Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, la Interviurile Adevărul

Dronele Shahed nu mai sunt invincibile: Ucraina trimite peste 200 de experți și interceptori de ultimă generație în Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Peste 200 de experți militari ucraineni se află în prezent în regiunea Golfului și în Orientul Mijlociu, ajutând guvernele locale să se apere împotriva atacurilor cu drone ale Iranului, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unui discurs susținut în fața Parlamentului Regatului Unit la Londra.

Ucraina a trimis experți militari pentru a neutraliza dronele iraniene FOTO: Profimedia
Ucraina a trimis experți militari pentru a neutraliza dronele iraniene FOTO: Profimedia

„201 experți antidrone ucraineni se află deja în regiune, iar alți 34 sunt gata să fie desfășurați”, a precizat Zelenski, explicând că echipele sale colaborează deja cu Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită și se îndreaptă către Kuweit. 

„Aceste echipe sunt formate din experți militari care știu cum să ajute și cum să se apere împotriva dronelor Shahed”, a subliniat președintele ucrainean, referindu-se la dronele „kamikaze” proiectate în Iran și utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei din 2022, scrie aljazeera.

Zelenski a precizat că Ucraina colaborează și cu alte țări din regiune, iar acorduri sunt deja în vigoare.

„Nu vrem ca terorismul regimului iranian împotriva vecinilor să aibă succes”, a adăugat liderul ucrainean.

Președintele ucrainean a declarat că Rusia a primit drone Shahed-136 de la iranieni, care „au învățat Rusia cum să le lanseze și i-au furnizat tehnologia de producție”.

„Rusia le-a modernizat ulterior, iar acum avem dovezi clare că Shahed-urile iraniene folosite în regiune conțin componente rusești”, a mai spus Zelenski

„Ce se întâmplă astăzi în jurul Iranului nu este un război îndepărtat pentru noi, din cauza cooperării dintre Rusia și Iran”, a precizat președintele ucrainean.

El a mai adăugat: „Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură și, prin urmare, frați și în armament. Nu dorim ca regimurile bazate pe ură să câștige niciodată – în nimic”.

Ucraina, lider mondial în producția de interceptori de drone

Zelenski a subliniat că 90% dintre pierderile Rusiei pe frontul din Ucraina sunt cauzate de drone ucrainene. Țara a trecut de la producția de drone maritime și aeriene la fabricarea de interceptori de drone, capabili să oprească Shahed-urile. Ucraina poate produce aproximativ 2.000 de interceptori pe zi – jumătate pentru propria apărare și jumătate pentru aliați.

„Dacă o dronă Shahed trebuie oprită în Emirate – putem face asta. Dacă trebuie oprită în Europa sau în Regatul Unit – putem face asta. Este o chestiune de tehnologie, investiții și cooperare”, a explicat liderul ucrainean.

În timpul vizitei sale la Londra, Zelenski s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer și cu șeful NATO, Mark Rutte. După întâlnire, Starmer a declarat că președintele rus Vladimir Putin „nu poate beneficia de conflictul din Iran, fie prin prețul petrolului, fie prin ridicarea sancțiunilor”.

În timpul vizitei, Londra și Kiev au semnat un acord de „parteneriat de apărare”, care combină „expertiza Ucrainei și baza industrială a Regatului Unit pentru a produce și furniza drone și capabilități inovatoare”.

