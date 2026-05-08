Emiratele Arabe Unite, atacate cu rachete şi drone de Iran. Explozii au fost auzite în mai multe zone din ţară

Emiratele Arabe Unite se confruntă cu atacuri cu rachete şi drone lansate de Iran, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat redactat în limba arabă, informează CNN.

Potrivit autorităţilor emirateze, în întreaga ţară s-au auzit explozii şi zgomote provocate de „operaţiunile în desfăşurare de interceptare a rachetelor şi dronelor”.

Ministerul Apărării a transmis vineri dimineaţă, într-o postare pe platforma X, că sistemele de apărare aeriană sunt active pentru interceptarea atacurilor.

„Publicul este îndemnat să rămână calm şi să urmeze instrucţiunile de siguranţă şi securitate emise de autorităţile competente”, au precizat autorităţile.

Emiratele Arabe Unite anunţaseră anterior, pe 9 aprilie, că spaţiul aerian al ţării este liber de ameninţări, după intrarea în vigoare a armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran.

Cu toate acestea, autorităţile au continuat să intercepteze atacuri în perioada următoare.

Potrivit informaţiilor oficiale, în ultimele două luni, Emiratele Arabe Unite au fost statul care a suportat cele mai multe atacuri lansate de Iran.