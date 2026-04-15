De ce modelul ucrainean al apărării contra dronelor nu poate fi replicat în Orientul Mijlociu

Pe măsură ce războiul cu drone redefinește conflictele moderne, aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu se îndreaptă tot mai mult către Ucraina pentru a învăța cum să contracareze amenințările aeriene. Cu toate acestea, experții avertizează că, deși inovațiile Ucrainei s-au dovedit extrem de eficiente împotriva atacurilor rusești, modelul său defensiv nu poate fi replicat decât parțial în regiunea Golfului. Motivul: geografia, relatează Business Insider.

Expertiza Ucrainei a devenit o necesitate pe fondul escaladării războiului cu Iranul, care a lansat valuri de drone Shahed și rachete în întreaga regiune, în urma bombardamentelor lansate de Statele Unite și Israel. Țările din Orientul Mijlociu s-au confruntat cu un tip de amenințare foarte similar cu cel întâlnit de Ucraina în ultimii ani, motiv pentru care au căutat atât soluții tehnologice, cât și expertiză strategică din partea Kievului.

Ucraina a devenit un lider global în inovația apărării antiaeriene după ce a rezistat uneia dintre cele mai intense campanii aeriene din istoria recentă. Forțele sale s-au adaptat rapid pentru a contracara dronele Shahed de concepție iraniană, utilizate pe scară largă de Rusia, dezvoltând un sistem de apărare stratificat care combină drone interceptoare cu cost redus și sisteme avansate de rachete sol-aer. Oficialii ucraineni afirmă că expertiza și tehnologia lor au fost deja utilizate în ultimele săptămâni pentru a ajuta partenerii din Orientul Mijlociu să intercepteze amenințările și să își consolideze capacitățile defensive.

Companiile din domeniul apărării au reacționat rapid. Producătorii de drone interceptoare, sisteme fără pilot relativ ieftine, concepute pentru a distruge dronele de atac, raportează o creștere semnificativă a cererii. Aceste sisteme, care costă adesea 6.000 de dolari sau mai puțin, reprezintă o alternativă rentabilă la apărarea tradițională, în comparație cu aproximativ 50.000 de dolari pentru o dronă Shahed și circa 3,7 milioane de dolari pentru o rachetă interceptor Patriot.

Totuși, aplicarea „modelului” ucrainean în Orientul Mijlociu întâmpină provocări majore. Un factor esențial este geografia. Ucraina, cu o suprafață de peste 233.000 de mile pătrate (aproximativ 603.000 km²), poate desfășura apărări stratificate în profunzime, interceptând dronele la distanță mare de orașele importante. Unitățile mobile și sistemele de rachete pot fi poziționate în mai multe „centuri” defensive, reducând treptat eficiența atacurilor inamice înainte ca acestea să atingă infrastructura critică.

În schimb, mulți dintre partenerii SUA din Golf sunt țări cu suprafață mică, constrânse în capacitatea lor de apărare de geografie. Emiratele Arabe Unite au sub 32.000 de mile pătrate, iar Kuweitul sub 7.000. Mai important, multe dintre cele mai valoroase obiective, orașe mari, aeroporturi și baze militare, sunt situate aproape de coastă.

Această proximitate față de coastă reduce semnificativ timpul de reacție. „Multe dintre țintele pe care statele din Golf doresc cel mai mult să le protejeze se află chiar pe coastă”, a explicat Justin Bronk, expert în putere aeriană la Royal United Services Institute din Marea Britanie. Fără adâncimea strategică de care dispune Ucraina, aceste state nu pot crea zone extinse de apărare cu multiple echipe de interceptare pentru a neutraliza amenințările înainte ca acestea să se apropie de obiectivele critice.

În consecință, dronele pot ajunge aproape imediat în zona țintelor după intrarea în spațiul aerian apărat. Această realitate limitează eficiența sistemelor cu rază scurtă de acțiune, precum dronele interceptoare, și crește în mod corespunzător importanța apărării aeriene și navale capabile să reacționeze rapid.

Experții subliniază în acest context că, deși tehnologia ucraineană este valoroasă, ea reprezintă doar o parte a soluției. Douglas Barrie, de la International Institute for Strategic Studies, afirmă că fiecare țară trebuie să-și adapteze strategia de apărare antiaeriană în funcție de propria geografie. State mai mari, precum Arabia Saudită, pot avea mai multă flexibilitate datorită adâncimii teritoriale, în timp ce țările mici, de coastă, se confruntă cu anumite limitări în materie de apărare aeriană.

Provocări dincolo de geografie

Oficialii ucraineni, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, au avertizat că simpla achiziție de drone interceptoare nu este suficientă. O apărare eficientă necesită sisteme integrate, personal instruit și o infrastructură de suport solidă. Unele țări care au achiziționat sisteme ucrainene ar fi revenit pentru asistență suplimentară după ce au întâmpinat dificultăți în implementare.

În același timp, constrângerile de aprovizionare ar putea complica și mai mult adoptarea acestor tehnologii. Agris Kipurs, directorul general al companiei letone Origin Robotics, a declarat că interesul pentru dronele interceptoare a crescut dramatic în urma conflictelor recente. Dacă înainte era dificil să convingă armatele să adopte astfel de sisteme, acum cererea a explodat, depășind cu mult așteptările.

În ciuda acestor obstacole, influența Ucrainei asupra strategiilor globale de apărare antiaeriană este evidentă și a avut succes, după ce personal ucrainean a doborât drone în regiune cu interceptoare produse intern. Experiența Ucrainei pe câmpul de luptă a determinat deja NATO să acorde prioritate apărării aeriene, iar tensiunile din Orientul Mijlociu au demonstrat cu prisosință această nevoie.

Deși viitorul conflictului rămâne incert, în contextul unui armistițiu fragil, analiștii sunt de acord că cererea pentru sisteme avansate de apărare antiaeriană-și pentru expertiza necesară utilizării lor eficiente -va continua să crească, pe măsură ce războiul cu drone devine o caracteristică dominantă a conflictelor moderne.