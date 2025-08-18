Evo Morales, despre scrutinul prezidențial din Bolivia: „Alegeri fără legitimitate. Votul nul se va clasa pe primul loc”

Fostul președinte al Boliviei, Evo Morales, înlăturat din cursa prezidențială și vizat de un mandat de arestare, a denunțat duminică un scrutin „lipsit de legitimitate”, declarând că votul nul, pe care el l-a încurajat în timpul campaniei, va câștiga.

Duminică, aproape opt milioane de alegători au votat pentru a alege un succesor pentru Luis Arce, care nu candidează pentru un nou mandat, într-o țară cufundată într-o gravă criză economică și care ar putea bascula spre dreapta după 20 de ani de guverne socialiste, potrivit , informează AFP, citată de Agerpres.

După ce a votat în fieful său din Chapare, în centrul Boliviei, unde el s-a retras din octombrie, fostul președinte de stânga a declarta că „acest vot va demonstra că este vorba de alegeri fără legitimitate”.

„Pentru prima dată în istorie: dacă nu va exista fraudă, votul nul se va clasa pe primul loc”, a susținut Morales, exprimându-și regretul cu privire la „alegeri fără popor, o democrație fără Bolivia profundă”.

Îmbrăcat într-o cămașă albă și cu sandale, fostul șef al statului bolivian a votat înconjurat de zeci de susținători ai săi care, ținându-se de mâini, au format un cordon de securitate în jurul lui.

Evo Morales, vizat de un mandat de arestare

Morales, primul președinte bolivian de origine indigenă, care s-a aflat la putere din 2006 până în 2019, este vizat de un mandat de arestare într-un dosar în care el este acuzat că a violat o minoră, acuzație pe care el o respinge.

Dorind cu toate acestea să candideze pentru un al patrulea mandat, el a fost descalificat de Curtea Constituțională, care a limitat numărul de mandate prezidențiale la două.

Milionarul de centru-dreapta Samuel Doria Medina, 66 de ani, și fostul președinte de dreapta Jorge Quiroga, 65 de ani, sunt pe primele locuri în sondaje, dintre cei opt candidați înscriși în cursă.

Scrutinul ar urma de asemenea să înnoiască Parlamentul bicameral al Boliviei