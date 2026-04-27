Detaliul care a îngreunat căutările unei tinere dispărute timp de patru zile: de ce nimeni nu a putut să o recunoască

Căutările pentru o tânără dispărută din Mexic dispărută au fost îngreunate de un detaliu neașteptat: fotografiile folosite pentru identificarea ei erau atât de editate și filtrate, încât identificarea ei a fost făcută cu greutate.

Grecia Guadalupe Mendoza Orantes, în vârstă de 30 de ani, a fost dată dispărută duminică, 12 aprilie, în sud-estul Mexicului, de către sora sa. Potrivit informațiilor preliminare, o mărturie ar fi indicat că femeia ar fi fost răpită de un bărbat înarmat în zona Ocozocoautla, ceea ce a declanșat o amplă operațiune de căutare.

Autoritățile locale, împreună cu Comisia de Stat pentru Căutarea Persoanelor, au demarat imediat o anchetă, temându-se că dispariția ar putea avea legătură cu un atac armat recent din regiune, soldat cu mai multe victime, scrie TV Azteca Morelos.

Potrivit publicației citate, în încercarea de a o identifica, polițiștii au distribuit afișe și imagini preluate de pe rețelele sociale ale tinerei. Dar fotografiile „glamour”, puternic editate și filtrate, au făcut ca identificarea să fie mult mai dificilă decât se anticipase.

După patru zile de căutări, tânăra a fost găsită în viață pe o autostradă, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele în care a fost localizată.

Comisia de Stat pentru Căutarea Persoanelor a recunoscut, ulterior, că imaginile utilizate în campania de căutare au reprezentat „un obstacol major, întrucât nu reflectau fidel înfățișarea reală a femeii”.

Cazul a stârnit reacții în mediul online, unde utilizatorii au comentat diferența evidentă dintre fotografiile publicate pe rețelele sociale și realitate.

„Legenda spune că, în timp ce o căutau, ea era acasă, dar nu a fost recunoscută”, a scris un internaut, comentariu care a devenit rapid viral.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact împrejurările dispariției.