Zăcământ important de gaze naturale descoperit în largul coastelor Egiptului în plină criză energetică

Egiptul și un gigant energetic au anunțat o descoperire importantă de gaze naturale în estul Mediteranei, o potențială soluție pentru Cairo în contextul în care războiul din Iran determină o creștere vertiginoasă a costurilor importurilor de energie.

Estimările preliminare indică un volum impresionant de gaze în zăcământul Temsah, situat în largul coastei mediteraneene a Egiptului, a declarat gigantul energetic ENI într-un comunicat marți.

Descoperirea include, de asemenea, 130 de milioane de barili de condensate petroliere, potrivit Ministerului Petrolului din Egipt, care a precizat că aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de stimulare a producției interne și de reducere a costurilor de import ale țării, potrivit Euronews.

Sonda Denise W este în prezent pregătită pentru testare. Odată finalizată, vor fi forate mai multe sonde și va fi construită o platformă de producție offshore înainte ca zăcământul să poată fi pus în exploatare.

Denise W 1 este un puț de explorare forat în cadrul concesiunii Temsah, situat la 70 de kilometri în larg, la o adâncime a apei de 95 de metri și la mai puțin de 10 kilometri de infrastructura existentă.

ENI îl exploatează cu o participație de 50%, alături de BP, care deține restul de 50%, prin intermediul societății lor mixte Petrobel.

Impactul războiului din Iran asupra facturilor la energie ale Egiptului

Aprovizionarea Egiptului cu gaze naturale din Qatar și Israel a fost grav afectată de la escaladarea conflictului din Iran, obligând Cairo să adopte o serie de măsuri de economisire a energiei — printre care restricții de funcționare pentru întreprinderi, creșterea prețurilor la combustibili și reducerea cheltuielilor publice.

Prim-ministrul Mostafa Madbouly a declarat luna trecută că conflictul a triplat aproape factura Egiptului pentru importul de gaze naturale, de la 560 de milioane de dolari (515 milioane de euro) la 1,65 miliarde de dolari (1,52 miliarde de euro) pe lună.

Descoperirea readuce în memorie ultima mare realizare a Egiptului în domeniul offshore.

În 2015, zăcământul Zohr, cel mai mare din Marea Mediterană, a trezit speranțe că Egiptul ar putea deveni independent din punct de vedere energetic și un exportator important.

De atunci, aceste ambiții au fost redimensionate. Egiptul s-a reorientat spre a se poziționa ca un hub regional de procesare și tranzit, folosindu-și terminalele de lichefiere pentru a transporta gazul din țările vecine, inclusiv Cipru.

Luna trecută a adus o altă descoperire, de data aceasta pe uscat — Egiptul și Apache Corporation au anunțat o descoperire în Deșertul de Vest.

Dacă descoperirea de la Temsah se va dovedi suficient de mare pentru a atenua în mod semnificativ criza energetică a Egiptului va depinde de cât de repede poate fi pusă în producție și de cât timp se va prelungi războiul.