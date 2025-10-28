search
Marți, 28 Octombrie 2025
Omenirea a ratat obiectivul climatic de 1,5 grade Celsius. Șeful ONU: „Să ne recunoaștem eșecul”

Publicat:

Omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală la 1,5°C și trebuie să își schimbe imediat direcția, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres. În singurul său interviu înaintea summitului climatic COP30, liderul ONU a recunoscut că depășirea acestui prag convenit prin Acordul de la Paris este „inevitabilă” și va avea „consecințe devastatoare” pentru planetă.

Șeful ONU, António Guterres, avertizează că obiectivul climatic de 1,5°C a fost ratat FOTO: EPA EFE
Guterres a făcut apel la liderii care se vor reuni luna viitoare în orașul brazilian Belém să înțeleagă că întârzierea reducerii emisiilor crește riscul atingerii unor „puncte critice” în Amazon, în Arctica și în oceane.

Să ne recunoaștem eșecul”, a declarat el pentru The Guardian și organizația de presă Sumaúma, cu sediul în Amazon. „Adevărul este că nu am reușit să evităm depășirea pragului de 1,5°C în următorii ani. Și depășirea acestui prag are consecințe devastatoare. Unele dintre aceste consecințe sunt puncte critice, fie în Amazon, fie în Groenlanda, fie în vestul Antarcticii sau în recifurile de corali”.

El a subliniat că prioritatea COP30 trebuie să fie schimbarea direcției: „Este absolut indispensabil să schimbăm cursul pentru a ne asigura că depășirea va fi cât mai scurtă și cât mai puțin intensă posibil, pentru a evita puncte critice precum Amazonul. Nu vrem să vedem Amazonul transformat într-o savană. Dar acesta este un risc real dacă nu schimbăm cursul și dacă nu realizăm o reducere dramatică a emisiilor cât mai curând”.

Planurile climatice globale rămân insuficiente

Ultimii zece ani au fost cei mai călduroși din istoria înregistrată. În ciuda avertismentelor științifice legate de ritmul accelerat al creșterii temperaturilor cauzat de arderea combustibililor fosili, Guterres a remarcat că angajamentele guvernamentale sunt insuficiente.

Mai puțin de o treime dintre statele lumii (62 din 197) au transmis planurile lor de acțiune climatică, cunoscute drept contribuții naționale determinate (NDC) conform Acordului de la Paris. SUA, sub mandatul lui Donald Trump, s-au retras din proces. Europa a promis, dar nu și-a respectat până acum angajamentele. China, cel mai mare poluator al lumii, a fost acuzată că și-a asumat obiective insuficiente.

Din NDC-urile primite până acum, se preconizează o reducere a emisiilor de 10%. Am avea nevoie de 60% pentru a rămâne sub 1,5°C. Așadar, depășirea pragului este acum inevitabilă”, a explicat Guterres.

Totuși, el nu a renunțat la obiectiv și a subliniat că este încă posibil să se depășească temporar pragul de 1,5°C, dar să se readucă temperaturile la nivelul acestuia până la sfârșitul secolului, dacă se schimbă radical direcția la COP30 și după acesta.

Citește și: Lumea nu mai are timp pentru a evita o catastrofă: ONU, ghid de supraviețuire pentru a evita dezastrul climatic

Rolul comunităților indigene

Secretarul general ONU a cerut ca reprezentarea societății civile la summiturile climatice să fie reechilibrată, acordând comunităților indigene o prezență și o influență mai mare decât celor plătiți de corporații. „Știm cu toții ce vor lobby-știi. Să își crească profiturile, cu prețul plătit de umanitate”, a spus Guterres.

El a mai afirmat că tranziția de la combustibilii fosili este o chestiune de interes economic, deoarece era acestora se apropie de sfârșit: „Vedem o revoluție a energiei regenerabile, iar tranziția se va accelera inevitabil. Nu există nicio cale prin care omenirea să folosească tot petrolul și gazul deja descoperit”.

În privința Braziliei, unde guvernul a aprobat recent explorarea petrolului aproape de gura Amazonului, Guterres a spus: „Încă nu. Voi profita de COP pentru a aborda acest subiect”.

Unul dintre proiectele Braziliei la COP30 este Tropical Forests Forever Facility, menit să strângă 125 de miliarde de dolari pentru protecția pădurilor. O cincime din fonduri va fi direcționată direct către comunitățile indigene, care dețin cea mai bine păstrată biodiversitate și cei mai eficienți „absorbitori” de carbon.

„Este fundamental să investim în cei care sunt cei mai buni gardieni ai naturii. Iar cei mai buni gardieni ai naturii sunt tocmai comunitățile indigene”, a spus Guterres.

El a subliniat că liderii mondiali trebuie să învețe de la comunitățile indigene cum să mențină un echilibru cu natura. „Liderii politici sunt adesea preocupați de problemele cotidiene ale societății, mai ales când situația economică este complicată și agravată de schimbările climatice, de dezastre, de catastrofe. De aceea este necesar să menținem permanent o pedagogie cu liderii politici, iar nimeni nu o poate face mai bine decât comunitățile indigene”.

COP-ul, o șansă vitală

În ciuda presiunii crescânde asupra sistemului COP de guvernanță globală a mediului, Guterres a subliniat rolul crucial al summiturilor. „Alternativa este haosul total”, a spus el. „Și știm ce înseamnă asta: va exista o mică elită privilegiată, oameni și companii care se vor putea proteja mereu, chiar dacă dezastrele se vor răspândi. Inundațiile vor avansa, comunitățile vor fi distruse, dar va exista mereu un grup de oameni bogați și companii bogate care se vor putea proteja în timp ce planeta este distrusă treptat”.

Anul viitor va fi ultimul al lui Guterres ca secretar general ONU. Privind înapoi la cei nouă ani de mandat, el a declarat că ar fi trebuit să se concentreze mai devreme pe climă și natură, dar acum acestea reprezintă o prioritate: „Nu voi renunța niciodată la angajamentul meu pentru acțiunea climatică, pentru biodiversitate, pentru protecția naturii și pentru sprijinirea tuturor mișcărilor democratice din lume care luptă pentru a păstra cea mai prețioasă comoară pe care o avem, natura noastră mamă”.

