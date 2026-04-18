India ridică nivelul de alertă după ce două nave de-ale sale au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz: ambasadorul Iranului, convocat de urgență la New Delhi

Tensiunile dintre India și Iran cresc după ce două petroliere indiene au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile de la New Delhi au reacționat imediat prin convocarea ambasadorului iranian.

India a transmis „profunda sa îngrijorare” autorităților de la Teheran, după ce două nave sub pavilion indian, care transportau țiței și încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, au fost atacate sâmbătă, potrivit reuters.

Incidentul a determinat New Delhi să îl convoace de urgență pe ambasadorul Iranului, Mohammad Fathali, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit unui comunicat oficial, ambasadorul iranian a avut o întâlnire cu secretarul de externe Vikram Misri, în cadrul căreia partea indiană a exprimat îngrijorarea profundă față de atacul armat asupra celor două nave comerciale.

Una dintre navele implicate a fost identificată ca fiind Sanmar Herald, conform unei surse guvernamentale indiene. Autoritățile au precizat că atât nava, cât și echipajul acesteia sunt în siguranță.

Ministerul indian de Externe a confirmat că ambele nave sub pavilion indian, încărcate cu țiței și aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime energetice din lume, au fost vizate în timpul traversării.

În cadrul discuțiilor, oficialii indieni au solicitat ambasadorului iranian să transmită de urgență poziția New Delhi către autoritățile competente de la Teheran și să fie reluat cât mai rapid procesul de facilitare a trecerii în siguranță a navelor cu destinația India prin Strâmtoarea Ormuz.

Ambasadorul Mohammad Fathali a declarat că va transmite mesajele părții indiene către autoritățile iraniene, se mai arată în comunicatul oficial.