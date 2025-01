Imagini cu Loredana Groza needitate cu filtre de înfrumuseţare. Vedeta a început să posteze fotografii „netrucate”

Loredana Groza a decis să publice mai multe fotografii netrecute prin filtre de înfrumuseţare, după ce mulţi dintre fanii săi au criticat-o că face abuz de asemenea metode de editare.

Cea mai recentă lecţie pentru vedătă a fost reprezentată de comentariile venite după ce şi ea şi Simona Halep au publicat aceeaşi fotografie făcută împreună în noaptea de Revelion. În timp ce Loredana a distribuit fotografia prelucrată, trecută în mod exagerat prin filtre de înfrumuseţare, până când amândouă aveau o înfăţişare artificială, Simona a postat fotografia originală, astfel că toată lumea a făcut diferenţa.

Nu doar că a fost observată o diferenţă substanţială între cele două fotografii, mulţi nereuşind să o identifice pe Simona Halep în imaginea cu pricina, ci au început să curgă şi ironiile şi comentariile negative la adresa cântăreţei.

De-a lungul timpului, tocmai din cauza acestor imagini editate, Loredana a fost acuzată că a recurs la numeroase operaţii estetice, lucru pe care l-a negat de fiecare dată.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a susţinut ea vedeta întodeauna.

În acest context, Loredana a început, în ultima vreme, să posteze pe conturile de social media imagini cu adevăratul său chip, fără să le mai prelucreze.