pe 28 februarie. Două Grupuri Amfibii sunt în mișcare spre teatrul de operații. Primul este centrat pe USS Tripoli, navă de asalt clasa America, care transportă 31st Marine Expeditionary Unit (MEU)— aproximativ 2.200 de Marines și marinari plecați din Japonia, unde erau permanent desfășurați în Okinawa. Grupul include și USS New Orleans și era așteptat să ajungă în regiune în cursul acestei săptămâni. Al doilea grup este centrat pe USS Boxer, clasă Wasp, care transportă 11th Marine Expeditionary Unit — încă aproximativ 2.200 de Marines și marinari — alături de USS Comstock și USS Portland. USS Boxer a plecat din San Diego pe 19 martie, cu trei săptămâni mai devreme față de programul inițial, și nu este așteptat în teatru înainte de mijlocul lunii aprilie. Ambele MEU-uri sunt forțe de răspuns rapid, complet integrate, cu elemente terestre, aviație — inclusiv F-35B în configurație portavion ușor pe USS Tripoli — elicoptere, aeronave tiltrotor MV-22 Osprey, vehicule de asalt amfibiu și logistică autonomă. Sunt concepute pentru operațiuni de scurtă durată și intensitate ridicată, nu pentru ocupare prelungită. La acestea se adaugă aproximativ 2.000 de soldați din Forța de Răspuns Imediat a Diviziei 82 Aeropurtate, bazată la Fort Bragg, capabilă să se desfășoare oriunde în lume în 18 ore. În total, peste 6.000 de militari suplimentari sunt în mișcare spre regiune de la izbucnirea conflictului.

Ce opțiuni militare se întrevăd în zona Strâmtorii Ormuz?

Opțiunile militare luate în calcul de planificatorii americani includ asalturi amfibii asupra insulelor iraniene din Strâmtoarea Hormuz pentru neutralizarea lansatoarelor de rachete și, mai ales, ocuparea Insulei Kharg — principalul terminal petrolier iranian, care procesează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Insula a fost deja lovită de aviația americană pe 13 martie, când au fost vizate aproape o sută de obiective militare cu bombe perforante GBU-72 de 2.300 de kilograme. Analiștii avertizează însă că Kharg se află la doar 25 de kilometri de coasta iraniană, iar trupele staționate acolo ar fi expuse unui bombardament aproape continuu cu rachete, drone și atacuri navale. Este o opțiune cu risc ridicat și recompensă incertă pe termen lung, potrivită pentru o forță de asalt, nu pentru o garnizoană.

Ce spune presa occidentală despre o posibilă invazie a insulei Kharg ?

Am răsfoit pentru dumneavoastră presa occidentală și am analizat părerile unor lideri militari. Presa occidentală și analiștii militari americani sunt profund împărțiți asupra opțiunii Kharg, dar consensul dominant în rândul experților cu experiență operațională reală este unul de îngrijorare serioasă. Generalul Jack Keane, unul dintre cei mai influenți foști generali americani, este printre puținii care susțin deschis opțiunea. El a argumentat că un astfel de pas ar pune Iranul în „șah mat", dat fiind că veniturile din petrol reprezintă „50% din bugetul lor, 60% din venituri și 80-90% din punctele de distribuție a petrolului." Francis Galgano, fost locotenent-colonel și profesor de geografie militară la Villanova University, împărtășește această viziune: „Este opinia mea că această forță este capabilă să cucerească insula, luând în considerare puterea aeriană și navală considerabilă deja desfășurată în regiune. Dacă planul este să câștigăm războiul cu Iranul, atunci cucerirea insulei Kharg ar trebui să fie una dintre misiunile centrale ale conflictului." Însă vocile sceptice sunt mult mai numeroase și mai grave. Amiralul în retragere James Stavridis a avertizat că forțele americane ar putea menține o prezență pe insulă doar dacă superioritatea aeriană și navală ar fi necontestată, subliniind că operațiunea ar diferi semnificativ de asalturile amfibii istorice de amploare precum Okinawa sau Iwo Jima, atât ca scară, cât și ca forță defensivă adversă. Analiștii de la Center for Strategic and International Studies sunt la fel de rezervați. Colonelul în retragere Mark Cancian, consilier senior de apărare la CSIS, a descris în detaliu complexitatea unui asalt amfibiu care ar necesita escortă de distrugătoare pentru acoperire anti-rachetă și anti-dronă, aviație a Forțelor Aeriene și elicoptere Apache ale Armatei. Cel mai dur avertisment vine de la analiștii cu experiență directă în Orientul Mijlociu. Harrison Mann, fost maior al Armatei SUA, a scris în Responsible Statecraft că pentru trupele care ar primi ordinul să cucerească Kharg, operațiunea „s-ar situa undeva între o misiune sinucigașă și o criză de ostatici auto-impusă", subliniind că insula se află la 500 de mile dincolo de Strâmtoarea Hormuz și la doar 25 de kilometri de coasta iraniană, în raza rachetelor, artileriei și bărcilor-dronă iraniene. Un senior oficial din Golf, vorbind în anonimat, a transmis că aliații din regiune îi presează privat pe americani să nu prelungească războiul prin ocuparea insulei Kharg, avertizând că acest lucru ar genera pierderi mari și ar declanșa represalii iraniene împotriva infrastructurii țărilor din Golf. Iar CNN a dezvăluit un detaliu operațional extrem de îngrijorător: Iranul a început să amplaseze mine anti-personal și anti-blindaj în jurul insulei, inclusiv pe țărmul unde trupele americane ar putea executa o debarcare amfibie. Concluzia care se desprinde din ansamblul presei occidentale de specialitate este că există un decalaj semnificativ între retorica triumfalistă a Casei Albe și evaluările sobre ale profesioniștilor militari. Bloomberg a rezumat sintetic poziția majorității analiștilor: cucerirea insulei Kharg este un risc mare pentru o recompensă mică — mai ales că, după cum au subliniat mai mulți experți, controlul terminalului petrolier nu garantează automat redeschiderea Strâmtorii Hormuz, care rămâne instrumentul strategic central al Iranului în acest conflict.

Concluzia mea de militar: Am să încerc să vă dau câteva elemente care să vă creeze o imagine clară sau aproape clară a ceea ce va urma. Ce va urma: un atac sau numai o amenținarea reală în zonă? Aceasta este o întrebare la care orice analist serios trebuie să răspundă cu multă nuanță, pentru că implică mai multe straturi de calcul — militar, politic și strategic. Hai să le luăm pe rând:

Ce spune logica militară:

Un asalt amfibiu asupra Insulei Kharg este tehnic posibil. ”Marines” americani sunt cei mai buni din lume la acest tip de operațiune. Dar „posibil" și „înțelept" sunt două lucruri complet diferite. Insula se află la 25 de kilometri de coasta iraniană, în raza oricărui sistem de foc pe care Teheranul îl mai deține — și după o lună de bombardamente, Iranul încă deține capacități asimetrice considerabile: drone, rachete cu rază scurtă, artilerie de coastă, mine navale, bărci-kamikaze. Un MEU de 2.200 de oameni care cucerește insula este un lucru. Un MEU care ține insula sub bombardament continuu, la 25 de kilometri de Iran, fără posibilitate de retragere rapidă, este cu totul altceva.

Ce spune logica politică:

Trump nu a atacat Iranul cu infanteria marină în prima lună de conflict, deși a avut ocazia și motivele declarate. Acest lucru sugerează că pragul său pentru trupe pe teren este mai ridicat decât sugerează retorica. El știe că primul sac cu morți americani repatriat la Fort Bragg schimbă complet calculul politic intern. Americanii acceptă bomba și racheta; acceptă mult mai greu sicriele.

Ce spune logica negocierii:

Trimiterea de trupe în zonă fără a le folosi este o tactică clasică de presiune. Trump a folosit același manual în primul mandat în mai multe ocazii. Concentrarea de forțe amfibii poate fi cel mai eficient instrument de negociere tocmai pentru că nu a fost folosit. Odată folosit, dispare ca instrument de presiune.

Concluzia mea:

Probabilitatea unui asalt amfibiu direct asupra Kharg în săptămânile imediat următoare este relativ scăzută — poate 20-25% — cu condiția că negocierile prin Pakistan să producă măcar un cadru minim de discuție. Probabilitatea crește dramatic dacă Iranul atacă infrastructura energetică a unui stat din Golf sau dacă negocierile eșuează complet și Trump simte că trebuie să demonstreze că nu blufează. Cel mai probabil scenariu rămâne presiunea militară combinată cu diplomație de culise — cu Kharg ca sabie a lui Damocles deasupra capului Teheranului, nu ca obiectiv militar imediat.

În orice confruntare strategică majoră, întrebarea esențială nu este cine are dreptate, ci cine clipește primul. Iar Trump, orice s-ar spune despre stilul său, a construit deliberat o reputație de om care nu clipește — și această reputație are o valoare strategică reală, independentă de meritele cauzei. Logica din spatele concentrării de forțe amfibii în Golf nu este neapărat pregătirea unui asalt iminent, ci construirea unei dileme pentru Teheran. Iranul trebuie să răspundă la o întrebare simplă și brutală: oare Trump chiar o face? Un lider iranian rațional știe că costurile unui atac american eșuat sunt enorme pentru Washington. Dar știe și că Trump a lovit deja — pe 28 februarie — când toată lumea spunea că nu va lovi. A lovit Kharg pe 13 martie când nimeni nu se aștepta la o operațiune de asemenea amploare. Precedentele contează în jocul descurajării, iar Trump și le-a construit cu grijă, chiar dacă aparent haotic. Concentrarea de forțe amfibii poate fi cel mai eficient instrument de negociere tocmai pentru că nu a fost încă folosită. Kharg rămâne sabia lui Damocles — cu cât stă mai mult suspendată deasupra capului Teheranului, cu atât exercită mai multă presiune. Odată folosită, dispare ca pârghie. Trump pare să înțeleagă această logică, chiar dacă secretarul apărării Hegseth vorbește despre bombe ca instrument de negociere cu o franchețe care îngheață diplomații. Iranul, la rândul său, nu clipește ușor. Are o cultură strategică profundă a rezistenței și a jocului lung. Dar are și o economie zdruncinată, o conducere decapitată parțial, un nou lider suprem ales în grabă și o populație care a protestat cu prețul vieții în ianuarie. Strâmtoarea Hormuz îi oferă oxigen diplomatic, dar nu indefinit — și Teheranul știe că fiecare zi de blocadă apropie și momentul în care cineva din Golf sau din Washington decide că a suportat destul. Jocul „cine clipește primul" este rar câștigat de cel mai puternic — este câștigat de cel mai convingător în a comunica adversarului că nu va clipi. Deocamdată, în această partidă, Trump pare mai convingător în acest rol decât Teheranul în rolul său. Rămâne de văzut dacă această convingere reflectă o strategie reală sau doar un bluf de proporții istorice.