Directorul unuia dintre cei mai mari exportatori de aur din lume era plătit cu doar 180 de dolari pe lună. Ce a descoperit investigația

Autoritățile indiene au descoperit multiple nereguli contabile și operaționale la Rajesh Exports, unul dintre cei mai mari exportatori de aur ai țării, potrivit unei investigații publicate miercuri, la câteva săptămâni după ce autoritatea de reglementare a pieței a ridicat semne de întrebare privind veniturile raportate de companie.

Compania cu sediul în Bengaluru, care deține și rafinăria elvețiană Valcambi, a raportat anul trecut venituri consolidate de peste 7,7 trilioane de rupii (aproximativ 81 de miliarde de dolari), a precizat autoritatea de reglementare a pieței, potrivit CNBC.

În ciuda acestor cifre uriașe, anchetatorii afirmă că directorul general al companiei era remunerat cu doar 17.000 de rupii pe lună, echivalentul a aproximativ 180 de dolari, iar directorul financiar nu ar mai fi primit salariu din 2020.

„Indicatorii-cheie ai activității companiei au arătat abateri semnificative de la practicile comerciale normale”, se arată în declarația agenției

Acțiunile Rajesh Exports au scăzut joi cu aproximativ 5%, atingând limita inferioară de tranzacționare impusă de bursă, potrivit datelor LSEG.

Perchezițiile efectuate la birourile companiei din Bengaluru și Mumbai au scos la iveală lipsa unor evidențe privind tranzacțiile externe, discrepanțe contabile de 30 de miliarde de rupii, suspiciuni de manipulare a acțiunilor și o sub-raportare a stocului fizic de aur cu aproximativ 40%, potrivit investigației.

La începutul lunii, Securities and Exchange Board of India, într-o investigație separată, a concluzionat că între 97% și 99% din veniturile companiei par a fi fost umflate artificial. Regulatorul a descris diferențele dintre veniturile reale și cele raportate drept „egregious and unheard of” și a cerut companiei explicații oficiale.

În răspunsul transmis autorităților, Rajesh Exports a declarat că „nu a fost niciodată implicată în vreo raportare eronată, iar toate depunerile sale, cifrele financiare, inclusiv veniturile, sunt adevărate și autentice.”

CNBC a solicitat un punct de vedere din partea Rajesh Exports și Valcambi și a anunțat că așteaptă un răspuns.

Rajesh Exports este un important rafinator și producător de aur, exportând bijuterii și produse din aur din Elveția, India și Dubai.