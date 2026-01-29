Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei. Amenințările regimului au blocat inițiativa

Reformiștii iranieni, considerați mult timp un factor de echilibru al Republicii Islamice, au făcut un pas fără precedent: au cerut în mod privat liderului suprem Ali Khamenei să renunțe la putere. Informația, obținută de Euractiv, indică o fisură gravă în interiorul sistemului de la Teheran, într-un moment de maximă tensiune internă și externă.

Inițiativa a fost însă rapid blocată, după ce autoritățile au transmis amenințări directe liderilor reformiști, iar presa iraniană a relatat ulterior despre o posibilă tentativă de asasinat împotriva uneia dintre figurile centrale ale mișcării.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, liderii Frontului Reformist – o alianță a partidelor și grupărilor reformiste – s-au reunit de urgență pe 11 ianuarie. Ședința a fost condusă de Azar Mansouri, una dintre cele mai cunoscute voci ale curentului reformist și lider al Partidului Uniunii Poporului Islamic din Iran.

Întâlnirea a avut loc la sediul Asociației Islamice a Medicilor Iranieni și a fost dominată de dezbateri aprinse privind reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale. Conform unor estimări discutate în cadrul reuniunii, represiunea ar fi provocat moartea a până la 30.000 de persoane.

La finalul discuțiilor, liderii reformiști au ajuns la o concluzie fără precedent: redactarea unei declarații publice prin care Ali Khamenei să fie chemat să se retragă, să demisioneze din funcția de lider suprem și să supervizeze formarea unui consiliu de tranziție care să preia conducerea țării.

Surse informate susțin că Azar Mansouri urma să fie cea care să-i transmită direct ayatollahului solicitarea de a transfera puterea către un „consiliu temporar de tranziție” și de a cere retragerea altor oficiali de rang înalt. De asemenea, a fost discutată organizarea unui miting de protest, la doar câteva zile după apogeul demonstrațiilor naționale.

Planul nu a mai fost pus în aplicare

Autoritățile iraniene au aflat despre existența declarației și, potrivit participanților, au transmis avertismente extrem de dure liderilor reformiști, forțând blocarea publicării documentului. De atunci, temerile privind siguranța personală a figurilor-cheie ale mișcării, în special a lui Azar Mansouri, au crescut semnificativ.

Ulterior, presa iraniană a relatat că Mansouri ar fi vorbit despre o posibilă tentativă de asasinat. În timpul unei vizite la casa sa de la țară, ea și membrii familiei au observat că o conductă de încălzire fusese sigilată cu un material izolant nou — o intervenție care, potrivit acesteia, ar fi putut provoca o intoxicație fatală cu monoxid de carbon.

Dacă informația se confirmă, ar fi vorba despre o escaladare gravă a represiunii împotriva taberei reformiste, care până acum a funcționat, în mare măsură, ca un amortizor al nemulțumirilor publice, fără a contesta direct fundamentele Republicii Islamice.

Surse apropiate situației afirmă că gruparea condusă de Mansouri s-a distanțat inclusiv de președintele Masoud Pezeshkian, în ciuda legăturilor sale anterioare cu reformiștii. Mai mult, liderii grupului ar fi cerut ca atât Pezeshkian, cât și Khamenei să răspundă în fața justiției.

O eventuală ruptură definitivă cu blocul reformist ar priva regimul de unul dintre ultimele sale mecanisme de control politic, care a permis absorbirea furiei populare fără a pune în discuție structura de putere.

O revoltă deschisă a reformiștilor ar putea submina serios conducerea Iranului, într-un moment extrem de delicat, în care un grup de portavioane al Statelor Unite se află deja la distanță de lovire de regiune.