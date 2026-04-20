Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Alertă de tsunami în Japonia după un cutremur puternic în nord-estul țării. Se așteaptă valuri de până la trei metri și s-a ordonat evacuări de urgență

Autoritățile japoneze au emis alertă de tsunami și au cerut evacuarea imediată a populației din zonele de coastă, după un cutremur cu magnitudinea de 7,4 produs în largul nord-estului țării.

Seismul a fost înregistrat la ora 16:53 (ora locală), iar potrivit estimărilor oficiale, un val tsunami de până la trei metri este așteptat „imediat” în prefectura Iwate și în unele zone din Hokkaido.

Alte regiuni vizate

Presa japoneză relatează că valuri mai mici, de aproximativ un metru, ar putea ajunge în următoarea oră și în prefecturile Aomori, Miyagi și Fukushima.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în Oceanul Pacific, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Mișcarea telurică a fost suficient de puternică pentru a zgudui clădiri chiar și în Tokyo, aflat la sute de kilometri distanță.

Imagini surprinse în timpul seismului arată cum obiecte din interiorul clădirilor – panouri, lămpi sau candelabre – s-au mișcat violent.

Avertismentul autorităților

Japan Meteorological Agency a transmis un mesaj clar pentru populație: cei aflați în apropierea apei trebuie să se retragă de urgență spre zone înalte sau clădiri special amenajate.

„Evacuați imediat regiunile de coastă și zonele de lângă râuri. Valurile de tsunami pot lovi în mod repetat. Nu părăsiți zonele sigure până la ridicarea alertei”, au avertizat meteorologii japonezi.

Guvernul, în alertă

Biroul premierului Sanae Takaichi a anunțat formarea unei celule de criză pentru gestionarea situației.

La nivel internațional, National Weather Service a precizat că nu există riscul unui tsunami pe coastele statelor americane precum California, Alaska, Washington sau Oregon, nici în Columbia Britanică din Canada.

O țară obișnuită cu seismele

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată pe așa-numitul „Cerc de Foc” al Pacificului, unde se întâlnesc patru plăci tectonice majore.

Arhipelagul, cu aproximativ 125 de milioane de locuitori, înregistrează anual în jur de 1.500 de cutremure, reprezentând aproape 18% din totalul global.

Amintirea dezastrului din 2011 rămâne încă vie

Cel mai grav episod recent a avut loc în 2011, când un cutremur de magnitudine 9,0 a declanșat un tsunami devastator. Aproximativ 18.500 de persoane au murit sau au fost date dispărute, iar centrala nucleară de la Fukushima a suferit un accident major.

Autoritățile rămân în alertă, în timp ce evoluția fenomenului este monitorizată în timp real.

