Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI, acuzând un monopol pe piața inteligenței artificiale

Elon Musk a deschis un nou front în lupta pentru inteligența artificială. Companiile sale xAI și platforma X au intentat luni un proces împotriva Apple și OpenAI, acuzându-le că ar conspira pentru a bloca rivalii din domeniul AI.

Procesul a fost înregistrat la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas și susține că Apple și OpenAI „au conspirat” pentru a-și menține monopolul pe piețele smartphone-urilor și ale chatboturilor AI generative.

Musk acuză Apple că ar fi dezavantajat aplicațiile concurente în App Store, precum Grok, chatbotul companiei xAI și că ar fi favorizat OpenAI prin integrarea ChatGPT în produsele sale.

„Într-o încercare disperată de a-și proteja monopolul pe piața smartphone-urilor, Apple s-a aliat cu compania care beneficiază cel mai mult de pe urma blocării competiției și inovației în AI: OpenAI, un monopolist pe piața chatboturilor generative”, se arată în documentul citat de News.ro.

Reacțiile Apple și OpenAI

Apple și OpenAI nu au comentat imediat acuzațiile. Totuși, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a răspuns pe platforma X, susținând că plângerea este „remarcabilă”, în condițiile în care Musk ar folosi propria sa rețea socială pentru a-și promova interesele și pentru a-și dezavantaja rivalii.

Apple a declarat anterior că App Store este „corect și lipsit de părtinire”, subliniind că mii de aplicații sunt promovate pe baza mai multor criterii.

Mai mult, utilizatori ai platformei X au evidențiat prin funcția Community Notes că aplicații rivale, precum DeepSeek și Perplexity, au ajuns pe primul loc în App Store chiar după anunțarea parteneriatului Apple-OpenAI.

Un conflict care escaladează

Procesul de acum continuă tensiunile dintre Musk și Altman. Cei doi au cofondat OpenAI în 2015, dar Musk a părăsit compania în 2018.

La începutul lunii, Musk amenințase deja că va acționa Apple în instanță pentru „o încălcare clară a legilor antitrust”.

Nu este prima confruntare: anul trecut, Musk a mai intentat un proces împotriva OpenAI, acuzând conducerea că a pus profitul înaintea misiunii inițiale, aceea de a dezvolta AI „în beneficiul umanității în ansamblu”.