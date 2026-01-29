search
Oficiali israelieni, la Washington pentru a împărtăși informații despre posibile lovituri asupra Iranului

Administrația președintelui american Donald Trump primește, zilele acestea, oficiali de rang înalt din domeniul apărării și al serviciilor de informații din Israel și Arabia Saudită, pentru consultări privind Iranul, într-un moment în care Casa Albă analizează posibilitatea unor lovituri militare, relatează Axios, citând doi oficiali americani și alte două surse familiarizate cu discuțiile.

Șeful Direcției de Informații Militare a Israelului, generalul Shlomi Binder/FOTO:X
Șeful Direcției de Informații Militare a Israelului, generalul Shlomi Binder/FOTO:X

Potrivit surselor, Trump a ordonat consolidarea prezenței militare americane în Golful Persic, ca măsură de pregătire pentru eventuale operațiuni împotriva Iranului. Israelul, Arabia Saudită și alte state din regiune se află de câteva zile într-o stare de alertă sporită, în așteptarea unei decizii a Washingtonului.

Oficialii israelieni au sosit în capitala americană pentru a prezenta informații de intelligence privind posibile ținte din Iran. În paralel, reprezentanții Arabiei Saudite și-au exprimat îngrijorarea profundă față de riscul declanșării unui conflict regional și încearcă să faciliteze identificarea unei soluții diplomatice.

Președintele Trump nu a luat încă o hotărâre definitivă

Reprezentanți ai Casei Albe subliniază că președintele Trump nu a luat încă o hotărâre definitivă. Deși miercuri, 28 ianuarie, liderul de la Casa Albă a reluat amenințările la adresa Iranului, avertizând că eventualele lovituri ar fi „mult mai dure” decât cele din trecut, consilierii săi insistă că opțiunea diplomatică rămâne, cel puțin teoretic, pe masă.

Doi oficiali americani au declarat că, marți și miercuri, 27–28 ianuarie, șeful Direcției de Informații Militare a Israelului, generalul Shlomi Binder, a avut întâlniri cu înalți responsabili din Pentagon, CIA și Casa Albă. Una dintre surse a precizat că vizita generalului israelian a avut ca scop furnizarea unor date de intelligence specifice, solicitate de administrația Trump în legătură cu Iranul.

În zilele următoare, ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman, este așteptat să aibă discuții dedicate dosarului iranian la Pentagon, Departamentul de Stat și Casa Albă, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio și cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Prințul Khalid, fratele mai mic și un apropiat al prințului moștenitor Mohammed bin Salman, se va afla la Washington joi și vineri, 29–30 ianuarie.

În ultimele zile, Arabia Saudită a transmis mesaje între Washington și Teheran, într-o tentativă de reducere a tensiunilor. Potrivit unor surse, prințul moștenitor Mohammed bin Salman l-a informat recent pe președintele iranian Masoud Pezeshkian că Riadul nu va permite Statelor Unite să folosească spațiul aerian saudit pentru eventuale atacuri asupra Iranului.

Nu există negocieri serioase între SUA și Iran

În prezent, nu există negocieri serioase între SUA și Iran. Oficialii americani afirmă că Teheranul nu pare dispus să accepte condițiile maximaliste promovate de Trump. În același timp, autoritățile iraniene au avertizat în repetate rânduri că vor răspunde prin forță oricărui atac american.

„Ideea unei lovituri limitate este o iluzie. Orice acțiune militară a SUA – indiferent de amploare – va fi considerată un act de război, iar răspunsul va fi imediat, total și fără precedent, vizând inima Tel Avivului și pe toți cei care sprijină agresorul”, a scris pe platforma X Ali Shamkhani, consilier al liderului suprem al Iranului.

Teheranul a amenințat, de asemenea, cu atacuri asupra bazelor militare americane din regiune.

Potrivit oficialilor americani, desfășurarea suplimentară a forțelor SUA în Golful Persic urmează să fie finalizată în zilele următoare. În zonă a ajuns deja portavionul USS Abraham Lincoln.

„În acest moment, directiva este să ne pregătim. Totuși, este de așteptat ca președintele să ia o decizie privind Iranul în zilele următoare”, a declarat un oficial american.

Între timp, protestele din Iran au fost reprimate, străzile au fost curățate, accesul la internet a fost restricționat, iar numărul real al victimelor rămâne necunoscut. Regimul a supraviețuit, dar rămâne întrebarea dacă a ieșit mai puternic sau doar a amânat o criză mai profundă.

