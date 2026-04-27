Video Cutremur de 6,2 în Japonia: seismul din Hokkaido s-a resimțit până în Tokyo

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs luni dimineață în nordul Japoniei, pe insula Hokkaido, potrivit datelor furnizate de Agenția Meteorologică Japoneză și US Geological Survey. Seismul a avut loc la ora 5:23 (ora locală), la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri, în apropierea localității Sarabetsu.

Autoritățile japoneze nu au emis avertizare de tsunami imediat după producerea cutremurului, iar evaluările preliminare indică faptul că pagubele materiale și riscul pentru populație au fost reduse, în special din cauza densității scăzute a populației din zona epicentrului.

Cu toate acestea, seismul a fost resimțit pe o arie extinsă, inclusiv în capitala Tokyo, unde clădirile înalte s-au zguduit.

Potrivit informațiilor ulterioare, șase persoane au fost rănite ușor, iar în unele regiuni de coastă au fost înregistrate valuri de tsunami de mică intensitate, de până la 80 de centimetri, inclusiv în Prefectura Iwate, potrivit apnews.

Specialiștii avertizează că, în zonele afectate de mișcări seismice puternice, există un risc crescut de alunecări de teren și căderi de roci.

De asemenea, Agenția Meteorologică Japoneză a precizat că probabilitatea producerii unui nou cutremur major rămâne mai ridicată decât în mod normal.

Evenimentul seismic vine la doar o săptămână după un alt cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,7, produs în largul coastelor Japoniei, care a determinat autoritățile să emită avertizări privind riscul unor megacutremure în zonele de nord-est.

Japonia rămâne una dintre cele mai expuse țări la activitate seismică din lume, fiind situată la intersecția mai multor plăci tectonice din zona cunoscută drept Cercul de Foc al Pacificului. Arhipelagul înregistrează anual aproximativ 1.500 de cutremure, reprezentând aproape 18% din totalul global.