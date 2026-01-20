„Aceștia sunt chirurgi care au văzut războiul”. Mărturiile medicilor care au depus eforturi disperate să salveze vieți în mijlocul represiunilor brutale din Iran

Mărturii ale medicilor din Iran și ale martorilor oculari din zilele în care Iranul s-a aflat sub blocaj informațional aproape total arată amploarea represiunii sângeroase a regimului de la Teheran. Medicii vorbesc despre un număr fără precedent de victime, de pacienți mutilați, în timp ce martorii spun că forțele de securitate au ucis cu intenție.

Potrivit unui raport întocmit de o rețea de medici din Iran, bilanțul morților în cel mai recent val de proteste înăbușite de regim ar fi de peste 16.500 de persoane, a relatat Sunday Times.

Medicii din Iran au declarat că majoritatea celor morți sunt tineri sub 30 de ani și că cel puțin 330.000 de persoane au fost rănite, majoritatea uciderilor având loc pe parcursul a două zile, a relatat Sunday Times. Printre cei uciși s-au numărat copii și femei însărcinate.

Conform relatărilor anterioare, o creștere abruptă a numărului de victime ar fi avut loc începând de vineri, 9 ianuarie, după ce regimul iranian a tăiat accesul la internet.

Cifrele au fost estimate pe baza mărturiilor adunate de la personalul din opt mari spitale de oftalmologie, precum și a 16 departamente de urgență din Iran. Medicii au folosit clandestin terminale Starlink pentru a comunica, după ce zeci de mii de dispozitive​ au fost introduse ilegal în Iran.

Unii pacienți din spitale au murit întrucât forțele de securitate au refuzat să permită transfuzii de sânge care le-ar fi putut salva viața. În unele centre medicale, personalul a donat sânge într-un efort disperat de a-i salva, se arată în raport.

„Este un nou nivel de brutalitate”, a declarat Amir Parasta, un chirurg oftalmolog iraniano-german și director medical al Munich MED, care a contribuit la constituirea rețelei de medici. De data aceasta nu au mai folosit gloanțe de cauciuc, ci „arme de uz militar, iar ceea ce vedem sunt răni provocate de împușcături și șrapnel în cap, gât și piept.”

„Am vorbit cu zeci de doctori de la fața locului și toți erau foarte șocați și plângeau,” a adăugat el. „Aceștia sunt chirurgi care au văzut războiul.”

Potrivit lui Parasta, cifrele sunt conservatoare, deoarece mulți oameni s-au temut să meargă la spital pentru a nu risca să fie arestați de forțele de securitate. Înregistrări video din Iran și rapoarte anterioare au arătat că forțele au arestat pacienți cu plăgi împușcate.

Sunday Times a vorbit cu persoane care au fost martore directe la carnagiu și care au reușit să fugă din Iran în timpul protestelor. Filmări explicite și mărturii audio, precum și relatări ale martorilor care au reușit să treacă granița în Turcia au apărut în ultimele zile, după mai bine de o săptămână de blocaj informațional aproape total.

„Spuneți lumii întregi că vineri au pulverizat pe toată lumea cu focuri de armă. Forțele IRGC [Gardienii Revoluției] încercau să nimerească capul oamenilor”, a povestit un martor din Mashhad.

Videoclipuri și rapoarte din Iran au arătat că Corpul Gardienilor Revoluției și miliția sa aliată Basij au patrulat străzile pe motociclete, trăgând efectiv în protestatari. În unele cazuri, forțe de securitate aflate în camionete au folosit mitraliere pentru a doborî oameni.

„Lunetiști de pe acoperișuri ținteau ceafa oamenilor. Mergeam pe stradă când, deodată, mai mulți oameni de lângă noi s-au prăbușit, plini de sânge. Când am încercat să ne apropiem să luăm cadavrele, au deschis focul asupra noastră”, a relatat un alt martor.

Iranul a revenit la o stare de calm după reprimarea protestelor care au început pe 28 decembrie din cauza economiei aflate în dificultate și s-au transformat rapid în proteste în masă împotriva regimului clerical.

Într-un discurs difuzat de televiziunea de stat cu ocazia unei sărbători religioase, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că protestele au provocat moartea a „câteva mii” de oameni - prima recunoaștere publică din partea unui lider iranian a amplorii victimelor valului de proteste.

Un oficial iranian din regiune a declarat duminică că autoritățile au verificat moartea a cel puțin 5.000 de persoane ucise în proteste, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, în timp ce a dat vina pe „teroriști și protestatari înarmați” pentru uciderea „iranienilor nevinovați”.

Oficialul, care a refuzat să-și dezvăluie identitatea din cauza caracterului sensibil al problemei, a declarat, de asemenea, pentru Reuters că unele dintre cele mai intense ciocniri și cel mai mare număr de morți au avut loc în zonele kurde din nord-vestul Iranului, o regiune în care separatiștii kurzi au fost activi și unde răbufnirile de violență au fost printre cele mai intense din ultimii ani.

„Nu se așteaptă ca numărul final al victimelor să crească semnificativ”, a declarat oficialul, susținând că „Israelul și grupurile armate din străinătate” i-au sprijinit și înarmat pe cei care au ieșit în stradă.

Mulți protestatari au suferit leziuni oculare grave

Medicii iranieni au observat, de asemenea, un număr uriaș de leziuni oculare. Între 700 și 1.000 de persoane și-au pierdut un ochi după ce au fost împușcate.

În Teheran, numai Clinica Noor a tratat 7.000 de leziuni oculare.

„Fratele meu a spus că într-o singură noapte, și doar la Teheran, au fost mai mult de 800 de cazuri de persoane cărora li s-a extirpat un ochi după ce forțele de ordine au folosit puști cu aer comprimat. Fratele meu a mai spus că, din discuțiile pe care le-a avut cu medici din alte orașe, cifrele sunt extrem de mari, posibil peste 8.000 de persoane care și-au pierdut vederea”.

Mulți pacienți au murit din cauza hemoragiilor. Deși personalul medical din mai multe spitale a donat sânge pentru a menține pacienții în viață, în unele cazuri forțele de securitate au refuzat să permită transfuziile de sânge.

„Luptăm ore în șir pentru a salva vieți, doar pentru a pierde pacienți pentru că nu li se permitea să primească transfuzii de sânge,” a spus un chirurg din Teheran.

„Acesta este genocid sub acoperirea blocajului digital”, a spus Parasta. „Au spus că vor ucide până se opresc și asta fac.

Un protestatar care a ieșit ieri din Iran a declarat pentru The Sunday Times că „persoanele rănite care au fost împușcate în ochi și le-a fost extirpat un ochi au fost imediat scoase din sălile de operație de către forțele de securitate”.

Totodată, miliția Basij a adunat cadavrele de pe străzi și le-a dus în alte orașe pentru a le îngropa, astfel încât moartea lor să nu fie înregistrată, sau au cerut sume enorme (de ordinul a câteva mii de dolari) de la familii pentru înapoia trupurile celor dragi.

O persoană care a reușit să părăsească țara a spus: „Au instalat puncte de control peste tot. Scotocesc telefoanele tuturor, le verifică galeriile foto și inspectează fizic corpurile oamenilor. Dacă găsesc răni de la pistoale cu aer comprimat presupun că acea persoană a participat la proteste și o arestează imediat.”

„O poveste de groază”

„Este îngrozitor, o poveste de groază adevărată, nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus Saba Latif, 29 de ani, din Isfahan, care studiază în prezent la Chicago și a protestat pentru prima dată la vârsta de 14 ani, în valul de proteste din 2009, și care este în contact cu activiști și martori oculari. „Familii întregi au fost împușcate mortal în mașinile lor.

„O asistentă medicală din Isfahan mi-a spus [că] la fiecare două ore 50 până la 100 de cadavre erau scoase și asta doar de la singur spital”, a adăugat ea. „Imaginează-ți câți sunt în tot orașul, toată țara? Toți cei pe care îi cunosc fie au pierdut pe cineva, fie au auzit de persoane dispărute în cercurile lor familiale — sunt extrem de îngrijorată pentru propria familie.”

Printre cei a căror soartă era necunoscută se număra Toomaj Salehi, 34 de ani, un rapper care a criticat deschis regimul în melodiile sale. A fost arestat în timpul protestelor din 2022 și reținut timp de 753 de zile.

„Cu o zi înainte ca internetul să fie tăiat, ne-a spus că agenții IRGC îl urmăreau constant, îl hărțuiau și îi trimiteau amenințări pentru a-l face să tacă”, a spus vărul său Arezou Egbhali, care locuiește în Franța. „Este în Rasht, orașul în care un culturist campion mondial a fost împușcat mortal vineri, 9 ianuarie, și știam că va fi pe străzi.”

Abia după 10 zile Toomaj a reușit să ia legătura cu rudele sale. „A fost un apel direct și, deoarece telefoanele sunt monitorizate, tot ce a putut spune a fost că este bine”, a spus Negin Niknaam, un prieten cu care lucrează.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la îndemnul fiului fostului șah al Iranului

Protestele s-au răspândit în toată țara, în orașe și localități din toate cele 31 de provincii, și au căpătat amploare începând cu 8 ianuarie, după un mesaj pe rețelele sociale al lui Reza Pahlavi, fiul regretatului șah al Iranului, prin care cerea iranienilor să iasă în stradă în masă.

„Toată lumea a ieșit, de la copii mici la bătrâni”, a spus un proprietar de florărie din Teheran. Și tinerii erau în frunte, inclusiv propriul fiu, care a fost ulterior arestat.

A doua zi după ce străzile s-au umplut de mulțimi de oameni răspunzând apelului lui Pahlavi, au apărut dube cu gardieni în civil și femei în burqa cu difuzoare care avertizau pe oricine era pe stradă că va fi considerat terorist. Apoi au început uciderile în masă.

O persoană care a reușit să părăsească Teheranul și să iasă din țară a spus: „În fiecare zi, camioane mari sosesc cu grămezi de cadavre stivuite unele peste altele, iar familiile trebuie să-i găsească pe cei dragi. Străzile miros a sânge. Toată ziua, forțele IRGC patrulează orașul cu arme și măști pe față, amenințând oamenii.”

„Ceva s-a schimbat fundamental”, a spus Burcu Ozcelik, cercetător principal pentru securitatea Orientului Mijlociu la Royal United Services Institute (Rusi), think tank-ul londonez. „Starea de spirit a iranienilor s-a schimbat și există fisuri în sistem pe care nu le-am mai văzut până acum. Este prematur să decretăm că regimul se va prăbuși, dar cred totuși că o schimbare este inevitabilă.”

Într-un mesaj vocal, o femeie care s-a prezentat drept Fatima a povestit că tatăl ei este un comandant de rang înalt care a bătut-o pentru că a ieșit în stradă și a susținut că oficialii regimului au valize încărcate cu dolari și pașapoarte false, fiind pregătiți de fugă.

Protestele nu sunt doar despre deceniile de represiune din partea regimului clerical, în special privind drepturilor femeilor, ci și a colapsului economic agravat de corupție și izolare internațională, care îi afectează pe toți cei care nu fac parte din regim.

„Am mers la o școală privată de top din Isfahan și niciunul dintre colegii mei nu are un loc de muncă”, a spus Saba Latifi. „Ei doar petrec toată ziua conducând pe străzi sau uitându-se la televizor, sunt foarte deprimați.”

Dacă se va schimba ceva, va fi prea târziu pentru Yasin Mirzaei, în vârstă de 28 de ani, care venise acasă după ce a făcut facultate în Italia și se pregătea pentru un interviu la ambasada britanică din Teheran, înaintea unui doctorat planificat în inginerie structurală la Universitatea din Bristol.

Pe 8 ianuarie, s-a alăturat prietenilor săi într-o demonstrație anti-regim în Kermanshah, vestul Iranului, primul său protest, a declarat unchiul său, Bahman Mirzaei. Forțele de securitate au tras cu muniție reală în mulțime, ucigând cel puțin cinci persoane, inclusiv pe Yasin. „L-au împușcat în cap, a murit pe loc”, a spus Mirzaei, care s-a refugiat în Turcia.