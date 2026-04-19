search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Iranul menține închisă Strâmtoarea Ormuz și cere ca SUA să ridice blocada

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Iranul a revenit asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a reintrodus restricții, invocând menținerea blocadei americane. Decizia este însoțită de incidente maritime și de un șir de declarații de la Teheran și Washington.

Imagine din satelit a Strâmtorii Ormuz. FOTO: NASA
Iranul a anunțat că a reintrodus restricțiile în Strâmtoarea Ormuz, la scurt timp după ce declarase redeschiderea acesteia, într-un context marcat de tensiuni crescute cu Statele Unite. Decizia vine după ce Washingtonul a transmis că nu intenționează să ridice blocada asupra porturilor iraniene, ceea ce Teheranul consideră o condiție esențială pentru libertatea de navigație.

Situația din zonă a fost amplificată și de incidente maritime raportate în cursul zilei de sâmbătă, 18 aprilie. O agenție britanică de monitorizare maritimă a transmis că nave ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au deschis focul asupra unui petrolier care încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz. În același timp, Reuters a relatat că și o navă sub pavilion indian, încărcată cu țiței, ar fi fost atacată în aceeași zonă maritimă sensibilă.

Autoritățile iraniene au confirmat ulterior că strâmtoarea a revenit la „statutul său anterior” și se află din nou „sub administrarea și controlul strict al forțelor armate”, potrivit comandamentului militar Khatam al-Anbiya.

Teheranul a legat menținerea acestor restricții de faptul că Washingtonului menţine blocada în zonă şi a cerut „garantarea libertății depline de navigație pentru navele care călătoresc din Iran spre alte destinații și din alte destinații spre Iran”, notează The Guardian.

Într-o intervenție făcută în Antalya, în marja unui forum diplomatic, ministrul adjunct iranian de Externe, Saeed Khatibzadeh, a acuzat Statele Unite că „nu pot să-și impună voința de a asedia Iranul, în timp ce Iranul, cu bună credință, încearcă să faciliteze trecerea în siguranță prin strâmtoarea Ormuz”.

Iranul cere ca SUA să facă un pas înapoi în strâmtoare

Pe linie militară, comandamentul naval al IRGC a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că situația din Ormuz rămâne condiționată de decizia Statelor Unite de a menține blocada.

„Atât timp cât mișcarea navelor din Iran și spre Iran este amenințată, statutul strâmtorii Ormuz va rămâne așa cum a fost anterior. Orice încălcare a angajamentelor de către Statele Unite va primi un răspuns adecvat”, a transmis Iranul

Se anunță progrese în negocieri, dar rezultatele întârzie

În paralel, negocierile dintre Teheran și Washington continuă într-un climat fragil. Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că discuțiile recente au adus unele progrese, însă diferențele de opinie rămân semnificative, în special în privința dosarului nuclear și a Strâmtorii Ormuz.

„Am făcut progrese, dar încă există o distanță mare între noi”, a spus el pentru presa de stat, adăugând că „există unele chestiuni asupra cărora insistăm... Și ei au linii roșii. Dar aceste probleme ar putea fi doar una sau două”.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite poartă „conversații foarte bune” cu Iranul, dar a avertizat împotriva oricărui „șantaj” legat de canalul maritim strategic. Ulterior, el a lăudat Israelul, aliat al SUA, susținând că „alți aliați și-au arătat adevărata față într-un moment de conflict și tensiune”.

Niciuna dintre părți nu a oferit detalii clare despre stadiul negocierilor, în contextul în care armistițiul fragil se apropie de expirare.

Donald Trump a declarat că blocada americană va „rămâne pe deplin în vigoare” până la un acord de pace permanent și a sugerat că armistițiul intermediat de Pakistan, cu termen de expirare miercuri, ar putea să nu fie prelungit.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!