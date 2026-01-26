search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Despărțire cu lacrimi la Tokyo: Japonia își trimite ultimii panda înapoi în China, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mii de oameni s-au adunat duminică la grădina zoologică Ueno din Tokyo pentru a-și lua rămas-bun de la ultimii doi urși panda rămași în Japonia, care urmează să fie returnați Chinei marți. Scenele încărcate de emoție au contrastat puternic cu fundalul politic tot mai tensionat dintre Tokyo și Beijing,relatează BBC.

Urșii panda se întorc în China/FOTO:X
Urșii panda se întorc în China/FOTO:X

Vizitatorii au așteptat ore întregi – unii chiar și trei ore și jumătate – pentru a-i vedea pentru ultima dată pe gemenii Xiao Xiao și Lei Lei, născuți în 2021. Pentru mulți japonezi, despărțirea a avut o semnificație simbolică mult mai profundă, marcând nu doar plecarea unor animale extrem de iubite, ci și închiderea unei epoci în relațiile nipono-chineze.

Returnarea celor doi panda lasă Japonia fără niciun exemplar din această specie pentru prima dată din 1972, anul în care Tokyo și Beijing au normalizat relațiile diplomatice. De atunci, panda au fost considerați un simbol discret, dar eficient, al apropierii dintre cele două state.

Momentul ales pentru plecarea lor nu este însă unul întâmplător. Relațiile dintre Japonia și China s-au deteriorat vizibil după ce premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului. Beijingul consideră insula autonomă parte a teritoriului său și nu exclude utilizarea forței pentru „reunificare”.

În acest context tensionat, emoțiile au fost palpabile la Ueno. Potrivit autorităților metropolitane din Tokyo, aproximativ 108.000 de persoane s-au înscris pentru unul dintre cele 4.400 de locuri disponibile pentru ultima vizită. Mulți dintre cei prezenți au fost surprinși plângând în timp ce își luau rămas-bun de la animale.

„Îl aduc pe fiul meu aici de când era bebeluș. Sper ca această zi să rămână o amintire frumoasă pentru el”, a declarat o mamă pentru presa internațională. Alți vizitatori au vorbit despre bucuria de a fi urmărit creșterea puilor, de la primele zile de viață până la maturitate.

Diplomația panda

Xiao Xiao și Lei Lei s-au născut la grădina zoologică Ueno, fiind urmașii urșilor Shin Shin și Ri Ri, aflați în Japonia în cadrul unui program de împrumut pentru cercetare și reproducere. Deși sunt găzduiți în diverse țări, toți panda uriași rămân proprietatea Chinei. Statele gazdă plătesc, de regulă, aproximativ un milion de dolari pe an pentru fiecare pereche.

Diplomația panda, practicată de Beijing încă de la fondarea Republicii Populare Chineze în 1949, a fost mult timp un instrument de soft power, folosit atât în relația cu aliații, cât și cu partenerii strategici. În ultimele decenii, împrumuturile de panda au coincis adesea cu negocieri comerciale majore. Un exemplu notoriu este cel din 2011, când trimiterea a doi panda în Scoția a avut loc în paralel cu discuții privind exporturi de somon, vehicule și tehnologii energetice către China.

În ultimii ani, însă, mai multe acorduri de împrumut au ajuns la final, iar perspectivele unor noi înțelegeri au devenit tot mai incerte. În cazul Japoniei, posibilitatea revenirii panda rămâne neclară, pe fondul escaladării disputelor politice și economice. Recent, China a înăsprit restricțiile privind exportul de produse legate de pământuri rare către Japonia, un semnal suplimentar al răcirii relațiilor bilaterale.

Astfel, plecarea panda de la Tokyo capătă o semnificație care depășește cu mult granițele grădinii zoologice: un gest simbolic într-un moment în care punțile diplomatice dintre Japonia și China par tot mai fragile.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
stirileprotv.ro
image
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Ucigașul lui Mario Berinde o poate lua de la zero în afara țării, însă familia lui nu scapă de răspundere. Controversele crimei din Cenei
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Copilul acuzat de crimă a fost scos, pe ascuns, din casa bunicilor și internat pentru dezintoxicare. Ar fi dependent de droguri
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Primăvară polară în România! Ce înseamnă fenomenul şi de ce este periculos, anunţ de ultimă oră
playtech.ro
image
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario au mai făcut o victimă! Au bătut un... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
CNPP, la ora bilanțului. Anunț privind pensia medie, dar și ajutorul social
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Jessie Buckley foto Profimedia jpg
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului