Egiptul a inaugurat „Octagon”, un centru strategic de comandă militară considerat cel mai mare din lume

Președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, a inaugurat oficial noul centru strategic de comandă al forțelor armate, un complex militar de proporții amplasat în Noua Capitală Administrativă a țării. Denumit „Octagon”, acesta este prezentat de autoritățile egiptene drept cel mai mare cartier general militar din lume.

Ceremonia de inaugurare a avut loc sâmbătă și a inclus salve de artilerie, o paradă militară, demonstrații aeriene cu elicoptere de atac Apache și evoluții ale formațiilor de acrobație aeriană, potrivit Serviciului de Informații de Stat al Egiptului.

Complexul se întinde pe o suprafață de aproximativ 90 de kilometri pătrați, fiind împărțit în 13 zone funcționale și alcătuit din zece clădiri cu plan octogonal, de unde provine și denumirea sa. Potrivit presei de specialitate, suprafața acestuia este de aproximativ opt ori mai mare decât cea a sediului Pentagonului din Statele Unite.

Un centru integrat de comandă

„Octagon” este conceput ca un oraș militar închis, care include nu doar clădirile de comandament, ci și cartiere rezidențiale destinate ofițerilor, familiilor militarilor și personalului auxiliar.

Potrivit publicației Defence Security Asia, complexul reunește într-o singură structură de comandă conducerea armatei terestre, a forțelor navale, a forțelor aeriene, a apărării antiaeriene, a serviciilor de informații și a altor instituții ale statului.

Sistemul de comandă este construit pentru a accelera procesul de luare a deciziilor în situații de criză, fie ele regionale sau interne, prin utilizarea unei infrastructuri moderne de tip C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), completată de aplicații bazate pe inteligență artificială.

O nouă abordare a securității naționale

Spre deosebire de cartierele generale militare tradiționale, „Octagon” a fost proiectat pentru a integra structurile civile și cele militare într-un singur centru de coordonare strategică.

Potrivit sursei citate, această arhitectură urmărește să faciliteze cooperarea între instituțiile responsabile de securitatea națională și să permită un răspuns mai rapid în cazul unor amenințări complexe.

Noua facilitate face parte din proiectul amplu de dezvoltare a Noii Capitale Administrative, construită la est de Cairo și destinată să găzduiască principalele instituții ale statului egiptean, inclusiv ministere, agenții guvernamentale și structuri militare.