Numărătoare inversă pentru Iran? Ce ar putea lovi Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat Iranul că „timpul se scurge” pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, pe fondul unei consolidări constante a prezenței militare americane în Golful Persic.

Donald Trump a declarat că o „armadă masivă” se deplasează rapid spre Iran, „cu mare putere, entuziasm și un scop clar”, referindu-se la un important grup naval al SUA.

Ca reacție, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că forțele armate ale țării sunt pregătite „cu degetul pe trăgaci” să răspundă „imediat și cu forță” oricărei agresiuni pe uscat, pe mare sau în aer.

Iranul susține că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice și a respins în mod repetat acuzațiile formulate de Statele Unite și aliații acestora potrivit cărora Teheranul ar urmări dezvoltarea armelor nucleare.

Cele mai recente avertismente ale președintelui american vin în contextul promisiunii sale de a interveni pentru a sprijini populația iraniană, după reprimarea violentă a protestelor declanșate la începutul acestei luni.

Manifestațiile au izbucnit în urma prăbușirii rapide a monedei naționale, dar s-au transformat rapid într-o criză de legitimitate pentru conducerea clericală a țării.

„Ajutorul este pe drum”, a declarat Donald Trump, înainte de a afirma ulterior că a primit informații potrivit cărora execuțiile demonstranților ar fi fost oprite.

Agenția Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă că a confirmat moartea a peste 6.300 de persoane, dintre care aproape 6.000 ar fi protestatari, de la începutul tulburărilor, la sfârșitul lunii decembrie. Organizația investighează, de asemenea, alte aproximativ 17.000 de decese raportate, în pofida întreruperii internetului timp de aproape trei săptămâni. Un alt grup, Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, avertizează că bilanțul final ar putea depăși 25.000 de victime.

Comentariile recente ale lui Donald Trump par să se concentreze în special asupra programului nuclear iranian. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, el a scris că speră ca Iranul să „vină rapid la masa negocierilor” pentru un acord „corect și echitabil”, subliniind: „Fără arme nucleare”.

„Armada“ lui Trump

Președintele SUA a declarat că forța navală desfășurată în Golf este mai mare decât cea trimisă anterior în Venezuela și a adăugat că aceasta este „pregătită, dispusă și capabilă” să-și îndeplinească misiunea „cu viteză și violență, dacă va fi necesar”.

Referindu-se la atacurile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene din luna iunie a anului trecut, desfășurate în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel, Donald Trump a avertizat că „următorul atac va fi mult mai grav”.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat într-un interviu pentru CNN că Teheranul este dispus să negocieze cu Statele Unite, dar numai în condiții „sincere”. El a adăugat că nu crede că aceasta este abordarea dorită de liderul de la Washington, afirmând că „poate începe un război, dar nu poate controla modul în care acesta se va încheia”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului că regimul iranian este „probabil mai slab decât a fost vreodată”, invocând colapsul economic drept una dintre principalele cauze ale nemulțumirilor populare.

Între timp, BBC Verify a reușit să urmărească desfășurările militare recente ale SUA în regiune, folosind instrumente open-source. Imagini din satelit arată că cel puțin 15 avioane de vânătoare au ajuns la baza aeriană Muwaffaq din Iordania, iar zeci de aeronave de transport și realimentare au fost identificate în Iordania, Qatar și pe insula Diego Garcia.

Un grup naval condus de portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns, de asemenea, în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial american din domeniul apărării. Datele de urmărire a zborurilor sugerează că nava ar putea opera în apropierea Golfului Persic.

Iranul, la rândul său, a desfășurat nava IRIS Shahid Bagheri, un port-dronă intrat în serviciu anul trecut, în largul coastelor sale, potrivit imaginilor din satelit.

Ce ar putea lovi SUA?

Rămâne neclar ce scenariu analizează administrația americană. Diplomați occidentali sugerează că ar putea fi vorba de lovituri limitate, cu valoare simbolică, asupra unor obiective ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, instituția aflată în prim-planul represiunii împotriva protestatarilor. O astfel de acțiune i-ar permite lui Trump să transmită un mesaj de fermitate, fără a urmări explicit răsturnarea regimului.

O altă variantă, mult mai riscantă, ar presupune atacuri de amploare și eliminarea conducerii iraniene. Guverne arabe și europene privesc sceptic această opțiune, avertizând că ar putea necesita săptămâni de bombardamente și ar risca declanșarea unui conflict regional major.

Iranul ar putea răspunde prin atacuri asupra bazelor americane și aliate din Golful Persic. În acest context, Israelul ar putea profita de situație pentru a lovi capacitățile balistice iraniene. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au refuzat deja să își pună spațiul aerian la dispoziție pentru eventuale operațiuni, invocând riscul escaladării.

Unii oficiali occidentali nu exclud un scenariu „hibrid”, în care Statele Unite ar elimina anumiți lideri iranieni, inclusiv pe ayatollahul Ali Khamenei, înainte de a negocia cu elemente rămase ale regimului – o abordare comparată de unii cu strategia folosită anterior în Venezuela.

În cadrul acordului nuclear din 2015, Iranului i-a fost interzis să îmbogățească uraniu peste nivelul de 3,67% și să desfășoare activități de îmbogățire la instalația Fordo timp de 15 ani. Statele Unite s-au retras din acord în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, reinstaurând sancțiuni economice severe.

De atunci, Teheranul a încălcat progresiv restricțiile impuse, în special cele privind producția de uraniu îmbogățit. Oficialii americani afirmă că un nou acord ar trebui să includă oprirea completă a îmbogățirii uraniului, limitarea programului de rachete și încetarea sprijinului pentru grupările armate din regiune.

Ultima acțiune militară americană împotriva instalațiilor nucleare iraniene a avut loc în iunie anul trecut, când au fost vizate obiectivele de la Fordo, Natanz și Isfahan. Deși Washingtonul a declarat că operațiunea a întârziat semnificativ capacitatea Iranului de a produce o armă nucleară, oficialii iranieni au susținut că materialele sensibile fuseseră deja evacuate.

În replică, Iranul a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Qatar, atac descris ulterior de Donald Trump drept „slab” și „previzibil”.