Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Două persoane au fost ucise într-o biserică în timpul unei slujbe transmise în direct

Publicat:

Două persoane au fost ucise într-o biserică din Nigeria în timpul unei slujbe transmise în direct. În timpul incidentului au fost răpite zeci de persoane. Imaginile au stârnit indignare pe rețelele de socializare.

Atac într-o biserică din Nigeria FOTO: X
Atac într-o biserică din Nigeria FOTO: X

Două persoane au murit în timpul incidentului transmis în direct, pe rețelele de socializare, cu ajutorul unei camere video amplasate în biserică. Agresiuni au avut loc și în afara bisericii acolo unde a mai fost omorâtă o persoană, susțin martorii.

Michael Agbabiaka, secretarul bisericii din Eruku, a anunțat că sunt „doi morți”, „un rănit”, dar și 35 de persoane „răpite” de atacatori, potrivit Le Figaro.

Atacul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în vestul Nigeriei, Mai mulți bărbați înarmați au luat cu asalt o mică biserică din Eruku, situată în statul Kwara.

Agresiunea a fost filmată de o cameră de supraveghere a bisericii care transmitea slujba. Videoclipul, care a stârnit indignare pe rețelele de socializare, arată aproximativ 20 de credincioși care își întrerup rugăciunea de seară după ce aud împușcături din afara bisericii. Se aud strigăte de copii și apoi apar bărbații înarmați care trag la întâmplare. Unul dintre aceștia îi urmărește pe credincioșii care s-au ascuns în spatele perdelelor și mobilierului din biserică, în timp ce alții fură genți și alte obiecte personale lăsate pe bănci.

„Polițiștii, în colaborare cu agenții de securitate, au răspuns rapid la focurile de armă venite de la periferia orașului, ceea ce i-a forțat pe făptași să fugă în tufișuri. După o căutare amănunțită a zonei, un bărbat, domnul Aderemi, a fost găsit decedat în interiorul Bisericii Apostolice a lui Hristos din Oke Isegun, în timp ce un alt bărbat, domnul Tunde Asaba Ajayi, a fost și el împușcat mortal, el a fost găsit în tufișuri”, a transmis poliția statului Kwara într-un comunicat.

Guvernatorul statului Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, „a solicitat desfășurarea de urgență a unor întăriri suplimentare de securitate”.

Două atacuri în mai puțin de o săptămână

Atacul are loc la doar câteva zile după ce 25 de eleve au fost răpite de oameni înarmați de la Școala Internat din statul Kebbi, în nord-vestul țării. Una dintre fete a reușit să scape, au declarat autoritățile.

Atacul asupra bisericii din statul Kwara și răpirea de la școala de fete din Maga, statul Kebbi, s-au produs la puțin timp după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu o intervenție militară în Nigeria susținând că toți creștinii din țară sunt masacrați.

Autoritățile din Nigeria au negat acuzațiile și au spus că sunt în discuții cu guvernul american privind cooperarea în domeniul securității.

În Nigeria, cea mai populată țară din Africa, împărțită între un nord predominant musulman și un sud predominant creștin, atacurile asupra lăcașurilor de cult sunt frecvente. Acestea nu sunt făcute din motive religioase, ci pentru că bandele armate cunoscute sub numele de „bandiți” jefuiesc proprietățile credincioșilor. Așa numiții „bandiți” se află în nordul țării unde jefuiesc sate, omoară localnici și răpesc persoane pentru răscumpărare.

