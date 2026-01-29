search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei. Amenințările regimului au blocat inițiativa

0
0
Publicat:

Reformiștii iranieni, considerați mult timp un factor de echilibru al Republicii Islamice, au făcut un pas fără precedent: au cerut în mod privat liderului suprem Ali Khamenei să renunțe la putere. Informația, obținută de Euractiv, indică o fisură gravă în interiorul sistemului de la Teheran, într-un moment de maximă tensiune internă și externă.

Ali Khamenei, liderul spritual al Iranului/EPA/EFE
Ali Khamenei, liderul spritual al Iranului/EPA/EFE

Inițiativa a fost însă rapid blocată, după ce autoritățile au transmis amenințări directe liderilor reformiști, iar presa iraniană a relatat ulterior despre o posibilă tentativă de asasinat împotriva uneia dintre figurile centrale ale mișcării.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, liderii Frontului Reformist – o alianță a partidelor și grupărilor reformiste – s-au reunit de urgență pe 11 ianuarie. Ședința a fost condusă de Azar Mansouri, una dintre cele mai cunoscute voci ale curentului reformist și lider al Partidului Uniunii Poporului Islamic din Iran.

Întâlnirea a avut loc la sediul Asociației Islamice a Medicilor Iranieni și a fost dominată de dezbateri aprinse privind reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale. Conform unor estimări discutate în cadrul reuniunii, represiunea ar fi provocat moartea a până la 30.000 de persoane.

La finalul discuțiilor, liderii reformiști au ajuns la o concluzie fără precedent: redactarea unei declarații publice prin care Ali Khamenei să fie chemat să se retragă, să demisioneze din funcția de lider suprem și să supervizeze formarea unui consiliu de tranziție care să preia conducerea țării.

Surse informate susțin că Azar Mansouri urma să fie cea care să-i transmită direct ayatollahului solicitarea de a transfera puterea către un „consiliu temporar de tranziție” și de a cere retragerea altor oficiali de rang înalt. De asemenea, a fost discutată organizarea unui miting de protest, la doar câteva zile după apogeul demonstrațiilor naționale.

Planul nu a mai fost pus în aplicare

Autoritățile iraniene au aflat despre existența declarației și, potrivit participanților, au transmis avertismente extrem de dure liderilor reformiști, forțând blocarea publicării documentului. De atunci, temerile privind siguranța personală a figurilor-cheie ale mișcării, în special a lui Azar Mansouri, au crescut semnificativ.

Ulterior, presa iraniană a relatat că Mansouri ar fi vorbit despre o posibilă tentativă de asasinat. În timpul unei vizite la casa sa de la țară, ea și membrii familiei au observat că o conductă de încălzire fusese sigilată cu un material izolant nou — o intervenție care, potrivit acesteia, ar fi putut provoca o intoxicație fatală cu monoxid de carbon.

Dacă informația se confirmă, ar fi vorba despre o escaladare gravă a represiunii împotriva taberei reformiste, care până acum a funcționat, în mare măsură, ca un amortizor al nemulțumirilor publice, fără a contesta direct fundamentele Republicii Islamice.

Surse apropiate situației afirmă că gruparea condusă de Mansouri s-a distanțat inclusiv de președintele Masoud Pezeshkian, în ciuda legăturilor sale anterioare cu reformiștii. Mai mult, liderii grupului ar fi cerut ca atât Pezeshkian, cât și Khamenei să răspundă în fața justiției.

O eventuală ruptură definitivă cu blocul reformist ar priva regimul de unul dintre ultimele sale mecanisme de control politic, care a permis absorbirea furiei populare fără a pune în discuție structura de putere.

O revoltă deschisă a reformiștilor ar putea submina serios conducerea Iranului, într-un moment extrem de delicat, în care un grup de portavioane al Statelor Unite se află deja la distanță de lovire de regiune.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK
stirileprotv.ro
image
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Imagini cu momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro în scara unui bloc
antena3.ro
image
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
observatornews.ro
image
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul! Decizia uluitoare luată pentru...
playtech.ro
image
Interdicția de la Australian Open care a scos-o din minți pe Aryna Sabalenka. ”Sper să-și reconsidere această decizie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Două mișcări seismice au zguduit România! Una s-a produs într-o zonă neobișnuită a țării
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități. Nici părinții nu mai pot intra
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Filmul românesc care a detronat toată industria cinematografică de pe Netflix. Toată lumea e în șoc
actualitate.net
image
Plantele minune care atrag păsările în grădină toată iarna. Alungă și prădătorii
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Athina Onassis la sesiunea foto pentru prezentarea de modă Stephane Rolland, Profimedia (2) jpg
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară
okmagazine.ro
Nicola Peltz foto Instagram jpg
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică