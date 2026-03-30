Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Cum și-au împărțit SUA și Israelul sarcinile înainte de a ataca Iranul

Război în Orientul Mijlociu
Pe măsură ce liderii militari ai SUA și Israelului se întâlneau pentru a planifica operațiuni împotriva Iranului, aceștia au dezbătut cum să-și împartă responsabilitățile în ceea ce privește o gamă largă de ținte - baterii de rachete, baze militare și obiective nucleare. Totuși, încă de la început, o misiune întunecată a fost atribuită inevitabil Israelului: vânarea și eliminarea liderilor iranieni, relatează Washington Post.

Atacurile SUA Israel continuă Fum se ridică deasupra centrului Teheranului FOTO EPA EFE jpg

Israelul a dus la îndeplinire această misiune cu o eficiență nemiloasă, ucigându-i, potrivit unei contabilizări a armatei israeliene, pe liderul suprem al Iranului în prima zi a a războiului, și, între timp, a peste 250 de „oficiali iranieni de rang înalt”. Ultimul atac a avut loc joi, când Israelul a anunțat uciderea comandantului naval al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC).

Campania de decapitare se bazează pe o mașinărie dedicată asasinatelor pe care Israel a clădit-o timp de decenii și pe care a perfecționa-o în ultimii ani la niveluri de precizie letală fără precedent, au declarat oficiali de rang înalt din armata și serviciile de informații israeliene.

Oficialii au menționat proliferarea surselor de supraveghere din interiorul Iranului, inclusiv informatori recrutați de Israel, precum și atacuri cibernetice asupra camerelor stradale, platformelor de plată și punctelor de control ale internetului, create de regim pentru a impune blackout-uri informaționale. Aceste fluxuri de informații sunt analizate de o platformă de inteligență artificială clasificată, programată să extragă indicii despre mișcările și rutina liderilor.

Tacticile israeliene, inclusiv bombe plasate cu luni înainte, drone capabile să se strecoare pe ferestrele apartamentelor și rachete supersonice lansate de avioane stealth, au fost perfecționate în decenii de conflicte în Gaza, Liban și Iran.

Întrebat de ce Israelul a fost desemnat să vizeze liderii iranieni, un oficial israelian de securitate de rang înalt a explicat: „A apărut necesitatea de a-i ținti. Și noi puteam să o facem.”

Eficiență versus obiective strategice

Rămâne neclar dacă campania va atinge obiectivele mai largi ale Israelului: eradicarea amenințării reprezentate de rachetele și milițiile proxy ale Iranului, blocarea ambițiilor nucleare ale țării și slăbirea regimului până la punctul în care acesta ar putea fi răsturnat. Oficialii notează că cei uciși sunt adesea înlocuiți de subordonați mai militanti, iar protestele publice anticipate nu s-au materializat din cauza continuării bombardamentelor SUA-Israel și a temerilor de represalii din partea regimului.

Oficialii israelieni de rang înalt au descris Iranul drept zguduit, dar rezistent, stabil și simțindu-se triumfător după ce a rezistat unei campanii de o lună de bombardamente de către două dintre cele mai puternice armate ale lumii.

Experții avertizează că dependența de asasinate țintite ar putea crea o strategie de a le extinde continuu limitele. „Am mers prea departe în a face din asta o strategie, în loc să fie o necesitate operațională ocazională,” a comentat Ariel Levite, expert în politici nucleare și securitate israeliană la Carnegie Endowment for International Peace.

Levite a mai onservat că aranjamentul transmite că „Statele Unite s-au bazat pe Israel pentru a face treburile murdare în război,” Washingtonul adoptând o poziție de tipul „noi nu îi putem ucide, dar suntem mai mult decât bucuroși să o faceți voi.”

Un oficial american familiarizat cu operațiunile a confirmat că responsabilitatea Israelului pentru loviturile asupra liderilor reflectă o coordonare în care „lucrăm împreună, dar avem propriile obiective.” Oficialii americani au spus că împărțirea sarcinilor reflectă capacitățile fiecărei părți, și nu limitări legale. SUA au desfășurat anterior asasinate țintite, inclusiv uciderea comandantului Forței Quds, Qasem Soleimani, în 2020.

Președintele Donald Trump a descris loviturile ca un efort comun: „Le-am ucis toată conducerea, apoi s-au întâlnit să aleagă noi lideri și i-am ucis și pe ei,” a declarat el săptămâna trecută. Trump a susținut că obiectivul privind schimbarea regimului a fost atins pentru că „liderii sunt acum foarte diferiți față de cei de la început.”



Țintirea conducerii iraniene

Schimbarea rapidă a conducerii iraniene de către Israel a început cu atacul din 28 februarie care l-a ucis pe Ayatollahul Ali Khamenei, punând capăt celor 27 de ani de conducere, ca și pe șeful consiliului de apărare, comandantul IRGC, liderul forțelor armate, ministrul apărării și cel puțin o duzină de adjuncți de rang înalt.

Lovitura a fost posibilă datorită unei monitorizări intense a întrunirilor „Grupului de Cinci,” adică Khamenei și cei mai apropiați consilieri ai săi, desfășurate pe parcursul anului trecut. „Aproape în fiecare săptămână se adunau,” a spus un oficial israelian de securitate. „Uneori în locații diferite. Uneori în condiții mai sigure. Uneori mai puțin sigure.”

Khamenei a fost ucis la reședința sa pe când nu se afla într-un buncăr. Fiul său, Mojtaba, desemnat succesor, a fost grav rănit, dar a supraviețuit pentru că se afla într-o grădină adiacentă. „Ia decizii din când în când,” a spus un oficial israelian de securitate de rang înalt; tânărul Khamenei rămâne izolat pentru a fi protejat.

Loviturile au făcut parte dintr-un plan de război SUA-Israel prestabilit, ajustat în ultimul moment când serviciile israeliene au aflat că o întâlnire programată inițial pentru seara zilei de 28 februarie a fost mutată dimineața. Avioanele de luptă israeliene au lansat o rafală de rachete asupra complexului de la Teheran.

Colectare de informații

Succesul Israelului se datorează în mare parte serviciilor de informații Mossad, responsabil pentru recrutarea de surse umane, și Unității 8200, ramura de operațiuni cibernetice a IDF. Aceste agenții au colaborat cu omologii americani, inclusiv CIA și NSA, la operațiuni secrete împotriva Iranului, încă din 2010, odată cu sabotarea programului nuclear iranian prin programul „Stuxnet.”

Noile capabilități au apărut după un schimb cibernetic cu Iranul în urmă cu cinci ani.

După presupuse atacuri iraniene asupra utilităților din Israel, acesta a ripostat perturbând semafoarele, stațiile de combustibil și sistemele financiare din Teheran. „Tot ce poate fi spart, am încercat să spargem. De la apeluri telefonice și camere de supraveghere a traficului până la sisteme de securitate interioare,” a spus un oficial superior IDF.



Hub-urile de internet centralizate ale regimului, concepute pentru blocaje informaționale au devenit și ele vulnerabile. „O intruziune secretă ar oferi un punct de vedere ascuns foarte puternic” pentru operațiunile israeliene, a declarat un fost oficial occidental de informații.

Aceste date sunt analizate printr-o platformă AI descrisă ca „una dintre cele mai însemnate progrese în spionaj din ultimul deceniu.” Raz Zimmt, director al cercetării Iranului la Institute for National Security Studies, a spus că AI „a oferit Israelului o modalitate de a valorifica date care au fost întotdeauna disponibile, dar imposibil de procesat anterior.”

Informațiile deținute de Israel cu privire la anumiți comandanți au fost atât de precise, încât rachetele au fost redirecționate în timpul zborului în funcție de mișcările țintelor, au declarat oficialii. Un atac din 13 iunie, care l-a ucis pe Amir Ali Hajizadeh, comandantul forțelor aerospațiale ale Gardienilor Revoluției (IRGC), a fost ajustat pe măsură ce acesta se deplasa de la un birou la un apartament din apropiere, potrivit unui fost ofițer militar israelian de rang înalt care a fost informat cu privire la operațiune.

La începutul lunii martie, Israel a bombardat sediul Adunării Experților din Qom, în timp ce membrii desfășurau ședința online, scăpând nevătămați. Un oficial israelian a spus că lovitura viza prevenirea reuniunii, nu uciderea membrilor.

Oficialii israelieni s-au arătat uimiți de îndrăzneala sau poate nesăbuința liderilor iranieni. „Orice om de pe planetă ar fi văzut furtuna perfectă venind,” a spus un oficial israelian de securitate superior, descriind decizia lui Khamenei și a adjuncților săi de a se aduna în centrul Teheranului, chiar și după prăbușirea negocierilor și a mobilizării masive a SUA.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare pentru români. Ilie Bolojan și Nicușor Dan dau semnale ferme pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
