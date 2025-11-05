Este oficial: ONU anunță că temperatura globală va depăși pragul de 1,5 grade Celsius în următorul deceniu

Temperaturile medii globale vor trece pragul critic de 1,5°C peste nivelurile preindustriale înainte de 2035, iar reducerile actuale de emisii nu sunt suficiente pentru a evita un viitor mult mai fierbinte, potrivit raportului „Emissions Gap 2025” al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

Pământul va depăși pragul critic de încălzire de 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale în următorul deceniu, a transmis marți (4 noiembrie) Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), potrivit Live Science.

Pentru a rămâne sub acest prag, lumea ar trebui să reducă anual emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% față de nivelurile din 2019 până în 2035. Dar, având în vedere acțiunile insuficiente ale țărilor până acum, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt extrem de mici, conform raportului „Emissions Gap 2025”.

„Având în vedere amploarea reducerilor necesare, timpul scurt disponibil pentru a le implementa și climatul politic dificil, depășirea pragului de 1,5°C va avea loc, foarte probabil, în următorul deceniu,” au scris reprezentanții UNEP în raport.

Țările au convenit să încerce să rămână sub 1,5°C (2,7 grade Fahrenheit) și să limiteze încălzirea globală la „mult sub” 2°C (3,6°F) în urmă cu un deceniu, prin Acordul de la Paris.

Aceste obiective au fost stabilite pe baza evaluărilor științifice privind modul în care încălzirea incrementală ar putea agrava evenimentele climatice, precum incendiile de vegetație, seceta și valurile de căldură.

„Oamenii pot gestiona consecințele încălzirii de 1,5°C, dar orice depășire este periculoasă, în special pentru persoanele care trăiesc în țările în curs de dezvoltare și în insulele mici”, a declarat Kirsten Zickfeld, profesor de științe climatice la Universitatea Simon Fraser din Canada.

Comparativ cu 1,5°C, încălzirea de 2°C ar putea mai mult decât dubla proporția populației globale expuse la căldură extremă. Verile fără gheață în Arctica sunt prognozate să apară o dată la 100 de ani la 1,5°C, dar la 2°C acest fenomen s-ar întâmpla o dată la zece ani.

Potrivit publicației citate, recifurile de corali ar fi, de asemenea, afectate cu până la 29% mai mult, iar 38% mai mult sol s-ar topi la 2°C comparativ cu 1,5°C.

Pentru a rămâne sub pragul de 2°C, țările trebuie să reducă emisiile cu 35% față de nivelurile din 2019 până în 2035, au scris reprezentanții UNEP în noul raport.

Totuși, angajamentele făcute până acum de țări vor conduce lumea către o încălzire mult mai mare: între 2,3°C și 2,5°C (4,1°F – 4,5°F), conform raportului.