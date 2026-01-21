search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Elitele tinere și bogate ale Iranului își etalează averile în timp ce represiunea provoacă furie în țară

Publicat:

Pe fondul informațiilor tot mai grave despre reprimarea protestelor de către autoritățile iraniene – unele estimări interne vorbind despre peste 10.000 de morți – comportamentul elitelor tinere și înstărite ale țării a devenit o sursă suplimentară de indignare publică.

Iranienii bogați nu par deranjați de regim/FOTO:Instagaram
Iranienii bogați nu par deranjați de regim/FOTO:Instagaram

În timp ce accesul la internet este sever restricționat, iar comunicarea cu exteriorul este limitată, tineri proveniți din familii apropiate de cercurile de putere continuă să își expună online stilul de viață luxos, alimentând percepția unei rupturi profunde între populația largă și o minoritate privilegiată.

Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, jurnaliștii publicației au observat grupuri de iranieni înstăriți petrecând într-un club de noapte dintr-o zonă turistică aflată în apropierea graniței dintre Iran și Turcia. Relatarea apare în contextul unui blackout informațional impus de autorități, despre care experți afirmă că ar facilita încălcări grave ale drepturilor omului fără supraveghere internațională.

eleite iran3 jpg

Acest stil de viață provoacă furie, în special în rândul tinerilor iranieni

„Acest stil de viață provoacă furie, în special în rândul tinerilor iranieni, care văd diferența uriașă dintre propriile condiții și lipsa totală de responsabilitate a acestor elite”, a declarat Ella Rosenberg, cercetătoare senior la Jerusalem Centre for Foreign Affairs, pentru The Times.

Mulți dintre acești tineri sunt copiii unor membri ai clasei conducătoare și sunt cunoscuți de ani de zile pentru stilul de viață extravagant. Vizibilitatea lor a crescut semnificativ în ultimul deceniu, odată cu accesul mai larg la rețelele sociale, înainte de actualele restricții.

Un exemplu notoriu este contul de Instagram @richkidsoftehran, lansat în urmă cu mai bine de zece ani, care prezenta adolescenți și tineri afișând ceasuri de lux, mașini sport și proprietăți opulente. Contul are în prezent sute de mii de urmăritori, deși în 2024 a început să publice mai puține imagini de acest tip, făcând referire directă la actuala criză politică.

elita iran2 jpg

Între timp, alte figuri apropiate de elite au devenit influenceri pe cont propriu. Anashid Hoseini, căsătorită cu fiul ambasadorului Iranului în Danemarca, are peste 1,7 milioane de urmăritori, datorită fotografiilor care o arată purtând bijuterii scumpe și articole de lux. Nu este clar dacă se mai află în Iran, iar contul său nu a mai fost actualizat de mai multe săptămâni.

Relatările sugerează că unii membri ai elitei au părăsit temporar țara, îndreptându-se spre orașe din estul Turciei, considerate destinații populare pentru iranienii înstăriți. Un martor citat de The Telegraph a afirmat că aceste persoane se simt mai în siguranță în afara Iranului, în timp ce în interiorul țării situația rămâne instabilă.

Alți iranieni cu legături politice s-au stabilit de mai mult timp în străinătate. Printre ei se numără Sasha Sobhani, fiul unui fost ambasador iranian în Venezuela, care și-a construit o audiență online prezentându-și viața din Europa. Autoritățile iraniene au cerut însă extrădarea sa, acuzându-l de infracțiuni financiare – acuzații pe care acesta le contestă.

Protestele actuale au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie și reprezintă, potrivit observatorilor, cea mai serioasă provocare la adresa conducerii religioase a Iranului de la Revoluția Islamică din 1979.

Organizațiile pentru drepturile omului și martorii susțin că autoritățile au răspuns printr-o represiune severă, implicând Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și miliția Basij. Unele estimări, citate de presa internațională, indică un bilanț de zeci de mii de victime, cifre pe care Teheranul le contestă ferm.

Guvernul iranian afirmă că violențele au fost provocate de „grupuri armate” și „elemente teroriste”, despre care susține că ar fi sprijinite din exterior, inclusiv de Statele Unite și Israel.

