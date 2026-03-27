Arsenalul Americii se golește periculos: războiul cu Iranul consumă muniția strategică într-un ritm alarmant

Statele Unite intră într-o zonă critică pe frontul militar, pe măsură ce războiul cu Iranul consumă rapid rezervele de armament de ultimă generație. Potrivit unor analize recente, Washingtonul ar putea rămâne fără muniții esențiale în doar câteva săptămâni, dacă ritmul actual al conflictului se menține.

Un raport publicat de think tank-ul britanic Royal United Services Institute avertizează că interceptoarele sistemului THAAD ar putea fi epuizate până la jumătatea lunii aprilie. În paralel, rachetele tactice ATACMS și noile PrSM ar urma să se termine chiar mai devreme.

Situația este și mai tensionată pentru Israel, ale cărui sisteme anti-rachetă Arrow 2 și Arrow 3 ar putea rămâne fără muniție în doar câteva zile, potrivit acelorași estimări.

Războiul continuă, dar cu riscuri tot mai mari

Experții avertizează că, deși operațiunile militare pot continua și cu alte tipuri de armament, costul va fi unul ridicat: expunerea crescută a aviației și infrastructurii la atacuri cu rachete și drone, scrie Business Insider.

Sistemul THAAD, considerat unul dintre cele mai performante din lume, este esențial în interceptarea rachetelor balistice. Însă fiecare interceptor poate costa până la 15 milioane de dolari, iar numărul lor este limitat.

În paralel, rachetele ATACMS și PrSM, lansate de la sol și capabile să lovească ținte aflate la peste 300 de kilometri, sunt folosite intens în atacurile asupra infrastructurii iraniene. PrSM, mai nou în arsenal, a fost utilizat pentru prima dată în acest conflict.

Consum masiv de muniție

Datele arată un ritm de consum fără precedent. În primele 16 zile de război, SUA și aliații au folosit peste 11.000 de muniții, dintre care aproape jumătate în doar patru zile.

Chiar dacă intensitatea atacurilor iraniene a scăzut ulterior, amenințarea rămâne constantă. În medie, sunt înregistrate zilnic zeci de atacuri cu rachete și aproape o sută de atacuri cu drone.

Problema majoră: pentru interceptarea unui singur proiectil sunt necesare uneori mai multe rachete defensive, ceea ce accelerează epuizarea stocurilor.

Probleme structurale: industrie și resurse

Dincolo de câmpul de luptă, criza scoate la iveală vulnerabilități serioase în industria de apărare americană. Reaprovizionarea nu este rapidă și implică costuri uriașe – estimate la aproximativ 50 de miliarde de dolari.

De exemplu, peste 500 de rachete Tomahawk ar fi fost deja lansate, iar refacerea stocului ar putea dura până la cinci ani.

Situația este complicată și de dependența de materii prime rare. Reumplerea muniției de calibru mic necesită cantități semnificative de tungsten – un metal controlat în proporție de peste 80% de China.

O lecție dură pentru Pentagon

Experții avertizează că miza nu este doar războiul cu Iranul, ci și capacitatea SUA de a descuraja alte conflicte, în special în regiuni sensibile precum Indo-Pacificul.

Soluția propusă: o schimbare strategică majoră. În locul dependenței de sisteme scumpe și sofisticate, armata americană ar trebui să dezvolte un „scut în straturi”, combinând tehnologii mai ieftine cu cele avansate.

Mesajul este clar: superioritatea militară nu mai depinde doar de puterea de foc, ci și de capacitatea de a susține un război pe termen lung.

Iar în acest moment, America începe să simtă limitele propriului arsenal.